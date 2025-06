Nvidia wordt aangeklaagd voor schenden auteursrecht met AI-platform NeMo

Drie Amerikaanse auteurs hebben een class action tegen Nvidia ingediend bij de rechtbank. Het drietal beweert dat de chipfabrikant hun met auteursrecht beschermde boeken zonder toestemming heeft gebruikt om het AI-platform NeMo te trainen.

Auteurs Brian Keene, Abdi Nazemian en Stewart O'Nan beweren dat hun werk gebruikt is in een dataset van meer dan 196.000 boeken voor het trainen van NeMo's grote taalmodellen in de afgelopen drie jaar. Dat meldt persbureau Reuters. Het drietal is op zoek naar een ongespecificeerde vergoeding voor alle betrokken auteurs in de Verenigde Staten van wie Nvidia auteursrechtelijk beschermde werken heeft gebruikt. Na meldingen van auteursrechtschendingen heeft Nvidia de dataset in oktober verwijderd. Nvidia heeft nog niet op de aanklacht gereageerd.

Het aantal rechtszaken tegen AI-bedrijven loopt hiermee op. Eerder klaagde The New York Times de maker van de ChatGPT-chatbot OpenAI aan. Het bedrijf heeft volgens de krant 'miljoenen' artikelen van het medium gebruikt om zijn chatbots te trainen. Ook Stability AI, de maker van beeldgenerator Stable Diffusion, werd onlangs aangeklaagd door Getty Images. De stockfotodatabank beweert dat Stability AI ongeoorloofd gebruik heeft gemaakt van de afbeeldingen van Getty om de AI-tool te ontwikkelen.

NeMo is een framework van Nvidia dat zich richt op het creëren en trainen van AI-modellen, met name voor spraak- en taalverwerking. NeMo staat voor neural modules. Het platform maakt gebruik van de gpu-technologie van Nvidia om modellen die met NeMo zijn gemaakt, sneller te trainen.