OnePlus gaat zijn midrangesmartphone Nord CE4 over drie weken presenteren. De telefoon krijgt een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3-soc.

OnePlus heeft een pagina voor de Nord CE 4 online gezet. Daarop is te zien dat de presentatie op 1 april plaatsvindt. Behalve de soc heeft OnePlus ook een paar afbeeldingen online gezet van de achterkant. Daar zijn drie openingen te zien, vermoedelijk voor twee of drie camera's. De presentatie is in India. Nord CE-smartphones komen vaak ook naar Europa.