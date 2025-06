Google vraagt ontwikkelaars geld voor aankopen en abonnementen buiten Play Store

Ontwikkelaars moeten Google betalen als ze abonnementen en diensten verkopen via de eigen site, als die gebruikers op de site gekomen zijn via een app die uit de Play Store komt. Dergelijke verkopen kunnen alleen in de EU plaatsvinden, vanwege de DMA.

De betalingen vallen uiteen in twee delen, legt Google uit. Het ene deel is voor het feit dat de Play Store de app een betalende klant heeft opgeleverd en bedraagt 5 procent voor abonnementen en 10 procent voor eenmalige items. Daarnaast moeten ontwikkelaars Google betalen voor Play-diensten zoals automatische appupdates, Play-systeemupdates, functies voor ouderlijk toezicht en malwarebescherming. Na twee jaar kunnen ontwikkelaars ervoor kiezen die diensten niet langer actief te houden, waarna ontwikkelaars ook geen afdracht meer hebben.

Buiten de EU is het niet mogelijk om te werken met aanbiedingen die naar een betaalmethode buiten de app leiden. Dat is daar volgens Googles regels niet toegestaan. De EU heeft de mogelijkheid afgedwongen via de DMA-regels die vorige week van kracht werden. Google Play is een van de diensten die daarin als poortwachter zijn aangemerkt. Apple houdt ook een percentage in van aankopen buiten de App Store om en heeft nieuwe regels voor ontwikkelaars.