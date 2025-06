Apple maakt overstappen naar Android makkelijker en maakt Safari verwijderbaar

Apple gaat het makkelijker maken om van iOS over te stappen naar een alternatief OS zoals Android. Het bedrijf komt met verschillende opties, zoals de mogelijkheid om Safari-data over te zetten naar een andere browser. Ook kunnen gebruikers in de toekomst Safari verwijderen.

Apple schrijft over die opties in een document waarin het beschrijft hoe het in de toekomst aan de Europese Digital Markets Act wil voldoen. Onder die wet moeten techbedrijven hun platformen open maken. Apple noemt verschillende opties waarop het aan de wet wil voldoen. Een ervan is dat het bedrijf werkt aan 'een oplossing om mobiele-besturingssysteemontwikkelaars gebruiksvriendelijkere opties te laten maken om data van een iPhone naar een niet-Apple-telefoon te verplaatsen'. Dat betekent in de praktijk waarschijnlijk een overstapscherm zoals Google dat heeft met Switch to Android.

Apple beschrijft niet hoe het nieuwe systeem eruit moet komen te zien, maar zegt dat ontwikkelaars daar dus zelf iets van kunnen maken. Dat systeem moet in de herfst van 2025 beschikbaar zijn voor in ieder geval Europese gebruikers. Het is onduidelijk hoe het zit met gebruikers in andere landen, waar de DMA niet geldt.

Het bedrijf wel het verder ook makkelijker maken om van browser te wisselen. Dat moet met een 'browser-wisseloptie'. Die moet het mogelijk maken opgeslagen data zoals bladwijzers van de ene browser op het apparaat naar een andere browser te verplaatsen. Dat systeem moet eind 2024 of begin 2025 klaar zijn, zegt Apple.

Apple wil het ook mogelijk maken om Safari definitief van een iPhone of iPad te verwijderen. Nu kunnen gebruikers de browser alleen nog onzichtbaar maken door die van het thuisscherm te verwijderen, maar Apple wil eind 2024 de mogelijkheid bieden de app helemaal te verwijderen.