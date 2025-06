'Europese Commissie wil Apple en Meta aanklagen voor schenden van DMA-regels'

De Europese Commissie is van plan om Meta en Apple aan te klagen, omdat ze zich niet houden aan de regels van de Digital Markets Act. Dat schrijft Reuters op basis van ingewijden. Het zou de eerste keer zijn dat de EC bedrijven om deze reden aanklaagt.

De Europese Commissie wil voor het zomerreces in augustus de voorlopige resultaten van het onderzoek naar Meta en Apple bekendmaken, schrijft Reuters op basis van drie bronnen. Dat gebeurt naar verluidt niet tegelijk; Apple zou eerst worden aangeklaagd, gevolgd door Meta. De bedrijven krijgen dan nog een paar maanden de kans om de zorgen van de EC weg te nemen door hun beleid aan te passen.

Volgens Reuters moet het eindoordeel rond november worden geveld. Als blijkt dat ze dan nog steeds niet voldoen aan de regels, kan de Commissie de bedrijven een boete opleggen van 10 procent van de wereldwijde jaaromzet of 20 procent als de overtreding blijft voortduren.

Ook de Financial Times schrijft op basis van eigen bronnen dat Apple door de EC wordt aangeklaagd, al wordt Meta door de krant niet genoemd. Volgens beide nieuwsmedia schendt Apple de DMA-regels doordat ontwikkelaars in hun apps niet vrij kunnen communiceren over aanbiedingen buiten de App Store. Dat mag momenteel namelijk alleen als ze de techreus daarvoor betalen.

De aanklacht bij Meta draait volgens Reuters om de keuze die het bedrijf sinds vorig jaar aan Europese gebruikers voorlegt op Facebook en Instagram. Ze moeten daarbij kiezen tussen de gratis versie van de socialmediaplatformen met gepersonaliseerde reclames of een betaald abonnement.

In maart maakte de Commissie al bekend dat ze deze bedrijven onderzoekt omdat ze mogelijk niet voldoen aan de Digital Markets Act. Naast de genoemde punten wordt Apple op nog een aantal andere aspecten onderzocht. Zo wordt ook gekeken of apps van het bedrijf makkelijk genoeg verwijderd kunnen worden en of Apple met het design van het browserkeuzescherm voorkomt dat gebruikers een andere keuze maken dan Safari. Naast Apple en Meta opende de EC ook een onderzoek naar Google. Het is onduidelijk of dat bedrijf buiten schot blijft.