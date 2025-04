Apple heeft eerste pc-emulator voor de App Store goedgekeurd

Apple heeft UTM SE: Retro PC Emulator goedgekeurd voor de iOS App Store. Dankzij deze emulator wordt het mogelijk om Windows-, macOS- of Linux-builds rechtstreeks op iOS- of iPadOS-apparaten te draaien. De emulator kan x86-, PowerPC- en RISC-V-processoren emuleren.

UTM SE

Ontwikkelaar Turing Software heeft het nieuws aangekondigd via een post op X. Daaruit blijkt dat de emulator binnenkort ook beschikbaar komt via AltStore PAL. Het team achter deze appwinkel zou ook betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van UTM SE.

Uit de productpagina van UTM:SE: Retro PC Emulator blijkt dat de app momenteel x86-, PPC- en RISC-V-chips kan emuleren, VGA-modus ondersteunt en pre-built virtual machines ondersteunt. Gebruikers kunnen ook hun eigen virtuele machine creëren. De emulator is gebaseerd op opensourcesoftware QEMU en ondersteunt geen just-in-timecompilatie. De ontwikkelaar had in juni nog een bericht op X geplaatst waaruit bleek dat Apple de emulatorapp had geweigerd. De ontwikkelaar vond toen ook dat de appervaring 'ondermaats' was en had geen plannen meer om de ontwikkeling ervan door te zetten. Volgens The Verge gaat het om de allereerste pc-emulator voor de iOS App Store.

Update, 13.00 uur: Ontbrekende informatie - wat betreft de just-in-timecompilatie - aan het artikel toegevoegd. Met dank aan Floris4970.