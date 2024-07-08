Bloomberg: Microsoft verplicht werknemers in China om over te stappen op iPhones

Het lijkt erop dat Microsoft de afgelopen jaren een trend heeft ontwikkeld van snel opgeven. Neem bijvoorbeeld de Amazon Store-integratie die nu weer uit Windows 11 wordt verwijderd omdat er “te weinig gebruikers zijn”. Dit terwijl de integratie alleen in de VS en Canada is uitgebracht. Of kijk naar hun Surface-lijn: op zich prima apparaten, maar jammer genoeg brengt Microsoft updates uit die de apparaten onbruikbaar maken, prestatieproblemen veroorzaken of andere problemen opleveren die ze niet kunnen oplossen. Hierdoor lopen hun eigen apparaten een jaar achter op grote releases.
Een paar jaar geleden had een jongen op de middelbare school een Windows Phone. Op zich wederom een prima apparaat, maar helaas stonden er nauwelijks apps op die de jeugd toen gebruikte, zoals WhatsApp. Schoolapplicaties ontbraken, sociale media ontbraken, games ontbraken, enzovoort. Terwijl de jeugd toch een belangrijke doelgroep is binnen de technologie. Ze besteden veel meer aan technologie dan andere generaties, wisselen vaker van mobiel en creëren gemakkelijk hypes waardoor iedereen een product wil hebben. Misschien had Microsoft zich met de Windows Phones volledig op de professionele markt moeten richten, zoals het bedrijfsleven, om zo een aanzienlijk marktaandeel te krijgen en app-ontwikkelaars over te halen.
Daarnaast hadden ze natuurlijk ook niet bij iedere grote release van het besturingssysteem zoveel aan de API’s moeten veranderen, juist omdat er al zo weinig apps waren.
Andere voorbeelden van deze trend zijn de Microsoft Band, een fitness-tracker die na een paar jaar werd stopgezet, en de Groove Music-service, die werd beëindigd ondanks een trouwe gebruikersbasis. Ook de HoloLens, een veelbelovende augmented reality-bril, heeft moeite om voet aan de grond te krijgen buiten nichemarkten.
[Reactie gewijzigd door Jojopp op 22 juli 2024 13:27]