Bloomberg: Microsoft verplicht werknemers in China om over te stappen op iPhones

Microsoft verplicht medewerkers in China vanaf september om enkel een iPhone te gebruiken als ze via een authenticatie-app willen inloggen op werkgerelateerde accounts. Dat meldt Bloomberg. De maatregel geldt vooralsnog niet voor medewerkers in andere landen.

Volgens Bloomberg maakt deze maatregel deel uit van het Secure Future Initiative: een programma van Microsoft om de cyberbeveiliging en -protocollen binnen de verschillende afdelingen van het bedrijf te verbeteren. Het is niet duidelijk waarom Microsoft de maatregel nu neemt, en of er een dringend beveiligingsrisico aan ten grondslag ligt. Bloomberg benadrukt dat er in China geen officiële toegang is tot de Google Play Store. Chinese Android-gebruikers kunnen wel apps downloaden via appwinkels van bijvoorbeeld Huawei of Xiaomi.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 08-07-2024 15:03
110 • submitter: Peter_Utrecht

08-07-2024 • 15:03

110

Submitter: Peter_Utrecht

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Reacties (110)

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CAPSLOCK2000
8 juli 2024 15:15
Het is vast goed bedoelt van MS en pragmatisch gezien misschien wel de enige goed keuze, maar ik vind het wel een enge ontwikkeling. Ik zie steeds vaker dat er vanuit het oogpunt van security nog maar één oplossing is toegestaan. Van de ene kant is het begrijpelijk als er niks anders is dat aan alle eisen voldoet, aan de andere kant is het een enorm risico om afhankelijk te zijn van één apparaat, applicatie, bedrijf of authenticatiesysteem. Als er iets mis is heb geen andere opties en zit je onmiddellijk klem.

Zelfs bij MS moet er toch iemand gedacht "Wat moeten we als ons bedrijf volgende week weer ruzie met Apple hebben en ze onze app uit de appstore gooien?"

We hebben al een enorme monocultuur waarbij een enkele keuze voor een bepaald ecosysteem een enorme invloed heeft op allerlei zaken die vaak niks met elkaar te maken hebben maar nu eenmaal deel van het totaalpakket zijn. Iedere extra regel of eis beperkt de keuzevrijheid enorm, voor zover die er nog is.
Als er morgen iets in de iPhone wordt ontdekt wat voor MS niet acceptabel is dan is eigenlijk geen uitweg meer (bv zoiets als Windows Recall lijkt mij niet echt fijn als je een directe concurrent bent).
david-v @CAPSLOCK20008 juli 2024 15:37
Aangezien dit probleem alleen in China speelt en in andere landen het gebruik van Android geen probleem is, moet er wel iets zijn wat de beveiliging zodanig stuk maakt op Android dat MS geen andere optie zag. Android kan je als OS installeren met allerlei aanpassingen als je dat zou willen. iOS niet. Ik vermoed dat Android apparaten misschien wel "iets" mee installeren wat vanuit de overheid moet waardoor MS het niet meer vertrouwd.

Hoe dan ook geeft dit wel te denken over wat er aan de hand is met Android toestellen in China en geeft geen goed gevoel over Chinese merken. Ik zou hier wel meer over willen weten eigenlijk.
CAPSLOCK2000
@david-v8 juli 2024 15:43
moet er wel iets zijn wat de beveiliging zodanig stuk maakt op Android dat MS geen andere optie zag. Ik vermoed dat Android apparaten misschien wel "iets" mee installeren wat vanuit de overheid moet waardoor MS het niet meer vertrouwd.
Nee, daar heeft het niks mee te maken. Het is zo simpel als dat je in China niet bij de Android Playstore kan. Je moet gebruiken van Chinese appstores anders kun je geen apps installeren of je telefoon updaten en de kwaliteit daarvan schijnt niet al te best te zijn. Als je die Chinese appstores gebruikt is er een risico dat ze jouw app niet aanbieden, aanpassen of zelfs besmetten met een virus. De kans is misschien klein, maar niet 0.

MS heeft ongetwijfeld als beleid dat je je apparaten regelmatig moet updaten en voorzien van de nieuwste security fixes, dat gaat niet als je niet bij de appstore kan. In praktijk zijn er workarounds zoals VPNs en Chinese Appstores en sideloaden maar MS kan het niet maken om dat tot beleid te verheffen als dat botst met wetgeving zoals een verbod op VPNs.

[Reactie gewijzigd door CAPSLOCK2000 op 22 juli 2024 13:27]

n4m3l355
@CAPSLOCK20009 juli 2024 03:16
Het aparte (of misschien juist niet) is dat je in China grote appstores hebt, ieder merk heeft z'n eigen appstore gereleased. Mijn beperkte ervaring met de Xiaomi store is echter dat als je een app installeert je er een hele lading extra bij krijgt waarvan mij niet bekend is wat die doen. Daar zal het dan ook wringen voor MS, je kunt users wel verplichten een erkende appstore te gebruiken maar zelfs die zijn vermoedelijk niet betrouwbaar. Het is dan ook een heel andere situatie dan in het Westen waar het merendeel alles via de Playstore laad.

Met betrekking tot als work around via een VPN, dat is geen probleem zeker voor een groot bedrijf als MS. Individuelen mogen een VPN installeren, als bedrijf zijnde kun je ook een VPN opzetten maar dient dit wel in samenwerking met China Mobile, zij faciliteren VPN's namelijk voor bedrijven.
Verwijderd @david-v8 juli 2024 15:55
Meerdere reacties geven al aan dat dit niet aan Android ligt maar aan het verbod op gebruik van de Play Store en dat klopt.

Daar wil ik graag op aanvullen dat niet alleen de Play Store verboden is in China, maar bijna alle Google diensten. Daar vallen dus ook Google Play Services en andere essentiële Google diensten onder die Android nodig heeft. Het gevolg is dat in China bijna alle Android telefoons Chinese alternatieven voor deze diensten gebruiken en dat kan een beveiligingsrisico zijn.
Stijnvi @CAPSLOCK20008 juli 2024 15:28
Zelfs bij MS moet er toch iemand gedacht "Wat moeten we als ons bedrijf volgende week weer ruzie met Apple hebben en ze onze app uit de appstore gooien?"
Het voordeel hiervan is dat Microsoft en Apple allebei westerse bedrijven zijn en de markt waakhonden van zowel de EU en de VS dat niet toe zouden staan.
We hebben al een enorme monocultuur waarbij een enkele keuze voor een bepaald ecosysteem een enorme invloed heeft op allerlei zaken die vaak niks met elkaar te maken hebben maar nu eenmaal deel van het totaalpakket zijn. Iedere extra regel of eis beperkt de keuzevrijheid enorm, voor zover die er nog is.
Als er morgen iets in de iPhone wordt ontdekt wat voor MS niet acceptabel is dan is eigenlijk geen uitweg meer
Tja, zo gaat het bij heel veel bedrijven. Microsoft moet je hier niet zien als IT bedrijf wat concurreert met Apple op PC-gebied, maar gewoon als multination XYZ.
Bijna ieder groot bedrijf heeft een enorm strikt beleid m.b.t. welke apparaten zijn toegestaan, en BYOD is vaak echt een uitzondering.
Voor zover ik weet overheerst Apple echt de zakelijke markt. Ik weet niet genoeg over het technische aspect, maar ik neem aan dat dit komt door de mogelijkheden die het biedt voor het toepassen van een algeheel beleid m.b.t. bijvoorbeeld apps, toegang tot netwerken, SSO etc.
GoBieN-Be @Stijnvi8 juli 2024 22:56
Microsoft InTune management werkt zeer goed op Android (makkelijker dan op iOS zelfs).
Maar dat werkt wel best met Google Play services & Play Store.
Als dat in China niet toegelaten is dan wordt het moeilijk en is de keuze begrijpelijk.
Zie ook het bericht van @Verwijderd
CivLord @GoBieN-Be9 juli 2024 09:37
Ik denk dat het probleem niet zo in InTune en de Google Play services zit, maar in wat apps als Weibo etc., die elke Chinees op zijn telefoon heeft, op Android kunnen meekijken in het authentificatieproces. Of wat de Android versies van de goedkopere Chinese merken via het OS mee kunnen kijken. (Op een up-to-date Samsung zal het probleem waarschijnlijk niet zo spelen,)
kodak @CAPSLOCK20008 juli 2024 15:29
Het is altijd vrij gebruikelijk geweest dat bedrijven voor specifieke leveranciers kiezen. Dat is op zich dus niet zomaar een probleem. Het probleem is eerder dat bedrijven de medewerkers verplichtingen op gaan leggen terwijl ze daar zelf nauwelijks verantwoordelijkheid over nemen. Dus als ze gaan bepalen welke producten iemand privé moet hebben om medewerkers te kunnen zijn.
kwakzalver @kodak9 juli 2024 01:06
„Elk nadeel hep zijn voordeel „ zei Kruijf ooit eens….
De situatie kennende is deze verplichting voor 99,9% van de werknemers juist een pluspunt!
Die verplichting zal stilletjes met gejuich ontvangen zijn.
NielsFL @CAPSLOCK20008 juli 2024 17:45
Laptop, auto, buro+stoel, etc. van de zaak zijn vaak ook beperkt in keuze. Als je wat anders wilt kun je prive gewoon een andere telefoon kopen. Alleen kun je die dan niet gebruiken om in te loggen op de zaak. Niet onoverkomelijk lijkt me.
willieverhoef @CAPSLOCK20008 juli 2024 15:54
dan laat je je bellen of een sms sturen ?
CAPSLOCK2000
@willieverhoef8 juli 2024 16:02
Ik weet niet of ik je vraag goed begrijp maar volgens mij is het antwoord dat ik de voorkeur geef aan hardware tokens zoals een yubikey gevolgd door oplossingen gebaseerd op certificaten in combinatie met OTP (op een ander stuk hardware).
LadyGiga @CAPSLOCK20008 juli 2024 16:41
Ach met het Windows de facto monopolie op de bedrijfslaptop is dit issue nog veel erger hoor, maar daar hoor ik weeral niks over... ;-)
segil @CAPSLOCK20008 juli 2024 18:52
Als bedrijf kan je altijd nog terug vallen op een andere factor voor MFA, als het zover komt. Dus stel dat om welke reden dan ook MS Authenticator app niet meer werkt, kan je (tijdelijk) terugvallen op sms. Niet ideaal natuurlijk, maar het is wel een andere optie.
CP1977 @segil8 juli 2024 23:24
Sms is vanuit security 1 van de eerste die je uitzet in azure entra. Denk niet dat MS die optie toestaat.
segil @CP19779 juli 2024 08:31
Daarom dat ik ook zeg "tijdelijk" als je main MFA factor onbruikbaar is.
CP1977 @segil14 juli 2024 19:23
Nope, ook hiervoor zullen ze geen sms gebruiken maar Temporary Access Pass
Welke medium om deze te delen is keuze aan bedrijf maar ook hiervoor is sms een no-go
Harmsen 8 juli 2024 15:10
Inkoppertje:

Het zou voor MS toch mooi zijn als ze een eigen Mobiel OS of Telefoon merk zouden hebben hiervoor...
Tweakez @Harmsen8 juli 2024 15:15
Heropleving van iets van Windows Mobile.. top product! ... kuch :')
wildhagen
@Tweakez8 juli 2024 15:44
Windows (10) Mobile was technisch inderdaad een top-produkt. Kreeg zeer goede reviews, de Lumias waren zeer gebruiksvriendelijk, hadden een uitstekende accuduur, waren erg stabiel, erg snel etc. Bijna elke Lumia-bezitter was er erg over te spreken.

Het werd alleen een beetje tegengewerkt door met name Google, met allerlei restricties en blokkades etc.

(Enkele) voorbeelden zijn:

- nieuws: Google blokkeert Maps-dienst voor Windows Phone-gebruikers
- nieuws: Google eist dat Microsoft YouTube-app uit de Windows Phone Store haalt
- nieuws: Google wil opnieuw YouTube-app voor Windows Phone blokkeren - update

Mede daardoor, en om enkele andere redenen, was het voor developers minder aantrekkelijk om applicaties te ontwiklelen voor Windows Phone/Mobile.

Uiteindelijk is het gebrek aan applicaties de nekslag voor het platform geweest. Niet omdat het platform slecht was. Want dat was het dus niet. Verre van zelfs.

En dat het platform mislukt is, is jammer. Een beetje concurrentie tegen het duopolie Android/iOS had namelijk geen kwaad gekund, want je ziet nu waar zo'n duopolie toe leidt.
jetspiking @wildhagen8 juli 2024 15:57
Wat mij betreft was Windows Phone 8.1 een véél beter besturingssysteem in vergelijking met Windows 10 Mobile. Windows Phone 8.1 was sneller, stabieler en intuïtiever.

Het helpt ook niet dat Microsoft tot drie keer toe de gebruikers heeft opgesplitst. De volgende updates waren niet mogelijk en vereisten een nieuw toestel:

❌ Windows Mobile 6.5 --> 7.x
❌ Windows Phone 7.x --> 8.0
❌ Windows Phone 8.x --> 10 Mobile

Veel Windows Phone 8 toestellen zouden aanvankelijk Windows 10 Mobile krijgen (zoals de populaire Lumia 520). Uiteindelijk is dat niet doorgegaan voor een zeer groot deel wegens de slechte performance en systeemeisen van dat besturingssysteem.

Qua ontwerp was de x50 serie ook een stuk saaier en waren eigenlijk geen Lumia toestellen meer.

Bovendien heeft Microsoft veel te weinig Windows 10 Mobile toestellen uitgebracht en Continuum (wat veel belovend was) laten doodbloeden.

Er waren zeker andere factoren die een invloed uitoefenden, maar Microsoft valt ook behoorlijk wat te verwijten.
Cid Highwind @jetspiking8 juli 2024 16:19
Wat hen vooral ook te verwijten valt is dat men niet heeft doorgezet, juist op het moment dat het platform volwassen aan het worden was en toch wel critici kon overtuigen.

Microsoft gaf het namelijk op juist toen wel duidelijk werd dat de hoeveelheid apps die je store had niet per sé zaligmakend was. In de beginjaren was dat natuurlijk het punt waar men op werd afgerekend. Het gaat echter voorbij aan horden gebruikers die gewoon een telefoon willen voor communicatie, wat browsen en zo nu en dan een video.

Zeker met de laatste generatie hebben ze mij ook weten te overtuigen. En er ligt een complete zakelijke markt open waar 99% van de gebruikers sowieso reeds met Microsoft te maken heeft, al dan niet onvrijwillig. Voor dat laatste is de hoeveelheid apps compleet ondergeschikt aan het feit of het apparaat simpel en veilig in je zakelijke netwerk te integreren valt.
batjes
@jetspiking8 juli 2024 22:58
Het helpt ook niet dat Microsoft tot drie keer toe de gebruikers heeft opgesplitst. De volgende updates waren niet mogelijk en vereisten een nieuw toestel:
Maar.... dat viel reuze mee? Alle features van WP8(.1) die WP7 aan kon, zijn gebackport naar WP7.5, WP7.5 was een soort WP8 light. Uiteindelijk misde je niet zo heel veel. WP8(.1) apps werkte op WP10.

WP7 release oktober 2010, WP8 release oktober 2012, WP10's eerste releases kwamen in 2015.

Voor context, iOS toestellen kregen na 3 jaar ook geen updates meer en op Android was het normaal om na aanschaf al geen updates meer te krijgen. Terwijl in dat kamp ook features of nieuwe moderne apps achter een hoger OS release nummer werden gegooit elke paar jaar.

De argumenten die in dit geval elke keer tegen Windows Phone gebruikt worden/werden, waren veel sterker van toepassing op de concurerende mobiele OSen. Windows Phone was wel de eerste die ruim 3 jaar ondersteuning gaf op hun toestellen.

Het privacy marketingspraatje van Apple dat niet veel later op kwam, bijna 1 op 1 kopie van de privacymarketingstrategie voor WP.
jetspiking @batjes8 juli 2024 23:38
Maar.... dat viel reuze mee? Alle features van WP8(.1) die WP7 aan kon, zijn gebackport naar WP7.5, WP7.5 was een soort WP8 light. Uiteindelijk misde je niet zo heel veel. WP8(.1) apps werkte op WP10.
Vanuit het perspectief van het besturingssysteem heb je gelijk, maar vergeet niet dat nieuwe ontwikkelde silverlight applicaties (.XAP), ondanks het identieke bestandsformaat, niet zomaar backwards-compatible waren. Zo werden de gebruikers van oude toestellen voortdurend in de steek gelaten, zo ook bij het nieuwe .APPX formaat van Windows 10 Mobile.

En zeker omdat de app distributie al zo bedroevend was, verergerde dit de situatie en het beeld rondom Windows Phone. Door minder aankopen van gebruikers werden er minder toestellen verkocht, kreeg het platform steeds minder gebruikers, en zouden ontwikkelaars afhaken. Ook werden bestaande apps regelmatig verwijderd uit de app store, en alleen uitgebracht voor een nieuwere versie van het OS.

Het voortdurend wisselen van Microsoft van back-end frameworks kon ook geen vertrouwen naar de ontwikkelaars van applicaties projecteren. Tot drie maal toe een nieuw framework en ontwikkelomgeving is niet bepaald handig, in tegenstelling tot Android waarbij Android Studio een consistente standaard is.

[Reactie gewijzigd door jetspiking op 22 juli 2024 13:27]

batjes
@jetspiking9 juli 2024 23:44
Dat voortdurend in de steek gelaten worden viel ook wel mee. Zelf had ik de Lumia 920 en het heeft toch 4-5 jaar geduurd voordat de eerste apps niet meer beschikbaar werden. Waren vooral apps die ik niet gebruikte. Whatsapp, ING etc hebben nog best lang stand gehouden.

Windows Phone was in een aantal landen nog best populair. Nokia heeft het platform in o.a. Europa best goed gedragen. In (o.a) Italië was het korte tijd zelfs populairder dan iPhones.

Grootste fout die Microsoft gemaakt heeft met Windows Phone, is door de Europese markt te negeren en zich te veel te focussen op exclusief de Amerikaanse markt. Het aandeel van Nokia met WP was in Europa op redelijk gelijke voet met een Apple of Samsung (of destijds nog: LG).

Dat voortdurend wisselen van de frameworks viel redelijk mee. Bijna heel UWP (Windows APIhell endlossing) is bijna direct gebaseerd op wat met WP7 en WP8 ontwikkeld is. Het leek allemaal op elkaar, doorontwikkeling van. Je doet alsof je van Pascal naar Java moest omschakelen als ontwikkelaar. Terwijl het meer een PERL > PHP7 > PHP8 is. Iedere PERL (of Python) ontwikkelaar pakt in principe in no time PHP op. Of andersom.

De ontwikkeltools van Microsoft namen een significant deel van het blunte werk voor hun kiezen om de apps van WP7 op WP8 of WP10 te krijgen. Voor de meeste simpele apps was het vaak een kwestie van de juiste vinkjes aanzetten in je project.

Het zal je verbazen, maar Android en iOS hebben een soortgelijke ontwikkeling ondergaan, waarbij veel apps toch elke handvol releases geheel of ten dele herschreven moeten worden. Wat ook in dezelfde tijdschaal valt van 3-7 jaar ergens. Momenteel kan je zakelijk al in veel gevallen niet eens meer meedoen met BYOD als je op Android 10 of lager zit. Release date Android 10 was 2019, 5 jaar. Ondertussen beginnen op de Android <11 toestellen de apps ook langzaam weg te vallen omdat niet elke ontwikkelaar nog gaat zitten backporten of uberhaupt de moeite neemt het vinkje nog aan te zetten.

We praten over tijdsperiodes van ~5 jaar, in een tijd dat de ondersteuning op toestellen gemiddeld nog <2 jaar was. Blijf het raar vinden dat dit zogenaamd een sterk argument is tegen WP.
jetspiking @batjes10 juli 2024 12:39
Dat voortdurend in de steek gelaten worden viel ook wel mee. Zelf had ik de Lumia 920 en het heeft toch 4-5 jaar geduurd voordat de eerste apps niet meer beschikbaar werden. Waren vooral apps die ik niet gebruikte. Whatsapp, ING etc hebben nog best lang stand gehouden.
Die vergelijking ziet er heel anders uit wanneer je de Lumia 630 had aangeschaft. Dat toestel kwam in 2014 uit, en had nog geen twee jaar support en kon bovendien geen update krijgen naar Windows 10 Mobile.
Windows Phone was in een aantal landen nog best populair. Nokia heeft het platform in o.a. Europa best goed gedragen. In (o.a) Italië was het korte tijd zelfs populairder dan iPhones.

Grootste fout die Microsoft gemaakt heeft met Windows Phone, is door de Europese markt te negeren en zich te veel te focussen op exclusief de Amerikaanse markt. Het aandeel van Nokia met WP was in Europa op redelijk gelijke voet met een Apple of Samsung (of destijds nog: LG).
Absoluut, en niet doorzetten wanneer dat belangrijk was.
Dat voortdurend wisselen van de frameworks viel redelijk mee. Bijna heel UWP (Windows APIhell endlossing) is bijna direct gebaseerd op wat met WP7 en WP8 ontwikkeld is. Het leek allemaal op elkaar, doorontwikkeling van. Je doet alsof je van Pascal naar Java moest omschakelen als ontwikkelaar. Terwijl het meer een PERL > PHP7 > PHP8 is. Iedere PERL (of Python) ontwikkelaar pakt in principe in no time PHP op. Of andersom.
Ik doelde niet op de programmeertaal; het moeten herschrijven van libraries kan een enorm werk opleveren.
Het zal je verbazen, maar Android en iOS hebben een soortgelijke ontwikkeling ondergaan, waarbij veel apps toch elke handvol releases geheel of ten dele herschreven moeten worden. Wat ook in dezelfde tijdschaal valt van 3-7 jaar ergens. Momenteel kan je zakelijk al in veel gevallen niet eens meer meedoen met BYOD als je op Android 10 of lager zit. Release date Android 10 was 2019, 5 jaar. Ondertussen beginnen op de Android <11 toestellen de apps ook langzaam weg te vallen omdat niet elke ontwikkelaar nog gaat zitten backporten of uberhaupt de moeite neemt het vinkje nog aan te zetten.
iOS heb ik beperkt ervaring mee, maar over het algemeen was bij Android dit probleem veel minder aanwezig. Android updates waren overigens ook veel kleiner in schaal. Een Android 5 naar Android 8 is niet te vergelijken met een Windows Phone 8.1 naar Windows 10 Mobile (en wat daaraan qua werk bij kwam kijken). Bovendien is er ook nog de psychologische overstap, waarbij een nieuwe OS naam voor ontwikkelaars veel meer werk impliceert dan een update van een hypothetische Windows Phone 8.1 naar 8.2.

Ik vind het vooral jammer dat Microsoft niet gewoon door is gegaan met Windows Phone 8(.1). Ik vond dat besturingssysteem veel beter en vloeiender werken, met een mooiere gebruikersinterface.
wiseger
@jetspiking8 juli 2024 22:13
De fout zat al veel eerder. Microsoft had veel eerder Windows CE uitgebracht. In 2002 was de PocketPC zoals die toen genoemd werd, een bescheiden succes. Windows Mobile 2003 for Pocket PC kwam in 2003 uit direct gevolgd door Windows Mobile 2003 for Smartphones en Windows Mobile 2003 for Pocket PC Phone Edition. Ze hadden toen met Tomtom for PocketPC echt een killer app in handen.

Toen had men zwaar in moeten zetten op Windows Mobile 2003 for Smartphones om de concurrentie met Symbian aan te gaan. Dat heeft Microsoft nagelaten.

Twee jaar later kocht Google zijn eigen telefoon OS: Android. En pas in 2007 bracht Apple zijn iPhone 1 uit. Android en de iPhone hebben daarna Symbian verslagen.

Zie Tweakers in 2019 Vaarwel aan het mobiele Windows
jetspiking @wiseger8 juli 2024 23:41
Dat is voor mijn tijd geweest, wellicht is dat inderdaad een fout geweest. Ik denk alleen niet dat het een fout was waar ze niet van konden terugkomen. De meest significante fout hebben ze in 2015 met W10M gemaakt, naar mijn mening.
wiseger
@jetspiking9 juli 2024 00:20
Mijn inziens was het toen al te laat. Ze liepen toen al zover achter met de apps.

Bedrijven zaten er gewoon niet op te wachten om naast Androidt en iPhone ook nog een derde smaak app te ontwikkelen en te onderhouden.

Dan krijg je een kip-ei verhaal. Weinig marktaandeel want weinig apps en dus worden er geen apps ontwikkeld want weinig marktaandeel.
tweakuwe @wildhagen8 juli 2024 15:59
MS zelf maakte het ontwikkelaars vooral ook moeilijk. De boel opnieuw moeten ontwikkelen voor de overstap van Windows Mobile 6 naar Windows Phone 7 gingen veel nog in mee. Toen moest het weer anders opgebouwd worden voor Windows Phone 8, daar haakten een aantal toch wel af. Afhankelijk van hoe je je applicatie had opgebouwd kon je die wel of niet makkelijk porten van 8 naar Windows Mobile 10 en dat was in een periode dat het app aanbod al een serieus probleem werd.

Google deed ondertussen ook zijn best om alles van Google moeilijk toegankelijk te maken op Windows Phone/Mobile, en de eigenaar van het toen zeer grote Snapchat had een persoonlijke vendetta tegen Microsoft. Daar viel nog wel mee te leven als het daarbij gebleven was, Apple liep soms ook tegen zulke zaken aan. Maar MS had gewoon een backwards compatibility van Windows Phone 7 apps in v8 moeten zetten en ook zorgen dat vrijwel ieder toestel kon upgraden en wat voorzichtiger naar het Windows Mobile 10 concept moeten gaan in een langere transitie. Eigenlijk had heel Windows Phone 8 overgeslgen moeten worden en had dat beter een 7.5 kunnen zijn. Nu was er in elke OS versie een tekort aan apps inplaats van alleen voor de early adapters.
Sine @wildhagen8 juli 2024 15:55
Als een ex-daily driver van zo'n lumia gedrocht .... eeeh nee, gewoon nee.

Dat ding was een 'echte' windows foon met typische nukken.
- Tik iets aan ... en er gebeurt ... niets ... en nog niets .. tot er opeens wel wat gebeurt.
- Oh je wilde een oproep beantwoorden? Veel succes, dat werkte af en toe direct, meestal moest het ding eerst bedenken of het nu wel echt een opdracht gekregen had, en ondertussen op de achtergrond nog even mail ophalen ofzo. Want ook daar kon je vrolijk op wachten.
Overigens met geen enkele indicatie dat het ding je opdracht begrepen had.

Dus zelfs basisfunctionaliteit als bellen was al problematisch.

/rant
Nixo @Sine8 juli 2024 15:59
n=1. Ik was echt superblij met de Lumia950XL. Goede foto's, stabiel. En geen haperende apps. Uiteindelijk heeft einde support op WA en bank apps mij het platform doen verlaten.
Sine @Nixo8 juli 2024 16:01
n= in dit geval een berg users binnen bedrijf x met allemaal dezelfde klachten over verschillende modellen lumia.

[Reactie gewijzigd door Sine op 22 juli 2024 13:27]

Sissors @Sine8 juli 2024 16:05
Zoals jouw N=1? Er zijn iig een hoop blije gebruikers geweest. Hier een Lumia 640 gebruiker die er altijd blij mee is geweest.

Overigens waren er zeker wel dingen MS aan te rekenen. Zoals het zelf nooit voldoende ondersteund te hebben, grote API wijzigingen die @willieverhoef noemt. En in bepaalde gebieden was Windows Mobile echt groot. En die werden vervolgens compleet genegeerd door Microsoft door zich puur op de Amerikaanse markt te richten, waar ze het kleinst waren. En natuurlijk, daar is een hoop geld mee te verdienen, maar als je in de markten waar je groot bent, nog groter kan worden, heb je iig vanuit daar voldoende app developers.
GameNympho @Sine8 juli 2024 17:10
Hier ook alleen positieve beoordelingen over verschillende types van de Lumia met W10 mobile (640/920/930/950/950XL).
Ik zit zelf nog met een 950, reden maar om 1 ding, geen app`s (y).
Ja, ik weet, ik zal dadelijk na uitschakelen 4g, over moeten, maar dan ga ik 100% over naar een aangepaste mobiel met een ander OS dan Android of Apple :r die beide OS`en komen er bij niet in.
Sine @GameNympho8 juli 2024 18:20
Tja, apps ben je voor een groot deel zelf bij. Koop geen toestel met een hoop voorgebakken meuq, maar iets wat zo dicht mogelijk bij stock android zit.

Gaat je dat nog te ver neem dan iets waar je een custom os als lineage op kunt draaien, zonder gapps als je daar niets van wilt weten.
P_Tingen @Sine8 juli 2024 16:03
Hier een andere ervaring. Vier jaar met een Lumia 735 gedaan en in diezelfde tijd mijn vrouw met een 920. De issues die je beschrijft heb ik niet, eerder het beeld dat @wildhagen schetst, namelijk van een OS dat zijn tijd vooruit was. Het combineerde de responsiviteit van een iPhone met de lage prijs en configureerbaarheid van een Android.

Om meerdere redenen is het jammer dat het Windows Phone project is mislukt. Al heeft Microsoft daar zelf ook een grote hand in gehad door meermalen veranderingen door te voeren in het platform die niet backward compatible waren.
Sine @P_Tingen8 juli 2024 16:10
Dat is dan wellicht omdat de toestellen die wij gebruikten echt de onderkant van de markt waren.
Maar snel en responsief is wel het laatste waar ik ze mee zou associëren.
singingbird @Sine8 juli 2024 20:37
Binnen dezelfde prijsklasse waren de Android telefoons niet vooruit te branden. Een WP was dan een verademing! Het was misschien niet snappy, maar zo voelde het wel.
hottestbrain @Sine8 juli 2024 16:06
Ik heb een luma 920, een 640 en een 950XL gehad. Zelfs op de 640 heb ik niet deze nukken ervaren.
catfish @hottestbrain8 juli 2024 18:36
De 640 was een zeer goed toestel.
Er waren problemen met de goedkoopste toestellen omdat de specs wat te laag waren (te weinig ram).
da_PSI @Sine8 juli 2024 16:10
Heb een Lumia 640XL gehad, mis die telefoon nog dagelijks. Batterij kon makkelijk 2-3 dagen mee, prima fotos, snel en responsiveness. Gebruikt totdat Whatsapp niet meer werkte, daarna maar een Pixel Telefoon gaan gebruiken.
nestview @Sine8 juli 2024 16:27
Als een ex-daily driver van zo'n lumia gedrocht .... eeeh nee, gewoon nee.
Mee eens. Ik verkocht die dingen toen der tijd en hoe ik het ook probeerde om blij te worden van die telefoons, het bleef ruk. Nooit gesnapt al die lui hier die maar blijven verkondigen dat Windows mobile zo'n top product was en oh zo gebruik vriendelijk. Man, wat heb ik vaak in mezelf lopen vloeken als ik voor een klant iets simpels moest doen als email instellen, contacten overzetten of een sim pincode moest wijzigen. Het was altijd drama. Dan nog het feit dat er 0 apps beschikbaar waren. Nee, dit was het gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door nestview op 22 juli 2024 13:27]

da_PSI @nestview8 juli 2024 16:54
Zover ik kan herinneren was email instellen toch echt wel makkelijk....
willieverhoef @wildhagen8 juli 2024 15:53
dit samen ment het niet uitbrengen van snapchat, maar ook het veranderen van de software API van windows phone 7 naar windows phone 8 heeft veel kwaat bloed gezet. Verder was de API ook nog niet compleet.
RRRobert @wildhagen8 juli 2024 16:02
Windows (10) Mobile was technisch inderdaad een top-produkt. Kreeg zeer goede reviews, de Lumias waren zeer gebruiksvriendelijk, hadden een uitstekende accuduur, waren erg stabiel, erg snel etc. Bijna elke Lumia-bezitter was er erg over te spreken.
Zelf heb ik nooit een Lumia gehad, maar van eenieder die ik ken die ooit wel met Windows Mobile werkte, ik heb er werkelijk nooit iets negatiefs over gehoord, behalve inderdaad dat de aantallen apps in de Windows app store echt dramatisch laag was, en in veel gevallen ook nog eens een 'wrap' van de webpagina betrof, i.p.v. native voor het OS ontwikkeld, zoals voor Android en iOS.

Terugkijkend is het doodzonde dat dit platform (en andere, denk o.a. aan Samsung's pogingen om achtereenvolgens Croix, Baidu en Tizen als alternatieve OS'en te lanceren) niet de tijd, ruimte en ondersteuning kreeg als tegenwicht tegen de toenmalige en huidige marktleiders.

En ja, ik doorzie de sarcastische posts hierboven zeker wel ;) Ik was al aangenaam verrast dat ze niet eens allemaal direct omlaag werden gemod.
sh1nigami @wildhagen8 juli 2024 16:25
Laat mij meteen denken aan de laatste echte nokia (n9)

Elop ex microsoft komt bij nokia en binnen enkele jaren was nokia voorbij..ze lieten meteen support vallen voor meego eigenlijk al voordat de telefoon in handen kwam van consumenten. 2 hele updates geweest...nooit officieel WhatsApp gehad of een werkende front camera. De ui van meego was z'n tijd vooruit.
Nephalem82 @wildhagen8 juli 2024 17:33
100% mee eens. Er zijn nu nog momenten dat ik mijn lumia 650 xl mis.
StefanJanssen @wildhagen8 juli 2024 17:37
Vergeet het on-screen toetsenbord niet, er is vandaag de dag nog niets op de markt wat ook maar in de buurt komt van dat toetsenbord. Zelfs MS eigen toetsenborden op Android zijn het gewoon net niet.
blinchik @wildhagen8 juli 2024 17:52
Zelf geen windows phone gehad maar wel vaak samengewerkt met enkele mensen die er zo eentje hadden. Die werd opgedrongen door zijn werkgever.

Ze werden op termijn zo gefrustreerd door dat ding, niet alleen omdat er geen apps voor waren, maar ook omdat het constant crashte en helemaal niet stabiel was. Voor zover wat ik gezien heb, was het alles behalve een top product dus.
Redepi @wildhagen8 juli 2024 18:05
Microsoft heeft zelf ook ongelofelijk veel fout gedaan en een hoop vertrouwen om zeep geholpen. Geen upgrade path van Windows Mobile 6 naar Windows Phone 7. Vervolgens kregen loyale én nieuwe klanten opnieuw een deksel op de neus toen bleek dat nog geen jaar oude Windows Phone 7-hardware geen upgrade kreeg naar Windows Phone 8. Microsoft is daar ook nog eens supervaag over geweest. Los van dat je de laatste OS-update niet kreeg was het ergste van allemaal nog wel dat Windows Phone 8-apps niet backwards compatible waren met Windows Phone 7. Dan zet je bij devs én klanten een hoop kwaad bloed.
William_H @wildhagen8 juli 2024 18:12
Vervang Windows Phone voor BlackBerry OS10, en je kunt zo het hele verhaal copy-pasten. Eeuwig zonde.
Keypunchie
@wildhagen8 juli 2024 18:21
Heb veel positieve dingen en enthousiaste meneen over Lumia gehoord.

Wat wel opviel (in de herinnering) was dat de ondersteuning maar kortdurend was. Kwam er weer een nieuwe versie van het OS uit, waren er weer allerlei api’s *en* telefoons deprecated.

Dat zal het niet aantrekkelijker voor developers hebben gemaakt.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 13:27]

wiseger
@Keypunchie8 juli 2024 21:33
Developers ontwikkelde al voor de iPhone en voor Android. Die zitten niet op een derde smaak telefoons te wachten. Kost alleen maar geld.
flaskk @wildhagen8 juli 2024 18:31
Nee, gewoon nee, heb zelf een 650xl die kon gewoon niet whatsapp of facebook aan vanwege te weinig ram.

Slechte keuzes door Microsoft. Niet vanwege andere app makers ze in de weg wilden zitten.
Jay47 @wildhagen8 juli 2024 20:52
Klopt en de telefoon winkels kregen geld om iPhones te promoten. Ik heb als test meerdere winkels bezocht en 9 van de 10 smeerden iPhones aan omdat ze meer geld kregen. Wilde je geen iPhone dan was een Android telefoon een tweede mindere keuze.

Windows Mobile OS toen was zijn tijd ver vooruit. Jammer dat het uiteindelijk over en uit was.
nms2003 @wildhagen8 juli 2024 21:22
ME had simpelweg de boot gemist qua mobile, net als Nokia. Zo vonden zij elkaar, maar ze waren te laat.
MS heeft járen liggen dobberen met Windows Mobile wat effectief niet veel anders dan de standaard Windows filosofie voor priegelpenntjes, styli, was. Met een vooruitziende blik waren juist zíj́ degene geweest die het Mobile OS voor capacitive multi-touch hadden ontwikkeld.
En we hebben het weer zien gebeuren met de tablet-pc’s en de experimentele ‘Slate pc’s’ die Ballmer vol trots presenteerde een maand voor de Apple iSlate zou worden gepresenteerd, wat uiteindelijk de iPad zou zijn. Ook daar; gewoon windows met een simpele touch registratie erover; geen touch geoptimaliseerd OS, geen visie. Satya Nadella doet het wat dat betreft veel beter met zijn visie op services.
Wouterie @wildhagen8 juli 2024 22:21
Windows Mobile was verschrikkelijk, Windows Phone erg fijn. Dat zijn twee verschillende zaken.
Saintje @Tweakez8 juli 2024 17:44
Het systeem werkte toch prima voor mij. Ben wel geen zware gebruiker, maar toch heel tevreden van geweest. De Appstore hinkte helaas wel achterop (druk ik zachtjes uit). 😁
HerrPino @Tweakez8 juli 2024 19:40
Windows Phone is gefaald door machtsmisbruik vab Google. Google had Android wat destijds zeker inferieur was. Het had alleen de prijs mee. Door misbruik te maken van hun marktpositie faalde Windows Phone. Misschien dat ze het nog eens gaan proberen.
mutley69 @HerrPino8 juli 2024 20:38
Na 5 of 6 pogingen zonder ernstige engagementen en garanties zou ik nooit meer geopteerd hebben voor een OS van Microsoft voor een PDA. Het is eerder Microsoft's fout dan die van een ander. Het was niet goed genoeg, en er was geen vertrouwen om op dat platform te gaan investeren voor ontwikkelaars. De hardwareboeren hadden al veel te veel kapitaal vermorst aan die eerdere pogingen. Dus was Windows Phone op voorhand gedoemd te mislukken. Dat is dan ook gebeurt - ondanks het opkopen en vermassacreren van Nokia (noch zo'n dwaasheid van mr. Elop - nooit eerder trouwens was de keynote op een Technet zo zwak...).
wiseger
@HerrPino8 juli 2024 21:36
Wat een onzin zeg. Op een iPhone had je vroeger ook geen Google apps.

Windows Phone lukte niet omdat bedrijven en overheden een derde smaak app moesten ontwikkelen en daar weinig trek in hadden. Daar zat de pijn. Geen bank app, geen Digid, et cetera.
Wouterie @Tweakez8 juli 2024 22:20
Windows Mobile was een ramp... Windows Phone was daarentegen wel erg goed wat mij betreft. Het heeft lang geduurd eer ik gewend was aan Android. -zucht-
Vulcanic @Harmsen8 juli 2024 15:12
Goed idee! Misschien iets met Windows erin als naam.
Nevalus @Vulcanic8 juli 2024 15:14
Dat gaat sowieso een succes worden. Ze zouden dan wel een soort begrafenis voor de iPhone kunnen organiseren.
Vulcanic @Nevalus8 juli 2024 15:16
Sterk staaltje marketing daar. Dat kan niet falen.
Dark Angel 58 @Nevalus8 juli 2024 15:30
Maar het is geen Apple :P
Als men dat het "Windows" horen, gaan ze het keihard proesten :')
Windows Mobile rip :')

Als Microsoft Peer zichzelf hernoemt, dan wordt het verhaal heel anders gegaan :P en het wordt ook een stuk interessanter geworden ;)
Volgens mij is Pear in Engels.

Oh ja... dat merk bestaat al in Nickelodeon lol

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 22 juli 2024 13:27]

hottestbrain @Nevalus8 juli 2024 16:02
_/-\o_
Oef die was ik al weer bijna vergeten lol
Hatsieflatsie @Harmsen8 juli 2024 15:13
Interessante benadering. Ik zag wel dat de telecommunicatie-tak van Nokia weer te koop stond, misschien interessant voor Microsoft om dat te kopen en eigen telefoons te lanceren?
The Eagle @Harmsen8 juli 2024 15:14
LOL. Dat hebben ze geprobeerd, WIndows Mobile. Is een stille dood gestorven
DonJunior @The Eagle8 juli 2024 15:25
Zie: https://www.urbandictionary.com/define.php?term=r%2Fswoosh
tja @DonJunior8 juli 2024 15:45
:D
Linksquest Moderator Spielerij @The Eagle8 juli 2024 15:31
Erg jammer, want ik heb de Lumia 925 nog gehad, heel fijn toestel met een fijne OS, enige nadeel was dat veel apps ontbraken.
hottestbrain @Linksquest8 juli 2024 16:04
Mijn Luma 950XL draait inmiddels windows 11... App support is niet-bestaand natuurlijk, maar geestig is het wel.
Jay47 @hottestbrain8 juli 2024 20:53
Oh nice, heb nog een 950XL ergens liggen.
Misschien ff een keer proberen.
hottestbrain @Jay479 juli 2024 15:42
Hier de github pagina met links naar alle belangrijke info om het werkend te krijgen:
https://github.com/WOA-Project
Jay47 @hottestbrain9 juli 2024 19:04
Thanks _/-\o_
So!eX @Harmsen8 juli 2024 15:15
Goed idee, ik had begrepen dat "flip" phones weer helemaal in waren.
Nevalus @So!eX8 juli 2024 15:21
Dat wordt eerder een "flop" phone
latka @Harmsen8 juli 2024 15:25
Als ze daar nou energie in zouden steken ipv. WIndows 11 volstoppen met overbodige troep is het een win-win situatie zou ik zeggen!
Deveon @Harmsen8 juli 2024 17:01
Mooi voor wat? Microsoft stapt juist steeds meer af van hun eigen OS. Het Microsoft 365 platform wordt naast Azure steeds beter op Linux en Mac. Er zit geen geld in de OS markt, zeker niet als de EU je telkens beperkt vanwege bundelen van diensten.
cariolive23 @Harmsen8 juli 2024 17:07
Wat dacht je van Ramen? Nou is China geen Japan, maar behoren tenminste nog tot hetzelfde continent en de rest van de wereld kent (toch?) ook ramen.
ibmpc @Harmsen8 juli 2024 18:14
Waarom. De meest gedownloade apps in de Apple store zijn die van Microsoft. Ze beseffen waar ze goed in zijn en dat doen ze.
Nephalem82 @DigitalExorcist8 juli 2024 18:26
Nee, daarom is het ook marktleider op os gebied. By far.
DigitalExorcist @Nephalem829 juli 2024 11:25
Op mobiel OS gebied? Heb ik iets gemist?
Rob vd Hoeven 8 juli 2024 15:22
Ik denk dat dit een waarschuwing is voor medewerkers van ALLE bedrijven die vanuit China willen inloggen op werk accounts. Ik vraag me af WAT Microsoft precies weet van dit gevaar.
david-v @Rob vd Hoeven8 juli 2024 15:38
Vooral dat laatste, wat weet MS wat niet met ons gedeeld wordt. Daar ben ik heel benieuwd naar.
willieverhoef @david-v8 juli 2024 15:57
Zij weten dat authenticatie app's afhankelijk zijn van een berichtje wat microsoft stuurd, en met een "OK" moet worden terug gestuurd. met een beetje geluk is dat een OK met een persoonlijke sleutel welke op de telefoon staat. Maar ook die is echt wel ergens te vinden op een andriod.
dus is het een kwestie van OK terug sturen als je een MIT hack kan doen.
Llopigat
8 juli 2024 18:07
Ik neem aan dat dit alleen is voor je werktelefoon en dat Microsoft die gratis verstrekt. Ik zou persoonlijk niet van prive telefoon veranderen omdat mijn werkgever dat wil. Dikke middelvinger wat dat betreft.

Bij mijn eigen werkgever kan ik juist alleen Android krijgen omdat iPhones ze te duur zijn. Die mogen alleen VP's en hoger hebben.
Jojopp 8 juli 2024 20:30
Het lijkt erop dat Microsoft de afgelopen jaren een trend heeft ontwikkeld van snel opgeven. Neem bijvoorbeeld de Amazon Store-integratie die nu weer uit Windows 11 wordt verwijderd omdat er “te weinig gebruikers zijn”. Dit terwijl de integratie alleen in de VS en Canada is uitgebracht. Of kijk naar hun Surface-lijn: op zich prima apparaten, maar jammer genoeg brengt Microsoft updates uit die de apparaten onbruikbaar maken, prestatieproblemen veroorzaken of andere problemen opleveren die ze niet kunnen oplossen. Hierdoor lopen hun eigen apparaten een jaar achter op grote releases.
Een paar jaar geleden had een jongen op de middelbare school een Windows Phone. Op zich wederom een prima apparaat, maar helaas stonden er nauwelijks apps op die de jeugd toen gebruikte, zoals WhatsApp. Schoolapplicaties ontbraken, sociale media ontbraken, games ontbraken, enzovoort. Terwijl de jeugd toch een belangrijke doelgroep is binnen de technologie. Ze besteden veel meer aan technologie dan andere generaties, wisselen vaker van mobiel en creëren gemakkelijk hypes waardoor iedereen een product wil hebben. Misschien had Microsoft zich met de Windows Phones volledig op de professionele markt moeten richten, zoals het bedrijfsleven, om zo een aanzienlijk marktaandeel te krijgen en app-ontwikkelaars over te halen.
Daarnaast hadden ze natuurlijk ook niet bij iedere grote release van het besturingssysteem zoveel aan de API’s moeten veranderen, juist omdat er al zo weinig apps waren.
Andere voorbeelden van deze trend zijn de Microsoft Band, een fitness-tracker die na een paar jaar werd stopgezet, en de Groove Music-service, die werd beëindigd ondanks een trouwe gebruikersbasis. Ook de HoloLens, een veelbelovende augmented reality-bril, heeft moeite om voet aan de grond te krijgen buiten nichemarkten.

[Reactie gewijzigd door Jojopp op 22 juli 2024 13:27]

SuperDre 8 juli 2024 23:20
Artikel is incompleet. Ze worden verplicht om in te loggen met een door Microsoft verstrekte iPhone 15, als ze zelf geen iPhone hebben. Reden is dus dat Microsoft authenticatie app zwaar gebruik maakt van Google Play services, welke dus in China niet beschikbaar is, ofwel puur een technische reden.

Je baas kan je niet verplichten om zelf een bepaald specifiek (walled garden) telefoon te laten aanschaffen, als de baas een specifiek merk wil gebruiken voor zakelijk gebruik, dan zal die deze ook zelf moeten leveren. Geen baas die mij verplicht om een Apple iPhone te kopen.
Fox Hound 8 juli 2024 15:24
Opvallende keuze. Ik vraag me af of hier meer speelt dan alleen de beschikbaarheid van de authenticatie app. Ik kan me voorstellen dat Microsoft liever niet heeft dat er Chinese Android varianten op bedrijfsapparaten rond gaan. Daarnaast is sideloaden op iOS natuurlijk ook lastiger wat de kans op malware verkleint. Hoe dan ook is het een financiële opsteker voor Apple.

[Reactie gewijzigd door Fox Hound op 22 juli 2024 13:27]

Stroper @Fox Hound8 juli 2024 16:54
Lijkt mij geen opvallende keuze, iPhone is de laatste Westerse telefoon(en Zuid-Korea/Samsung reken ik politiek gezien ook bij het Westen) die iets voorstelt op de Chinese markt.

Het is dus kiezen door een Chinese telefoon, die gemonitord wordt de CCP of een iPhone.
dragonlords1 8 juli 2024 15:52
Ik gis maar, maar het lijkt me moeilijker om op een iPhone malware te sideloaden of het OS te veranderen.
GertMenkel
@dragonlords18 juli 2024 16:35
Sideloaden is niet zo moeilijk, maar het automatisch verlopen van applicaties na een week en de hogere kwaliteit van zelfherstel na een reboot helpen wel wat als je, zoals in China voorkomt, door de overheid verplicht wordt je telefoon ontgrendeld uit handen te geven aan overheidsmensen. Voor mensen in Europa voegt die beveiliging niet zoveel toe, maar voor medewerkers onder een autoriteit regime wordt het beveiligingsplaatje toch anders.

Voor zover ik weet is dat momenteel vooral van toepassing in gebieden waar de overheid onrust onderdrukt en dingen uit de media willen houden (gebieden waar ze Oeigoeren in kampen stoppen, bijvoorbeeld) maar ik kan me voorstellen dat MS hier die ongein zoveel mogelijk willen ontwijken waar mogelijk.
SuperDre @GertMenkel8 juli 2024 23:26
Och hou toch eens op met die onzin van aloe oeigoeren in kampen stoppen, dat is allemaal overdreven en gaat voornamelijk om oeigoeren die aanslagen plegen, vergelijkbaar met wat de amerikanen bv met Guantanama bay doen.
SuperDre @dragonlords18 juli 2024 23:24
Heeft daar niets mee te maken, gaat puur om het feit dat de android app zwaar leunt op de Google Play services, welke in China niet beschikbaar zijn. En dat zou betekenen dat OF ze zelf een framework moeten bouwen OF dus voor elke chinese leverancier, zoals Huawei, een aparte app moeten maken die met het alternatieve framework van die leverancier werkt.
Maar het artikel vergeet te vermelden dat MS de iPhone 15 verstrekt aan werknemers die geen iPhone hebben.
Robru1 8 juli 2024 16:04
Strak plan dit, van Microsoft. Ik zeg: 'Doen!' :)
Donstil
8 juli 2024 15:39
Op iOS kan de Microsoft Authenticator ook als Broker app functioneren.
Op Android kan dat niet en is ook de Company portal app benodigd, kan mij dus voorstellen dat als je iets met MAM wilt doen i.c.m. BYOD je gebruikers "verplicht" om voor een iPhone te gaan.

Ik zie dat om mij heen wel meer i.c.m. 365 tennants en MAM.
trab_78 @Donstil8 juli 2024 15:47
Of de hatseflats kan niet samen met de dinges waardoor de hoe-heet-het ook geen optie is.
Llopigat
@Donstil8 juli 2024 18:11
Op Android is dat ook minder nodig omdat je daar work profile hebt die sowieso al bepaalde dingen regelt, zoals welke apps dingen met elkaar kunnen delen. Dus die broker functionaliteit heb je niet zo nodig omdat het gewoon in het OS zit. Wat hij op iOS doet is dan bijvoorbeeld de copy/paste buffer vullen met een placeholder tekst van "Deze tekst mag je niet kopieren, foei gemenerd!" terwijl op Android het OS er gewoon netjes voor zorgt.

Dat de op Android de company portal app nodig hebt voor MAM is inderdaad wel irritant, maar dat kan niet anders dan een keuze van MS zijn. Immers, als het in de ene app kan, dan kunnen ze het ook in de andere app stoppen.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:27]

Llopigat
@Sine8 juli 2024 18:09
Klopt. Ik heb ook jaren endpoints beheerd. Ik was ook totaal niet gecharmeerd van Intune, al werd het wel beter met de tijd.

Het grappigste was nog wel dat Gartner het als topper in hun "Magic Quadrant" zette terwijl het nog niet half van de dingen kon die MobileIron of Airwatch konden op dat moment. De helft van de nodige functies zaten er domweg niet in. Inclusief vele functies die we domweg nodig hadden bij ons (Waaronder het type Wifi certificaten dat we nodig hadden, niet bepaald iets kleins). Dat bevestigde voor mij mijn vermoeden dat dat soort organisaties niet meer zijn dan een "wie het meest betaalt komt bovenaan" populariteitswedstrijd.

Uiteindelijk is het wel goedgekomen met Intune qua functies. Alles dat we nodig hadden kan inmiddels wel, al blijft het niet zo flexibel als de A-merk concurrenten.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:27]

Sine @Llopigat8 juli 2024 21:09
Functioneel aan de beerzijde zal het best prima zijn tegenwoordig.
Maar on device wordt je er ERG niet blij van. Zeker niet met woon en werk profielen, dan wordt je telefoon een schizofreen onding wat zelf niet meer weet wat het aan het doen is.
En ondertussen trekt het ook nog je accu de grond in.

Vandaar mijn :r

De oplossing (van de interne helpdesk) was om intune dan maar vooral niet te installeren.
Llopigat
@Sine8 juli 2024 21:20
Functioneel aan de beerzijde zal het best prima zijn tegenwoordig.
Meh. Ook niet echt. Ik ben er niet echt blij mee hoor. Tenminste tot 2 jaar geleden niet. Ik weet niet hoe het nu is.

De IT beheerders zijn er vaak dol op omdat het naadloos integreert met Azure AD (nu Entra ID (tm) ) en omdat ze zich vaak helemaal hebben ingeleerd in het MS platform en helemaal een fanboy zijn geworden met alle certificaten. Dus iets negatiefs over MS zeggen doet ook hun eigen hele carriere teniet omdat ze hun hele hebben en houden aan zo'n leverancier (want meer is het niet) hebben gekoppeld. Daarom probeer ik dit altijd te vermijden en elke paar jaar van rol te veranderen. Ik wil absoluut niet gekoppeld zitten aan een enkele leverancier want die hebben altijd hun eigen commerciele motieven. En Microsoft vind ik ook qua mensen / consultants een van de rotste IT bedrijven om mee te werken als klant. Ze gedragen zich alsof ze je baas zijn, ze lopen je bijna rond te bevelen. Zo hoort een leverancier zich niet te gedragen. Alleen Oracle is nog slechter maar die proberen je gewoon echt juridisch te naaien waar je bij staat.

Maar nee, ik weet nog goed waar we vandaan kwamen en ja dat was veel beter. Ik geloof niet in de Microsoft kool-aid. Die integratie is inderdaad wel nice, maar onze vorige platformen (we hadden er verschillende ivm acquisities) konden ook gewoon prima integreren met AD en azure AD). En hadden een veel gestroomlijndere user ervaring, meer beheer-side scripting opties, betere rappotage en veel meer platform ondersteuning (bijvoorbeeld linux support is in intune nog steeds echt waardeloos hoewel dit al was beloofd voor 2021 nota bene). Oh en de support is veel beter, MS doet niks zelf, dat is allemaal maar Accenture.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 22 juli 2024 13:27]

Donstil
@Sine8 juli 2024 15:58
Intune

Dan ga je vanzelf wel wat anders gebruiken.
Bij Microsoft niet schat ik zo in ;)
Sine @Donstil8 juli 2024 16:05
Heh,

Met wat anders bedoelde ik de telefoon, maar eerlijk is eerlijk .. ik heb geen idee of het op fruit apparaten beter werkt.
Op een android ijzer ga je het vanzelf niet gebruiken, wat een drama.

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