Bloomberg: Microsoft verplicht werknemers in China om over te stappen op iPhones

Microsoft verplicht medewerkers in China vanaf september om enkel een iPhone te gebruiken als ze via een authenticatie-app willen inloggen op werkgerelateerde accounts. Dat meldt Bloomberg. De maatregel geldt vooralsnog niet voor medewerkers in andere landen.

Volgens Bloomberg maakt deze maatregel deel uit van het Secure Future Initiative: een programma van Microsoft om de cyberbeveiliging en -protocollen binnen de verschillende afdelingen van het bedrijf te verbeteren. Het is niet duidelijk waarom Microsoft de maatregel nu neemt, en of er een dringend beveiligingsrisico aan ten grondslag ligt. Bloomberg benadrukt dat er in China geen officiële toegang is tot de Google Play Store. Chinese Android-gebruikers kunnen wel apps downloaden via appwinkels van bijvoorbeeld Huawei of Xiaomi.