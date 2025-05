IDC: Apple staat niet meer in top vijf van meestverkochte telefoons in China

Apple is in China nog maar de zesde grootste smartphoneverkoper. Voor het eerst in jaren staat het bedrijf niet meer in de top vijf van meestverkochte smartphones in het land. Apple worstelt al langer met afnemende groei in die markt, zeker nu Chinese merken er in populariteit groeien.

Dat blijkt uit cijfers van analistenbureau IDC. De top vijf van grootste smartphonemerken in China in het tweede kwartaal van dit jaar bestond uit vivo, Huawei, OPPO, Honor en Xiaomi. Apple stond een kwartaal eerder nog op de vierde plaats met een marktaandeel van 15,6 procent, maar dat is nu minder dan Xiaomi dat nu 14 procent marktaandeel in China heeft. Xiaomi, maar vooral vivo en Huawei zijn zeker het afgelopen jaar enorm in populariteit gestegen in China.

Vivo is in China nu het populairste smartphonemerk. Dat heeft daar een marktaandeel van 18,5 procent, iets meer dan de 18,1 procent van Huawei. Vivo's stevige groei komt volgens IDC voornamelijk omdat het bedrijf meerdere telefoons in het laag- en middensegment uitbracht.

IDC zegt dat het voornamelijk aan de groeiende populariteit van die Chinese fabrikanten te wijten is dat Apple steeds minder populair wordt in het land. Het is voor het eerst in vier jaar dat iPhones niet meer in de top vijf van populairste merken van China staan. Apple zag zijn marktaandeel sinds vorig jaar met 3,1 procent dalen. IDC zegt dat Chinezen ook steeds langer met hun telefoon doen en dat daarom de verkopen van het aantal telefoons van meer dan 600 dollar omhoog ging.

Apple worstelt al langer met de Chinese markt. Het bedrijf schreef eerder dit jaar in zijn kwartaalcijfers al dat het steeds minder winst in dat land haalt. Naast Europa en de VS is China de grootste afzetmarkt voor het merk, maar de omzet daalde daar in het laatste kwartaal van 2023 met zo'n drie miljard dollar.