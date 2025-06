Gerucht: Apple onderhandelt met Baidu en Alibaba over AI-functies in China

Apples AI-functies in iOS 18 komen vanaf volgend jaar uit in andere talen. Apple is in gesprek met Chinese bedrijven om de AI-functies in China aan te kunnen bieden. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Of en wanneer ondersteuning voor Nederlands zou komen, is onduidelijk.

Baidu en Alibaba zouden de rol krijgen die OpenAI's ChatGPT in het Engels heeft, meldt Bloomberg. Het is onbekend hoe dat zal gaan: Apple richt zich sterk op privacy en beveiliging met onder meer het verwerken van data voor prompts en metadata in eigen datacenters op een manier waardoor het bedrijf er zelf niet bij kan. Het is onbekend of de Chinese overheid daar akkoord mee gaat. Volgens The New York Times kan de Chinese overheid bij alle data van iPhone-gebruikers, omdat het bedrijf de sleutels voor encryptie bewaart in datacenters die de Chinese regering controleert. Chinese wetten dwingen dan ook af dat Apple toegang geeft tot die data.

Voor nu is Apple alleen in zee gegaan met OpenAI voor het aanbieden van ChatGPT en daar moet Google Gemini later dit jaar bijkomen. Apple betaalt OpenAI niet voor de deal, zo schrijft het persbureau. In plaats daarvan moet het kunnen aanbieden van ChatGPT in iOS zorgen voor naamsbekendheid voor OpenAI.

Apple heeft nog niets gezegd over wanneer de AI-functies precies beschikbaar komen in andere landen en talen, behalve dat het vanaf volgend jaar zal zijn. Daarvoor leunt het op datacenters met eigen Apple-chips voor uitvoeren van functies die niet op het apparaat zelf kunnen. Het dichtstbijzijnde datacenter vanuit de Benelux staat in Denemarken. AI-functies werken op de iPhone 15 Pro en Pro Max en op iPads en Macs met een M1-soc of nieuwer.