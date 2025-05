Apple brengt samen met Alibaba AI-functies voor iPhone naar China

Apple en Alibaba werken samen om AI-functies aan te bieden aan iPhone-gebruikers in China. Dat heeft Alibaba-voorzitter Joe Tsai bevestigd. De samenwerking houdt in dat Alibaba's AI gebruikt wordt op Chinese iPhones.

Tsai bevestigde het nieuws tijdens de World Government Summit in Dubai, schrijft The Information. Daar zei hij dat Apple erg selectief is geweest. "Ze hebben met diverse bedrijven in China gesproken en er uiteindelijk voor gekozen om met ons zaken te doen. Ze willen onze AI gebruiken om hun telefoons aan te sturen."

In China mag AI-technologie niet zomaar gebruikt worden. Deze moet door de overheid goedgekeurd worden voordat deze op de markt mag komen. Ook geldt er strenge AI-wetgeving waaraan producten moeten voldoen. The Information berichtte eerder al dat Apple en Alibaba samen aan AI-functies werkten voor iPhone-gebruikers in China. De ontwikkelde functies zouden ook ingediend zijn voor goedkeuring door de Chinese overheid. Tsai ging daar tijdens de World Government Summit verder niet op in.

The Information zegt verder dat Apple in eerste instantie overwoog om Baidu als primaire partner te kiezen. De AI-modellen van dat bedrijf zouden echter niet voldoen aan de eisen van Apple. Afgelopen december zeiden ingewijden van The Information al dat de AI-modellen van Baidu moeite hebben met het begrijpen van prompts en het geven van accurate informatie. Verder zou Baidu data van iPhone-gebruikers willen opslaan en analyseren, maar dat druist in tegen het privacybeleid van Apple.