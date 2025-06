Mark Gurman: Apple werkt aan 'aanzienlijk' dunnere iPhone 17

Apple werkt aan een 'aanzienlijk' dunnere iPhone 17. Dat schrijft Bloomberg-journalist Mark Gurman in zijn wekelijkse nieuwsbrief. Het Amerikaanse techbedrijf zou momenteel ook een dunnere Macbook Pro en een dunnere variant van de Apple Watch aan het ontwikkelen zijn.

Gurman claimt dat Apple de dunnere iPhone 17 in 2025 op de markt zal brengen. Het is nog onduidelijk wanneer Apple de dunnere MacBook Pro en Apple Watch wil introduceren en hoeveel dunner deze apparaten worden. De techjournalist claimt dat Apple de lijn van de recent aangekondigde iPad Pro (2024) wil doortrekken, hoewel het nog niet duidelijk is of alle toestellen uit de line-up dunner zullen worden.

Gurman schrijft in zijn nieuwsbrief dat de eerste bètaversies van iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia later deze zomer beschikbaar zullen zijn en dat ze het met een beperkt aantal AI-functies moeten doen. In de herfst van dit jaar volgt de officiële release en dan zouden de AI-functies die op dat moment in de besturingssystemen zitten, zoals de mogelijkheid om samenvattingen van notificaties, berichten en websites te maken, een previewstatus meekrijgen. Veel andere aangekondigde AI-functies zouden pas in 2025 hun opwachting maken. De integratie van ChatGPT zou er dit jaar nog wel moeten aankomen.

Gurman schrijft ten slotte dat OpenAI niet door Apple betaald wordt voor de integratie van ChatGPT. OpenAI neemt naar verluidt genoegen met de toegang die het bedrijf krijgt tot het klantenbestand van Apple en rekent via de integratie van zijn AI-chatbot op potentiële nieuwe klanten.