Apple brengt verbeterde versie van Game Porting Toolkit uit

Apple heeft Game Porting Toolkit 2 uitgebracht, een verbeterde versie van de portingsoftware die ontwikkelaars Windows-games eenvoudiger naar Macs laat brengen. De tweede versie heeft verbeterde Windows-compatibiliteit en betere debuggingtools.

De verbeteringen zijn volgens Apple gebaseerd op waar ontwikkelaars het meest naar vroegen. Zo heeft Game Porting Toolkit 2 'verbeterde compatibiliteit met Windows-games, krachtige nieuwe shaderdebuggingtools en Xcode-updates'. Gamemakers kunnen zo met dezelfde code en shaders games uitbrengen voor Windows, iPhone, iPad en Mac, stelt Apple.

Game Porting Toolkit verscheen vorig jaar voor het eerst en is vergelijkbaar met Valves Proton-tool. De toolkit vangt bijvoorbeeld de DirectX 12-Windows-api-calls voor onder meer besturing en audio, en vertaalt deze naar de macOS-api's. De toolkit is niet bedoeld voor consumentengebruik en is onderdeel van macOS Sequoia.