Eerste alternatieve gamewinkel met in-appaankopen voor iOS komt deze week uit

De eerste alternatieve gamewinkel voor iOS met in-appaankopen komt donderdag uit. Het gaat om Aptoide, een al langer bekende alternatieve downloadwinkel voor Android. Deze winkel komt online met zeven games en de ontwikkelaar belooft dat er snel meer zullen volgen.

Een aftelklok op de site van Aptoide geeft aan dat de release donderdagochtend Nederlandse tijd plaatsvindt. Het gaat om de eerste alternatieve gamewinkel voor iOS met ondersteuning voor in-appaankopen. Aptoide kiest hiervoor omdat het Apple per installatie van de Aptoide-app 50 cent moet betalen. Dat rekent de winkel niet door aan klanten, maar aan ontwikkelaars van games die dat met in-appaankopen terugverdienen.

Aptoide komt uit met zeven games en er zijn tientallen andere games die eraan komen, zegt het bedrijf tegen The Verge. Het gaat om dertig games die Aptoide al aan het integreren is, terwijl honderd ontwikkelaars al interesse hebben getoond om hun games via Aptoide aan te bieden. De gamewinkel verschijnt alleen in Europa, omdat Apple hier als enige alternatieve downloadwinkels ondersteunt vanwege de DMA.