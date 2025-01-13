'EU onderzoekt Apple vanwege App Store-tarieven voor ontwikkelaars'

De Europese Unie onderzoekt Apples App Store-beleid in het kader van de Digital Markets Act. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het gaat specifiek om de 'Core Technology Fee', waarmee ontwikkelaars jaarlijks 0,50 euro per 'eerste installatie' moeten betalen aan Apple.

De Europese Commissie, die toeziet op de naleving van de DMA, heeft in december vragenlijsten naar appontwikkelaars gestuurd. Dat melden anonieme bronnen aan Bloomberg. De vragen daarin zijn specifiek gericht op de Core Technology Fee-heffing die Apple binnen de Europese Unie hanteert.

Aan de ontwikkelaars werd onder andere gevraagd of deze CTF doorberekend mag worden aan consumenten en of de heffing voor lagere kosten voor ontwikkelaars zorgt. Apple zelf zegt namelijk dat dat het geval is. Uit de vragenronde kan uiteindelijk een formeel onderzoek naar Apple voortkomen, waarin wordt nagegaan of de CTF in strijd is met de DMA.

Apple introduceerde de Core Technology Fee in het kader van de Europese Digital Markets Act. Ontwikkelaars van iOS-apps kregen daarmee twee opties. Enerzijds konden ze het 'oude' App Store-beleid behouden, waarmee ze 15 tot 30 procent van hun omzet uit appaankopen moeten afstaan aan Apple, afhankelijk van hun totale omzet. Bij het nieuwe beleid liggen die percentages lager, maar wordt de CTF erbij opgeteld. Ontwikkelaars van populaire apps moeten daarmee ieder jaar 50 cent afstaan per 'eerste installatie' van gebruikers, ook als de app in kwestie gratis is.

De nieuwe EU-vragenronde volgt op eerdere DMA-onderzoeken naar Apple. De EU concludeerde vorig jaar al dat de techgigant deze wet overtreedt met de App Store. Begin 2024 kreeg Apple ook een boete van 1,8 miljard euro opgelegd, omdat het Apple Music-rivalen als Spotify belemmerde. Die boete was echter niet in het kader van de DMA.