'EU onderzoekt Apple vanwege App Store-tarieven voor ontwikkelaars'

De Europese Unie onderzoekt Apples App Store-beleid in het kader van de Digital Markets Act. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het gaat specifiek om de 'Core Technology Fee', waarmee ontwikkelaars jaarlijks 0,50 euro per 'eerste installatie' moeten betalen aan Apple.

De Europese Commissie, die toeziet op de naleving van de DMA, heeft in december vragenlijsten naar appontwikkelaars gestuurd. Dat melden anonieme bronnen aan Bloomberg. De vragen daarin zijn specifiek gericht op de Core Technology Fee-heffing die Apple binnen de Europese Unie hanteert.

Aan de ontwikkelaars werd onder andere gevraagd of deze CTF doorberekend mag worden aan consumenten en of de heffing voor lagere kosten voor ontwikkelaars zorgt. Apple zelf zegt namelijk dat dat het geval is. Uit de vragenronde kan uiteindelijk een formeel onderzoek naar Apple voortkomen, waarin wordt nagegaan of de CTF in strijd is met de DMA.

Apple introduceerde de Core Technology Fee in het kader van de Europese Digital Markets Act. Ontwikkelaars van iOS-apps kregen daarmee twee opties. Enerzijds konden ze het 'oude' App Store-beleid behouden, waarmee ze 15 tot 30 procent van hun omzet uit appaankopen moeten afstaan aan Apple, afhankelijk van hun totale omzet. Bij het nieuwe beleid liggen die percentages lager, maar wordt de CTF erbij opgeteld. Ontwikkelaars van populaire apps moeten daarmee ieder jaar 50 cent afstaan per 'eerste installatie' van gebruikers, ook als de app in kwestie gratis is.

De nieuwe EU-vragenronde volgt op eerdere DMA-onderzoeken naar Apple. De EU concludeerde vorig jaar al dat de techgigant deze wet overtreedt met de App Store. Begin 2024 kreeg Apple ook een boete van 1,8 miljard euro opgelegd, omdat het Apple Music-rivalen als Spotify belemmerde. Die boete was echter niet in het kader van de DMA.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-01-2025 16:46
118 • submitter: Fox

13-01-2025 • 16:46

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Submitter: Fox

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Reacties (118)

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g_v_rijn 13 januari 2025 16:56
Ontwikkelaars van populaire apps* moeten daarmee ieder jaar 50 cent afstaan per 'eerste installatie' van gebruikers, ook als de app in kwestie gratis is.
Wanneer is voor Apple de *App populair ?
loki504 @g_v_rijn13 januari 2025 17:24
Ik dacht met 1 miljoen installs/downloads. En dat kan best hard gaan als gratis app viral gaat.
Haga @loki50413 januari 2025 18:24
Ik dacht met 1 miljoen installs/downloads. En dat kan best hard gaan als gratis app viral gaat.
Dat geldt alleen als je je app gratis aanbiedt, maar de gebruiker in-app aankopen moet doen om de app überhaupt te kunnen gebruiken. Dus als jij, als aanbieder van deze gratis app, hem aanbied om er geld mee te verdienen.
Blokker_1999
@Haga13 januari 2025 19:20
Klopt niet, omder amdere Mozilla heeft gereageerd dat zij bijv. bij het oude systeem moeten blijven en hun browser niet via sideloading kunnen aanbieden omdat zij dan 50 cent per installatie gaan moeten afdragen. En die 1 miljoen slaat letterlijk op downloads, niet eens op gebruikers. Dus heb je een app die elke 2 weken een update krijgt, dan verzamelt 1 gebruiker op 1 jaar 26 downloads.

Zo werd het allesinds uitgelegd toen het framework werd geintroduceerd
Haga @Blokker_199913 januari 2025 19:32
Dat geldt alleen als je je app gratis aanbiedt, maar de gebruiker in-app aankopen moet doen om de app überhaupt te kunnen gebruiken. Dus als jij, als aanbieder van deze gratis app, hem aanbied om er geld mee te verdienen.

Lees maar even:

Developers that earn no revenue whatsoever. This includes offering a free app without monetization of any kind (physical, digital, advertising, or otherwise). This is intended to give students, hobbyists, and other non-commercial developers an opportunity to create a popular app without paying the CTF.

https://developer.apple.com/support/core-technology-fee/

[Reactie gewijzigd door Haga op 13 januari 2025 19:35]

Niema @Haga14 januari 2025 14:24
Firefox heeft monetization, zoals ads op de homepagina, maar verdient geen 50 cent per installatie. Dit kan vrij makkelijk meer dan 100% commissie zijn

[Reactie gewijzigd door Niema op 14 januari 2025 14:25]

Haga @Niema14 januari 2025 15:07
[Firefox heeft monetization, zoals ads op de homepagina, maar verdient geen 50 cent per installatie.]

Dat is nog maar de vraag. Advertenties leveren toch schijnbaar genoeg op voor Firefox
Niema @Haga14 januari 2025 19:11
Goed punt, ik had die data niet voor handen. Punt blijft dat dit niet een definite kwestie. Je kunt winst maken per installatie die onder de 50 cent valt. We begonnen met ong 15-30% app store commissie en voor verschillende partijen wordt het nu erger
GertMenkel
@Blokker_199913 januari 2025 19:54
Voor zover ik gelezen heb is Firefox bij de app store gebleven omdat ze alleen vrij zijn een echte browser te distribueren in Europa. Effectief zouden ze op iOS dus twee browsers moeten bijhouden, één voor Europa en één voor de rest van de wereld. Ze hadden de hoop dat Apple Amerikanen ook Europese apps zou laten installeren, maar dat is er niet van gekomen.

Dat betekent niet dat de eisen van Apple geen grote onzin zijn, maar die prijs is volgens mij niet het probleem. Ook biedt Epic ontwikkelaars via AltStore aan om de Apple-afperstaks voor andere apps te bewaren, vermoedelijk om een punt te maken in de onontkomelijke rechtzaak hierover.
djwice @loki50413 januari 2025 17:56
LOL maak je een simpele gratis app. Zijn er 1M gedownload moet je ineens 500k€ aftikken excl. BTW.

Zoveel kosten maakt Apple echt niet voor die app. Verre van zelfs. Eerder richting €10,- dan €100. Laat staan het 50.000 voudige er van.
Haga @djwice13 januari 2025 18:24
LOL maak je een simpele gratis app. Zijn er 1M gedownload moet je ineens 500k€ aftikken excl. BTW.
Voor die "simpele grais app" hoef je niets af te tikken. Ook niet bij 1M downloads.

[Reactie gewijzigd door Haga op 13 januari 2025 18:26]

WillySis @Haga13 januari 2025 19:33
Als je een bestaande app hebt en je kiest voor het oude regime, dan kost die gratis app je inderdaad niets. Kies je het nieuwe regime, wat je voor een nieuwe app automatisch kiest, dan moet je zeker voor elke nieuwe download weer opnieuw dokken. Nog vervelender is dat het downloaden van een update weer als een nieuwe "eerste installatie" geldt. Het updaten van een gratis app kan daardoor een behoorlijke kostenpost opleveren.
Haga @WillySis13 januari 2025 19:37
Nee hoor, dat geld alleen als je je “gratis” app gebruikt om geld te verdienen (bv door in-app aankopen)
Voor de echte “gratis apps geldt het volgende:

Developers that earn no revenue whatsoever. This includes offering a free app without monetization of any kind (physical, digital, advertising, or otherwise). This is intended to give students, hobbyists, and other non-commercial developers an opportunity to create a popular app without paying the CTF.
Niosus @Haga13 januari 2025 22:15
Dus we zitten weer gewoon met App Store regeltjes, ook al heeft het een andere naam. Apple beslist hier dat voor hobbyisten het wel oke is om apps te side-loaden, maar voor (semi-)professionals dan weer niet. Dan moet je nog altijd langs de kassa passeren om je Apple tax te betalen. Wat als je een gratis app hebt met een donatie knop? Wat als je een Patreon draait en dat laat weten in de app? Wat als je app echt wel volledig gratis is, maar je wilt gewoon een paar kleine banners wilt om je hosting kosten te betalen?

Het hele punt van de wetgeving is dat Apple te veel macht had over wat er op hun platform kan draaien en/of viable is qua business model. Met hun invulling van hoe zij de wet lezen is er dus helemaal niets veranderd. Ik hoop oprecht dat de EU ze hiervoor zwaar op de vingers tikt.
m_snel @Niosus13 januari 2025 23:47
Lijkt me heel logisch dat als je geld wil verdienen dat je ook kosten hebt. En dat is in de olaystore niet anders.
Niosus @m_snel14 januari 2025 07:39
Lijkt me heel logisch dat als je geld wil verdienen dat je ook kosten hebt. En dat is in de olaystore niet anders.
Klopt. Ga jij vanaf volgende maand dan ook flink 30% van je loon doorstorten naar mij? Als je dat niet leuk vindt, dan kunnen we ook gewoon een flat fee per gerwerkte dag afspreken. Het is immers toch logisch dat als je geld wilt verdienen dat je ook kosten hebt?

Zie je hoe absurd dat is? Waarom mag ik beslissen wat jouw kosten zijn? Waarom mag Apple dat?

Je kan een hoop redenen verzinnen van "omdat ze het OS maken" en meer in die aard, maar als puntje bij paaltje komt is er maar 1 reden: omdat ze het kunnen. En net daar heeft de EU besloten dat dat niet zomaar mag als je platform groot genoeg is. Bij een platform dat groot genoeg is, is het in het maatschappelijk belang dat er geen groot buitenlands bedrijf besluit wat we mogen draaien en hoeveel we dan verplicht moeten afdragen.
brianbitchballs @Niosus14 januari 2025 08:38
Zie je hoe absurd dat is? Waarom mag ik beslissen wat jouw kosten zijn? Waarom mag Apple dat?
Omdat het platform van hun is?
Haga @Niosus14 januari 2025 09:59
[Zie je hoe absurd dat is? Waarom mag ik beslissen wat jouw kosten zijn? Waarom mag Apple dat?]

Je zit er helemaal naast. Apple beslist niet wat de kosten zijn van de developer. Apple beslist welke kosten Apple heeft aan die developer en laat de developer deze betalen. Dat daar een (winst)percentage bovenop komt is heel gebruikelijk.
Niosus @Haga14 januari 2025 22:27
@brianbitchballs @Haga @Zeekr001 Tof dat jullie alle 3 een andere reden geven. Dat is exact waar ik op doel. Je kan een hele boel redenen verzinnen. Ik heb ze de laatste jaren allemaal zien passeren.

Maar ze vallen altijd allemaal omver door macOS. Dat draait op extreem vergelijkbare hardware, heeft een heel gelijkaardige software stack (incl APIs en andere services), is ook een OS met een App Store, heeft dezelfde eisen qua veiligheid en privacy, komt ook van Apple... Het enige verschil is dat het wat ouder is en gemaakt is voor een andere form factor.

macOS bewijst dat het absoluut mogelijk is om een gezonde, winstgevende business te draaien waarbij je hardware verkoopt die de klanten zelf kunnen inzetten zoals ze willen. Met een software laag die mooi integreert met het hele ecosysteem en alle andere marketing praatjes die je er aan wilt koppelen.

Het komt dus echt wel gewoon neer op wat ik eerder zei: Ze houden iOS in een wurggreep, gewoon omdat ze het kunnen. En dat is nu exact waarom DMA bestaat. Jullie moeten misschien deze pagina eens nalezen. Daar staat mooi beschreven wat het doel is van DMA, en waarom dat belangrijk is. Voor iedereen, ook voor jullie.

Ik val echt achterover als ik dan deze quote lees:
Als je dat niet wil moet je zelf een telefoon ontwikkelen, ecosysteem opzetten en App Store programmeren... Dan heb je dat allemaal niet.
Je zegt daar vrolijk dat als je niet wilt dat Apple met 30% van je geld gaat lopen, dat je zomaar even miljarden moet gaan investeren in een markt waar zelfs Microsoft niet kon doorbreken. Zie je daar nu echt het probleem niet van in? Je stelt daar iets voor als oplossing dat in de praktijk gewoon volstrekt onmogelijk is. Ik weet dat. Jij weet dat. Apple weet dat. De wetgevers weten dat ook. Wie houden we hier voor de gek? Je hebt dus in de praktijk geen keuze buiten gewoon die 30% te dokken en verder je mond te houden. Dat klinkt minder als een vrije marktwerking, en meer als maffia praktijken waarbij je ook gewoon verwacht werd een deel van je omzet af te staan als winkeluitbater. "Voor je eigen bescherming en veiligheid". Vanwaar kennen we dat argument nog?

Goed, ik ga jullie niet kunnen overtuigen. Dat weet ik ook wel. Gelukkig is de Europese Commissie wel goed geïnformeerd over de risico's van deze (en gelijkaardige) situaties.

[Reactie gewijzigd door Niosus op 14 januari 2025 22:30]

Haga @Niosus15 januari 2025 14:14
Er is gewoon niets aan de hand. De EU is middels een vragenlijst bezig zich een beeld te vormen. Niets meer, niets minder.
Zeekr001 @Niosus14 januari 2025 12:08
Waarom mag Apple dat?
Omdat je op hun App Store en hun ecosysteem zit. Als je dat niet wil moet je zelf een telefoon ontwikkelen, ecosysteem opzetten en App Store programmeren... Dan heb je dat allemaal niet.
Honytawk @m_snel14 januari 2025 02:22
Ze willen helemaal geen winst maken, ze willen gewoon uit hun kosten geraken.

Hosting, zelfs voor gratis apps, kost geld.
_Pussycat_ @Honytawk14 januari 2025 04:26
Zonder apps zou niemand een iPhone kopen en zou Apple geen rooie cent binnenkrijgen. Die ontwikkelaars krijgen niets van Apple voor hun werk, wat Apple zelf miljarden zou kosten om zelf te doen.

"Ze willen helemaal geen winst maken"
Blijkbaar compleet per ongeluk gebeurt dat toch en hebben ze 23 miljard winst gemaakt.
Putting it together, App Store revenue was about $27B in FY22. I estimate the operating margin on the segment is about 85% or accounting for $23B in FY22 operating income. That compares to Apple reporting $119B in operating income in FY22. In other words, in FY22 App Store accounted for about 7% of sales and 20% of operating income.
Tim Cook beweerde trouwens destijds bij de aanhoring in het congres in de VS zelf niet te weten hoeveel winst de appstore maakt.
Massive Mark @_Pussycat_14 januari 2025 12:30
Hoe kom jij op de gedachten dat jij het privilege hebt om hun service gratis te mogen gebruiken?
_Pussycat_ @Massive Mark14 januari 2025 18:47
Wiens service bedoel je?
Xthemes.us @Honytawk14 januari 2025 03:30
Ik herinner me nog dat some trots adverteerde hoeveel apps er wel niet beschikbaar zijn in de AppStore en "there's an app for that".

Apple heeft er zelf baat bij deze apps aan te bieden en verdient behoorlijk aan de telefoons zelf als ook aan het percentage van betaalde apps en aankopen die in die apps worden gedaan. Hosten van Apps kost zo goed als niets vergeleken met het voordeel dat het Apple biedt.
WillySis @Haga14 januari 2025 09:13
Je hebt gelijk, mits je als ontwikkelaar geen andere betaalde app hebt.
ThaStealth @WillySis13 januari 2025 21:10
Zeker weten dat updates telt? Ik dacht namelijk dat updates gratis waren, maar reinstalls wel tellen
Pieter_621 @ThaStealth13 januari 2025 23:08
Updates tellen gewoon mee, de eerste download van een periode van 12 maanden. Begint te tellen bij de eerste installatie van die gebruiker. Gebruiken gebruikers je app van €1 twee jaar lang, en installeren ze updates, dan kost je app geld.

De app van bijvoorbeeld je bank zal dus niet zomaar via een andere winkel zijn apps aanbieden. Hun app is gratis, maar er zijn wel inkomsten voor de bank via de app. Dat kost dus €0,50 per gebruiker per jaar, en met de normale app-store kost het de bank bijna niks. Dat betekent dat de andere software-winkels voor apple apparaten altijd de belangrijke applicaties niet zullen aanbieden.

Dit lijkt vooral een trucje van Apple om alternatieve winkels zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor developers en klanten, en om te zorgen dat zij altijd bepalen welke software op door Apple geproduceerde telefoons mag draaien. Mocht zo'n winkel toch populair worden, dan houdt Apple bovendien zijn huidige inkomsten, met minder werk daarvoor.
m_snel @Pieter_62113 januari 2025 23:46
Ik ben bang dat die alternatieve appstores altijd onaantrekkelijk blijven. Alleen als je speciaal naar z’n store gaat omdat je een app moet hebben die alleen daar aanwezig is, dan ga je misschien ook nog een keer kijken naar een andere app.
Pieter_621 @m_snel14 januari 2025 00:42
Kan zijn, maar de EU probeert concurrentie op deze markt te stimuleren. Dat is wat Apple hiermee tegenwerkt.
m_snel @Pieter_62114 januari 2025 00:50
Daar gaat het toch helemaal niet over . Bij de concurrent playstore moet je ook betalen. En eerder waren de tarieven ongeveer gelijk.
De concurrentie waar u op doelt heeft weinig te maken met de kosten binnen de Appstore . Die zijn voor iedereen gelijk. Er zijn natuurlijk wel verschillende opties waar je uit kan kiezen.
Maar binnen die opties is de prijs gelijk en kunnen apps met elkaar concurreren en hebben dezelfde mogelijkheden en kosten.
djwice @Haga13 januari 2025 18:48
Ah, ok. Dan had ik de post voor me verkeerd geïnterpreteerd. Dank je.

Ah ik zie het al. Alles boven de 1M betaal je voor. Dus bij 2M downloads ga je betalen, ook voor een gratis app. Want typisch heb je wel meer dan €1,- inkomsten, als is het met andere activiteiten van je bedrijf.

Dus 2M downloads is dan € 41,667 per jaar voor je gratis app. En voor 3M het dubbele. (vanaf 3 jaar in de store).

[Reactie gewijzigd door djwice op 13 januari 2025 18:55]

Buitenaerts @g_v_rijn13 januari 2025 17:27
Hier kun je het lezen:

https://developer.apple.com/support/core-technology-fee/

En hier berekenen:

https://developer.apple.c...lator-for-apps-in-the-eu/
ltcom @Buitenaerts14 januari 2025 11:49
Stel je hebt 6mln downloads en 1mln omzet. Dan heb je onder de nieuwe voorwaarden €0 aan maandelijkse kosten, maar... na drie jaar wordt dat €208.333 per maand.
Onder de oude voorwaarden is dat per maand €23.000 (zonder 3 jaar uitzonderingsperiode).

Iets met de kleine letters/duvel zit 'm in de details:
To qualify for these terms for up to 3 continuous years, developers must declare their global business revenue is in an eligible tier annually. After 3 years, they will pay for each first annual install after the initial one million first annual installs per year.
Erikkamm @g_v_rijn14 januari 2025 22:51
Deze kosten zijn denk ik nog te laag, als je ziet hoeveel fake gratis apps in de Appstore staan. Er zijn er veel te veel die feitelijk niet gratis kunnen worden gebruikt door de verplichte in-app aankopen. Sommige geven slechts 24 uur om te proberen en anderen zelfs helemaal geen echte gratis functionaliteit. Deze zouden eigenlijk zelfs helemaal niet als gratis app moeten kunnen worden aangeboden. Er is niets mis met het betaald aanbieden, maar dan moet men daar eerlijk over zijn. En deze niet als gratis app promoten. Ook spelletjes waarbij de advertenties meer dan 30 seconden duren, horen niet als gratis te worden gepromoot.
Loller1 13 januari 2025 16:52
Hier had de EU al veel eerder op moeten ingrijpen, maar goed, goed om te lezen dat er op zijn minst al een onderzoek naar is. Hopelijk wordt Apple hier voor afgestraft. Dat dit een optie zonder keuzen is was al duidelijk vanaf het begin en veel potentiele concurrenten hebben toen al gezegd dat Apple's opstelling hier het bouwen voor een alternatief realistisch onmogelijk maakt.

Het is absurd dat ontwikkelaars voor iedere gebruiker 50 cent zou moeten afstaan aan Apple omdat ze Apple's platform niet willen gebruiken...
Remzi1993 @Loller113 januari 2025 20:20
Het is absurd dat ontwikkelaars zonder de tussenkomst van Apple nog steeds geen apps kunnen uitbrengen voor iOS. Op MacOS, Windows, Linux en Android kan dat wel. Een app store moet een keuze zijn voor ontwikkelaars.

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 14 januari 2025 00:13]

Mirjam1971 @Remzi199313 januari 2025 23:00
waarom moet dat ? waarom mag Apple niks rekenen voor toegang tot hun IP en klanten bestand ? ze hebben een compleet ecosysteem gebouwd. vanaf het begin al volledig gesloten. en nu dat succesvol blijkt en de concurrent een beetje gaan huilen gaan we de regels veranderen. als je er niks aan verdient is apple volledig gratis voor ontwikkelaars, als je geld wil verdienen met apple software en klanten moet je betalen , lijkt mij alleszins redelijk.
iAR @Mirjam197114 januari 2025 07:14
Apple is sowieso niet gratis. Je kunt alleen ontwikkelen op een Mac en als je wilt publiceren in de Appstore moet je een betalende developer zijn.

Nieuwe tijden, nieuwe inzichten. Dus daarom ‘moet’ dat. Dat je Apple moet betalen voor de Appstore is zeker redelijk, maar je kunt je wel afvragen of 30% redelijk is, zeker als er geen keuze is.
PaulHelper @Mirjam197114 januari 2025 16:59
De toegevoegde waarde van apple is in dat geval dat ze hardware maken die apps kunnen draaien. Verder hoeven ze in theorie niks te doen kijk naar android. Het zal google een wordt wezen dat je een apk installeert. De grote meerderheid zal toch op de play store blijven en daar genoeg geld in stoppen. Zelfs mensen die apks installerten zijn niet per definitie 0 verdiensten in de play store. Het is niet altijd zo zwart wit als men het maakt.
Dus in principe zou ik vinden dat ze een android achtig beleid moeten maken met opa bestanden.
Als ze het hardware plaatje goed hebben verdienen ze al op iPhones. Dus beter systeem is meer mensen is meer verkoop is meer geld.
En net zoals op Android een groots wel zal nog steeds gewoon de echte app store gebruiken met alle kosten/winst voor apple die binnen het redelijke valt
Rhinosaur @Loller113 januari 2025 18:16
Apple heeft miljarden op de bank en een leger duurbetaalde advocaten. EU daarentegen is een publieke instantie die op publiek geld draait.

In vind het niet gek dat ze steeds grijze gebieden vinden en daar misbruik van maken. Wederom het bewijs dat Amerikaanse big tech, of het Musk, Zuckerberg, Bezos of Cook is, ze zijn allemaal niet te vertrouwen.

EU moet blijven volharden en met eigen alternatieven komen. Ik kijk uit naar de dag dat ik WhatsApp eindelijk permanent kan verwijderen als ik met Signal gewoon WhatsApp gebruikers kan berichten.
kodak @Rhinosaur13 januari 2025 18:50
EU daarentegen is een publieke instantie die op publiek geld draait.
Hoe is dat een argument dat ze wel of niet eerder hadden moeten of kunnen ingrijpen?

Van publiek geld afhankelijk zijn zorgt er niet zomaar voor dat de wetgeving te veel mogelijkheden geeft. De belanghebbende ondernemers en investeerders om regels streng genoeg te maken zijn net zo goed bedrijven die op winst draaien.

En toezicht is niet zomaar onvoldoende door publiek geld. Dat hangt net zo goed af van prioriteiten stellen, zoals nauwelijks preventief onderzoek doen om liever achteraf te oordelen.
Danos9786 @Rhinosaur13 januari 2025 20:11
Vooralsnog is het gebruik maken van de grijze gebieden en geen misbruik. De wetgever dient er voor te zorgen dat er geen dan wel zo min mogelijk grijze gebieden zijn.


De eu moet uitkijken dat ze niet alles kapot reguleren, dat is ook een reden om naar de VS te gaan als bedrijf.
SuperDre @Loller113 januari 2025 23:26
50 cent zou moeten afstaan aan Apple omdat ze Apple's platform niet willen gebruiken
Dat begrijp je verkeerd, naast die 50 cent komt dus ook nog een percentage, maar dat is dus lager dan het gangbare tarief.
Zeekr001 @Loller114 januari 2025 12:12
Maar ze willen wel op Apple's App Store zitten. Alsof het gratis was voor Apple om een van de grootste platformen ter wereld te worden?
flaskk 13 januari 2025 16:56
Wist niet dat dit bestond, had juist verwacht dat Apple de ontwikkelaars betaalden om hun peperdure apparatuur te slijten aan de TikTok jeugd. Dus als iemand non profit weer radar app in de store heeft staan moet diegene ook betalen?
peterbrand @flaskk13 januari 2025 18:12
Ikke niet begrijpen waarom iemand nog investeert in deze boevenbende. Met alles lopen ze achter, ze houden alle nieuwe ontwikkelingen tegen, maar met geld lopen ze voorop
Mirjam1971 @peterbrand13 januari 2025 22:55
gelukkig begrijpen een hoop mensen het wel. en hoeft je niet helemaal voor op te lopen om een heel goed product te hebben. als apple al een boevebende is dan kunnen we ons kapitalistisch westen wel opdoeken.
Zeekr001 @peterbrand14 januari 2025 12:13
Omdat apple in tegenstelling tot google, nog wel haar gebruikers probeert te beschermen.
SPee @flaskk13 januari 2025 16:59
Niet als die in de App Store van Apple zit. Wel als hij in een onafhankelijke store staat.
Haga @flaskk13 januari 2025 18:30
Dus als iemand non profit weer radar app in de store heeft staan moet diegene ook betalen?
Nee, dan hoeft diegene niets te betalen. Ook niet bij meer dan 1M downloads.
graceful 13 januari 2025 17:26
Wacht maar tot ze erachter komen dat je apple 5 euro per NFC apple wallet kaart per jaar moet betalen als uitgever van de NFC cards. :Y)

EU had al die Amerikaanse bedrijven harder moeten aanpakken en niet zo moeten haten op china. Maar goed.

[Reactie gewijzigd door graceful op 13 januari 2025 18:21]

WhatsappHack
@graceful13 januari 2025 17:52
Wacht maar tot ze erachter komen dat je apple 50 euro per NFC apple wallet kaart per jaar moet betalen als uitgever van de NFC cards. :Y)
50 eurocent. En per activatie van een kaart, niet per kaart per jaar.
Remzi1993 @WhatsappHack13 januari 2025 20:22
Kan nog steeds aardig oplopen als je miljoenen gebruikers hebt. Typisch Apple om aan alles en iedereen te verdienen en overal fees aftroggelen.
WhatsappHack
@Remzi199314 januari 2025 00:07
Je kan het ook niet gebruiken en je eigen app met NFC-functies ontwikkelen natuurlijk. Maarja, dan moet je er zelf wat geld in investeren en dat is natuurlijk te gek voor woorden he? Apple moet dat gewoon gratis aanbieden zodat jij helemaal niets hoeft te investeren aan hetgeen waar jij geld mee wil verdienen. :X Zéker van die arme banken (ING: €1.9 miljard winst, JPMorgan: $12.9 miljard winst; om ff wat voorbeelden te noemen) moet je natuurlijk niet gaan vragen om een paar cent te betalen voor een functie die ervoor zorgt dat zij bijna geen hol meer hoeven te spenderen aan mobiele betaalfuncties. :+ Dat Apple is zelfs zó bizar duur voor die arme banken, dat ING gechoqueerd in een vlaag van verstandsverbijstering helemaal gestopt is met de ontwikkeling van eigen NFC features op zowel iOS als Android en dat nu volledig heeft uitbesteed bij Google en Apple. En. Daar. Moeten. Ze. Voor. Betalen!! :o Schande! ;)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 14 januari 2025 00:09]

josttie @WhatsappHack14 januari 2025 09:04
Ja leuk hoor. Apple heeft jarenlang de NFC chip afgeschermd en VERBODEN ermee zelf je systeem mee op te zetten. Bron: ik heb op een project gewerkt waar dus NFC niet kon worden gebruikt dankzij apple en ze daarom ook maar niet voor android die infra hebben gebouwd. Uiteindelijk maar met qr codes gaan werken, omdat BLE beacons het ook niet zijn. Apple heeft hun eigen apple pay door iedereen's strot proberen te duwen en hebben banken en andere eigenaren van betalingssystemen simpelweg geen keus gegeven. Dat na heel wat jaartjes het system mondjesmaat open wordt gezet heeft de hele markt al verziekt. Ik weet niet eens of het al mogelijk is je eigen betalings app eromheen te bouwen zonder van apple afhankelijk te zijn, of dat er nog steeds zogenaamd "beveiliginsrisico's" zijn (lees: inkomstenrisico's voor apple).
Mathijs Kok @josttie14 januari 2025 15:12
Maar Josttie, dat weet je toch als je ontwikkelaar bent? Je post doet vermoeden dat je je niet besefte voor je begon. Apple is heel duidelijk over dit soort dingen en zolang de rechter er geen probleem van maakt, is het geheel legaal. Het past niet in jouw plaatje maar daar heeft Apple natuurlijk niet veel mee te maken.
josttie @Mathijs Kok15 januari 2025 08:56
Wat een flutreactie. Jou post laat zien dat je niet weet waar je het over hebt, dus ik zal het even voor je uitleggen:
- Ik heb geen beslissing gemaakt, het project waar ik aan werkte betrof 100en mensen en ik was zeker niet de architect.
- "We" wisten inderdaad dat apple de inkomsten zelf willen binnenharken, want een iphone verkopen voor de hoofdprijs, dan 30% omzet aftroggelen van ontwikkelaars (welke al 100$ per jaar betalen) en al je producten koppelen en integreren in je OS'en en het anderen moeilijk maken om hetzelfde te doen, het verzamelen van jou gegevens voor gerichte advertenties is bij elkaar nog niet genoeg: Ze willen ook nog eens lekker jou betalingen beheren, welke je dan ook gelijk stuk voor stuk bij apple kunt aftikken.
- Omdat het bekent was, zijn de mensen op dit project op zoek gegaan naar een andere betalingsmogelijkheid en daar redelijk in geslaagd, ondanks dat NFC beter en makkelijker is.
- Mijn reactie is een reactie op WhatsappHack: Hij gaat er blijkbaar vanuit dat het pure onwil is dat anderen geen apps willen maken welke de NFC chip benutten. Dit is pertinent onwaar, aangezien apple het gewoonweg onmogelijk maakt(e). Als zo'n groot marktaandeel al niet meewerkt, dan is het voor een bedrijf minder waard om het ook te optimaliseren voor bijvoorbeeld Android (feature parity zou dan heel gek zijn)
- Ik heb het helemaal niet over of het legaal is of niet. Maar nu je het toch benoemt: apple is dus gedwongen om het open te stellen na druk van de EU. Wat dus 10 jaar te laat is in mijn optiek, maarja je moet toch wat... nieuws: Apple moet onder EU-druk NFC-module openstellen voor betaalsystemen v...
m_snel @Remzi199313 januari 2025 23:37
Ja het is natuurlijk belachelijk dat Apple wat wil verdienen, en de makers van applicaties niet.
Bijna al deze maatregelen zijn er gekomen door klanten van bedrijven die zelf miljarden verdienen aan de IPhone .
En niet omdat consumenten dat hebben afgedwongen. Bij invoering werden veel bestaande goedkope abonnees opeens gedwongen om duurdere abonnementen af te sluiten.
Terwijl je zou verwachten dat ze goedkoper zouden worden.
Knorretje- 13 januari 2025 16:53
Echt onzin al die 'fees'. Tuurlijk moeten ze de infrastructuur van de appstore ontwikkelen en online houden, maar zonder apps zijn hun telefoons niets waard.

[Reactie gewijzigd door Knorretje- op 13 januari 2025 16:55]

Remzi1993 @Knorretje-13 januari 2025 20:21
Dit gaat zelfs om apps die de appstore niet willen gebruiken, die moeten die core tech fee betalen. Het is vreemd dat het niet mogelijk gemaakt wordt zonder tussenkomst van Apple. Op Windows, Mac, Linux en Android kan dit wel.
Vimy 13 januari 2025 17:01
Ik heb geen vragenlijst gekregen.
Die fee is pure diefstal. Het is nochtans heel simpel. Ik wil als developer dezelfde opties die ik op macOS heb als ik de App Store niet wil gebruiken. Namelijk geen fees, geen reviews, niet uitgesloten worden van de standaard App Store.

[Reactie gewijzigd door Vimy op 13 januari 2025 17:02]

dasiro @Vimy13 januari 2025 18:42
geen idee welke fanboys of haters je hiervoor 0 of zelfs -1 geven, maar dit is exact de reden waarom hier dringend nood is aan een harde reactie vanuit de overheid (welk niveau dan ook).
m_snel @dasiro13 januari 2025 23:39
Ik mis een beetje de consument in uw verhaal. Want dat zijn de gebruikers die betalen voor de apps. Ook als die gratis worden aangeboden.
Maar het is natuurlijk wel leuk om mee te liften op het succes van de Apple Store of Play store.
dasiro @m_snel14 januari 2025 07:56
het "succes" van beiden is dat ze het enige makkelijke distributieplatform zijn dat out of the box beschikbaar is en het enorm moeilijk bij de ene en zelfs onmogelijk is bij de andere voor gewone consumenten om hun software vanuit een andere bron te installeren. (alsof Rusland en China succesvolle leiders hebben, gezien hun verkiezingsuitslagen).

Daarom dat er vanuit de overheid moet opgetreden worden zoals dat indertijd tegen Microsoft is gedaan met Internet Explorer; met dat verschil dat het moeilijk is om een hele industrie van devs hetzelfde bereik te geven dan dat ze nu hebben.
Snowfall 13 januari 2025 17:51
Nu nog een onderzoek naar abonnement prijzen van 33 en 49 procent die we moeten betalen in überhaupt iin NL te mogen leven. En de 21 procent die we verplicht moeten afdragen als we iets willen hebben.

[Reactie gewijzigd door Snowfall op 13 januari 2025 17:53]

Snow_King @Snowfall13 januari 2025 19:25
Hoe zie jij een wereld voor je waar je geen belasting betaald? Hoe gaan we publieke diensten dan betalen?

De VS is een goed voorbeeld van weinig belasting betalen: Kijk eens naar bijv de infrastructuur daar
PaulHelper @Snow_King14 januari 2025 17:07
Amerika is natuurlijk perfect en daar is niemand buiten boord gevallen. Als je geld verdient is het mooi, maar als je niet zo'n goede baan hebt en of vermogen dan kom je heel lastig omhoog omdat je van schulden naar schulden gaat.
Sommige mensen klagen heel erg over Nederland wat tot op bepaalde hoogte natuurlijk terecht is maar sommige dromen echt over dingen die niet realistisch zijn. Anders meteen geld bijdrukken heeft iedereen veel geld
Noudenes 13 januari 2025 18:13
Grappig dat mensen vaak denken dat er geen winst wordt gemaakt wanneer een app gratis wordt aangeboden. Bij de meeste gratis apps is het verdienmodel echter gebaseerd op reclame. De inkomsten hiervan zijn vervolgens afhankelijk van het aantal gebruikers dat de app heeft gedownload en actief gebruikt.

Ter illustratie: met 1 miljoen downloads kun je grofweg tussen de €150.000 en €600.000 per maand verdienen, afhankelijk van factoren zoals het type advertenties en de betrokkenheid van gebruikers.
wildhagen
@NBAasDOGG13 januari 2025 16:54
Dat zou één van de domste dingen zijn die ze kunnen doen. Ze halen een behoorlijk lucratief deel van hun winst en marktaandeel uit Europa.

Ze zouden economische zelfmoord plegen als ze hier zouden vertrekken. Daarom gaat dat ook nooit gebeuren, dat zouden alleen al de aandeelhouders nooit accepteren.

Daarnaast zie je in het kader van het Brussels Effect dat steeds meer landen regelgeving invoert die gebaseerd is op EU-beleid. Dat beleid blijkt namelijk erg goed te werken en goed uit te pakken voor de consument in verreweg de meeste gevallen.

Dus beter speelt Apple hier nu op in door aan de regels te gaan voldoen, de kans is namelijk groot dat soortgelijke regelingen in meer landen zullen worden ingevoerd in de (nabije) toekomst.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 13 januari 2025 16:56]

Snowfall @wildhagen13 januari 2025 17:55
Daarnaast zie je in het kader van het Brussels Effect dat steeds meer landen regelgeving invoert die gebaseerd is op EU-beleid. Dat beleid blijkt namelijk erg goed te werken en goed uit te pakken voor de consument in verreweg de meeste gevallen.
Alleen is de positiviteit die consumenten ervaren niet de echte reden waarom de EU zo met regelgeving bezig is tegen USA Techbedrijven. Het is vooral protectionisme van Europese bedrijven en hopen dat er Europese startups opstaan.
Terracotta @Snowfall13 januari 2025 19:03
Welke Europese bedrijven worden hier mee geholpen?
Zijn de regels anders voor Europese bedrijven als voor Amerikaanse? (hint: neen).

De hoop is inderdaad dat er concurrentie in een zeer verstikte markt komt, de EU investeert veel harder in het vrij krijgen van de markt dan de USA, waar walled garden en monopoliepraktijken de consument zwaar benadelen en een keuze voor een smartphone ineens ook zou bepalen in welke winkel je nog mag shoppen.
Mirjam1971 @Terracotta14 januari 2025 07:50
Consumenten EN ontwikkelaars zijn zelf debet aan deze situatie. Er waren meerdere platformen echter de markt kon er maar 2 aan. de 3e kreeg niet voldoende aandacht van ontwikkelaars en consumenten om succesvol te zijn, laat staan de 4e en 5e partij. in de software markt blijkt het heel moeilijk te zijn om voldoende slagkracht te hebben om te overleven. Apple heeft op eigen kracht een kritische massa bereikt dat ze succesvol kunnen opereren met hun model, voor de rest is er alleen nog google, en tegenwoordig een chineesOS
Terracotta @Mirjam197115 januari 2025 06:09
Wat heeft natuurlijke duopolie met app store te maken?
Elk platform bepaalt de api's die beschikbaar zijn, bepaalt de programmeertalen die bruikbaar zijn, vereist een her compilatie van de software vaak... Het is logisch dat er maar een beperkt aantal platformen zijn die een kritische massa kunnen bereiken bij smartphones.

Dat er per platform maar 1 app store is waar je die software op kan verkopen, is een puur artificiële constructie bedoelt om monopoliepraktijken toe te laten en de prijzen te verhogen. Het is op andere compute platformen, zelfs die van Apple, duidelijk niet nodig, op smartphones heeft het ook geen meerwaarde voor de gebruiker dat hem de keuze van app store ontzegt wordt.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 15 januari 2025 06:10]

Tourmaline @NBAasDOGG13 januari 2025 16:52
LOL, Apple is vrij groot in de design en opmaak wereld. Ook muziek is veel Apple.
Wel relatief klein in vergelijk met Windows based pc's.
oscar oscar @Tourmaline13 januari 2025 17:53
Dat is toch best achterhaald hoor, dat Apple groot zou zijn in design en opmaak wereld.
Ik kom ze overal wel tegen, het meeste bij c level en developers. Bij de drukkerijen die ik ken enkel oude machines die er staan omdat ze bvb Quark draaien.
skullsplitter @oscar oscar14 januari 2025 01:12
Quark, dat heb ik al lang niet meer gehoord...
fransboumans @oscar oscar14 januari 2025 10:40
QuarkXPress _/-\o_
Tourmaline @fransboumans15 januari 2025 13:44
Indesign nu he en Affinity suite.
fransboumans @Tourmaline15 januari 2025 14:29
Maar die draaien niet op mijn Macintosh II 8)7
Tourmaline @fransboumans15 januari 2025 15:45
Hoog tijd voor een nieuwe.
jorisvergeerTBA @NBAasDOGG13 januari 2025 16:53
Nou.... Europa is een best grote markt met heel veel soft power.
thijssie83 @NBAasDOGG13 januari 2025 16:55
Met name in noord west europa is het marktaandeel significant genoeg om 10 tallen miljarden per jaar waard te zijn. In een kapitalistische markt dit opgelost worden door concurrentie, niet door regulering.
Ik verwacht niet dat Apple Europa achter zich laat maar ik waarschijnlijk ga je steeds meer features zien die niet in Europa beschikbaar zijn, van Apple AI tot nieuwe features in iMessage tot bepaalde opties voor ontwikkelaars (als gevolg van dit onderzoek) in Europa.
Edit: Typo

[Reactie gewijzigd door thijssie83 op 13 januari 2025 17:21]

Zwelgje @NBAasDOGG13 januari 2025 17:00
de meest kapitaalkrachtige groep consumenten op aarde en dik 450 miljoen inwoners

daar ga je niet zomaar 'even weg' das zelfmoord wat de aandeelhouders van Apple zeker niet weten te waarderen
nzall @NBAasDOGG13 januari 2025 17:21
De Europese markt is enorm. Na China en India is het de derde grootste markt naar aantal inwoners. En groter dan die van eender welk ander land, inclusief de VS en groeilanden zoals Indonesië en Brazilië. En in tegenstelling tot die groeilanden hebben de meeste burgers van Europa wel het geld om meer dan 1000 EUR aan een nieuwe smartphone te geven...
david-v @NBAasDOGG13 januari 2025 21:12
Een relatief kleine markt
Hoezo zijn 450 miljoen mensen een relatief markt?
secretqwerty10 @NBAasDOGG13 januari 2025 16:56
"relatief klein" is nog steeds een kwart van hun omzet
MarkHart @secretqwerty1013 januari 2025 19:55
Dat is getal is uit het earnings reports, waarbij de regio "Europa" nogal breed is, namelijk inclusief: Afrika, het midden oosten, India, en non-EU landen, zoals UK, Zwitserland, Noorwegen, Rusland.

Apple heeft ooit 7% genoemd voor de Appstore in de EU, wat volgens mij geen onrealistisch getal is.
SillieWous @ShadLink13 januari 2025 17:20
Aan wie is Nokia dan precies verkocht? Is namelijk nog steeds een beursgenoteerd bedrijf gevestigd in Finland.

De rest van je BS ga ik niet op in.
loki504 @SillieWous13 januari 2025 17:27
Klopt alleen het merkrecht Nokia is geloof ik verkocht aan Microsoft. Maar de Nokia lumia is nooit een succes geworden.
ShadLink @SillieWous13 januari 2025 17:50
De gehele smartphone markt is aan MS verkocht, en we weten dat MS er vrij weinig goeds mee gedaan heeft. Het "bedrijf" Nokia bleef gewoon bestaan, maar die maken geen telefoons, pcs of besturingssystemen voor consumenten dus: mijn punt.
SillieWous @ShadLink13 januari 2025 18:28
Het “bedrijf” Nokia was ook in de tijd dat ze bekend waren van hun telefoons al veel meer dan alleen dat. Dus ik snap het punt dat je wil maken nog steeds niet.

Europese bedrijven kunnen niks, want ze verkopen niet aan consumenten?

Als dat je punt is slaat het totaal nergens op. Op de een of andere manier weten we toch een handelsoverschot te creëren, met al die prutsende bedrijven.
lighting_ @SillieWous13 januari 2025 22:50
Europa wordt economisch bedreigd.
De auto producenten door Chinese EV
Geen software concurrentie met USA China
Geen AI gigant
Europese Software startups vertrekken naar US
Geen ondernemers klimaat
Winst maken is een zonde.
Veel meer regels introduceren dan innovatie.
Draghi heeft gezegd dat Europa tandje moet bijzetten mbt innovatie.
killercow @ShadLink13 januari 2025 17:43
Jolla vergeten?
ShadLink @killercow13 januari 2025 17:48
Jolla? Daar heb ik werkelijk nog nooit van gehoord. En wat het ook is bewijst dat gelijk mijn punt.

Na googlen, bouwers van Sailfish OS. Een Linux distro voor telefoons die Android apps draait. Ja, zo zitten we nog steeds aan Amerikanen vast.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 13 januari 2025 17:52]

dengregg @ShadLink14 januari 2025 09:55
dat stuk van android apps kunnen draaien is pas een latere toevoeging omdat een mobiel os zonder de grote apps vrij snel terug verdwijnt. Dat app probleem was ook een belangrijke factor bij windows mobile en Blackberry OS 10
secretqwerty10 @ShadLink13 januari 2025 18:46
Sorry, wie maakt alle chips die in de toestellen zitten? TSMC, Globalfoundries, Samsung etc. ja, maar waar halen zij die apparatuur om die chips te maken?

Die komen van het Nederlandsche bedrijfje ASML
david-v @ShadLink13 januari 2025 21:23
De EU heeft werkelijk niet 1 hardware leverancier
Heb je wel eens gehoord van ASML?
Als de Amerikaanse en Chinese bedrijven het willen zitten wij hier in de technologische middeleeuwen
Volgens mij besef je niet wat er allemaal in Europa voor onderzoek gedaan wordt. Het kan altijd beter en meer zijn, maar je geeft de VS en China een beetje teveel credit.
Haga @david-v13 januari 2025 21:45
[...]


Heb je wel eens gehoord van ASML?
Niet alleen van gehoord, maar laatst zelfs geprobeerd een leuke smartphone of tablet bij hen te kopen. Die hebben ze dus helemaal niet.
david-v @Haga13 januari 2025 23:58
Zonder ASML zou je ook geen leuke smartphone of tablet kunnen kopen inderdaad.

Maar misschien is een Fairphone wel iets voor jou
Haga @david-v14 januari 2025 08:46
Zonder ASML zou je ook geen leuke smartphone of tablet kunnen kopen inderdaad.

Maar misschien is een Fairphone wel iets voor jou
Je leest het verkeerd.

Het gaat in deze specifieke discussie om dit:
“De EU heeft werkelijk niet 1 hardware leverancier en niet 1 eigen software leverancier. Als de Amerikaanse en Chinese bedrijven het willen zitten wij hier in de technologische middeleeuwen. Ik denk dat het tijd is dat MS, Google en Apple, en aan de andere kant de Chinese merken de EU de rug toe moeten gaan keren. De EU kan niet eens zelf iets ontwikkelen, en moet anderen geld laten betalen om voor de EU te werken.”
Seal64 @Haga14 januari 2025 12:06
En dat is dus onzin. Het is een globale markt, dat China nu eenmaal de fabriek van de wereld is geworden (Amerika produceert zelf eigenlijk ook niets) hebben we zelf veroorzaakt - maar zonder de EU of de VS is China ook rap klaar. Iedereen is afhankelijk van iedereen.
StGermain @ShadLink14 januari 2025 11:22
Ik zou het experiment wel eens willen zien. Waarschijnlijk hebben we dan binnen een half jaar allemaal new nokias met een OS gebaseerd op linux.
Mathijs Kok @ShadLink14 januari 2025 15:23
Nokia? Die firma die er niet veel van snapte en een decennia lang stelselmatig de verkeerde beslissingen nam? Lijkt me nu niet echt een glanzend voorbeeld voor Europese innovatie en slagkracht. Nokia is niet ten onder gegaan door concurentie maar omdat ze niets maakte wat mensen wilden kopen.
Terracotta @WhatsappHack13 januari 2025 19:05
wie verziekt wie? Apple? Amazon? Meta? inderdaad, kwaliteit behouden en die rommel beter reguleren voor we allemaal gebrainwashed zijn.
WhatsappHack
@Terracotta14 januari 2025 00:14
Je denkt dat je gebrainwashed wordt als je zelf keuzes mag maken voor wat je wel en niet wil kopen of gebruiken en hoe je graag wilt dat het werkt...? Wauw.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 14 januari 2025 00:15]

Mirjam1971 @WhatsappHack14 januari 2025 07:57
Hier ben ik het wel mee eens, consumenten die zelf vrije keuzes maken moet het doel zijn. ontwikkelaars zijn in deze een ondergeschikte partij die zullen moeten mee bewegen met de markt van de consumenten. als het aan ontwikkelaars ligt ontwikkelen ze het liefst maar voor 1 platform. kijk maar naar wat er met browsers gebeurt.
david-v @Mirjam197114 januari 2025 10:06
Ik wist niet dat je als consument de keuze had bij iOS. Jullie hebben het over keuzevrijheid maar dat heb je bij Apple helemaal niet, niet als ontwikkelaar, niet als consument. Apple bepaald wat goed is voor beide.
WhatsappHack
@david-v14 januari 2025 12:50
Ik wist niet dat je als consument de keuze had bij iOS
Dat verklaart ook de rest van je post. Het mogen kiezen voor een gestandaardiseerde walled garden (nu bij wet verboden gemaakt) was al de eerste stap van de consument in haar keuzevrijheid. Daarnaast had je juist op iOS een enorm ruime keuze aan goed functionerende en over het algemeen veilige apps, mede gedreven door het ecosysteem en het enorme scala aan features en API’s. Dat komt nu door onnodige en ongevraagde wetgeving steeds ernstiger in het geding.

Dat je dat niet wist is spijtig, maar verklaart wel de volstrekt onjuiste beeldvorming.
Terracotta @WhatsappHack15 januari 2025 06:20
Dus jij denkt dat reclame niet werkt? Al het onderzoek dat bedrijven er naar doen om je koopgedrag een kant op te sturen is volgens u van dezelfde wetenschappelijke waarde als astrologie? De miljarden die bedrijven er aan besteden is slechte bedrijfsvoering?

Onze wetgevende organen geven je het recht om je vrije keuzes te maken. De verschillende industrieen zoeken hun manieren om te zorgen dat je keuzes niet zo vrij zijn (artificiële drempels zoals enkel hun eigen app store toelaten etc...). Het zijn net die wetgevende organen die je vrije keuze moeten vrijwaren. Je ziet dat ook aan het feit dat ze eigen app stores op die platformen niet verbieden (ze nemen geen keuze af) ze eisen alleen dat de klant ook de vrije keuze heeft om op die platformen andere app stores te hebben (de wet eist meer vrijheid in je keuzes). You know...keuze hebben.

Het aantal levensvatbare software platformen is wegens technische en financiële redenen van nature beperkt. Het aantal stores per platform, dat is een andere zaak.

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 15 januari 2025 06:23]

WhatsappHack
@Terracotta15 januari 2025 14:56
Dus jij denkt dat reclame niet werkt? Al het onderzoek dat bedrijven er naar doen om je koopgedrag een kant op te sturen is volgens u van dezelfde wetenschappelijke waarde als astrologie? De miljarden die bedrijven er aan besteden is slechte bedrijfsvoering?
Geen idee wat dat er mee te maken heeft en waarom je daar zomaar over begint. Maar zo kan ik ook wel willekeurig beginnen over propaganda vanuit de overheidsorganen.
Onze wetgevende organen geven je het recht om je vrije keuzes te maken
Blijkbaar niet, want de keuze hebben voor een gesloten ecosysteem is strafbaar verklaard.
Het zijn net die wetgevende organen die je vrije keuze moeten vrijwaren.
Inderdaad, en het is heel jammer dat ze dat dan niet doen.
You know...keuze hebben.
Per saldo is er echter juist keuze verloren gegaan - en dit terwijl de consument daar overigens totaal niet om heeft gevraagd en het overwegend als negatief ervaart. (Behalve de mensen die het platform niet eens gebruiken en voor iets anders hadden gekozen ;)) Je had keuzes tussen open en gesloten ecosystemen. Wilde je graag twintig app stores, dan kon je kiezen voor een platform dat dit deed. Wilde je een uniforme veilige ervaring? Dan was die keuze er ook. Nu heb je enkel de keuze tussen open en open en krijgen ontwikkelaars alle macht om je te chanteren uit de veilige homogene omgeving te stappen wil je nog gebruik kunnen maken van hun - soms benodigde - apps. Je hebt er dus geen keuze bijgekregen, je keuze is juist afgepakt, je veiligheid/bescherming is verminderd en je kans op problemen is fors gestegen. Zonder enige geldige reden. (Ja behalve geld verdienen misschien, want de regels zijn zo opgesteld dat boetes haast onvermijdelijk zijn en gek genoeg Europese bedrijven vaak het handje boven het hoofd wordt gehouden; zoals Spotify.)

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 15 januari 2025 14:56]

Terracotta @WhatsappHack15 januari 2025 19:29
Reclame is er op gericht om mensen hun 'vrije keuze' te sturen. Je axioma dat iedereen alle keuzes vrij maakt, is gewoon niet correct, vandaar de link met reclame en inderdaad propaganda.

Je keuze voor een gesloten systeem is je niet afgenomen met die regeling. Je moet het zelf activeren als je het systeem wil openen. Ontwikkelaars gaan heus niet de app store verlaten (te lucratief), je zal er was wel de extra Apple tax voor betalen, maar dat is uw keuze.

Daarentegen wens jij dat alle andere gebruikers van je voorkeursysteem niet de optie mogen hebben om het te openen. Wie neemt er dan wiens keuze af?

[Reactie gewijzigd door Terracotta op 15 januari 2025 19:34]

WhatsappHack
@Terracotta20 januari 2025 23:33
Je keuze voor een gesloten systeem is je niet afgenomen met die regeling.
Zeker wel. De “natuurlijk kan je erin blijven, dan kan je alleen apps gaan inleveren die je voorheen gebruikte”-chantage zie ik niet als realistische keuze. Dan is het gewoon noodzaak.
Ontwikkelaars gaan heus niet de app store verlaten (te lucratief),
Zeker wel.
je zal er was wel de extra Apple tax voor betalen, maar dat is uw keuze.
Het is onwaarschijnlijk dat alternatieve stores goedkoper worden hoor. Misschien wat reclamatie als je betaalt met je data, maar anders niet. De App Store tarieven zijn immers uiterst competitief en moeilijk na te bootsen voor alles behalve hele dure aankopen. Voor lootboxes van €50 kan er idd minder “apple tax” opzitten bijvoorbeeld, maar als je denkt dat de Epic’s van deze wereld - op een tijdelijk marketing stuntje na misschien - de prijzen gaan verlagen dan vrees ik dat je van een hele koude kermis thuis gaat komen.
Daarentegen wens jij dat alle andere gebruikers van je voorkeursysteem niet de optie mogen hebben om het te openen. Wie neemt er dan wiens keuze af?
Lol, ja zo kan ik de wereld ook wel omkeren. :+ Dit systeem was altijd al gebouwd als walled garden, daar kies je niet voor als je perse een compleet open systeem wil hebben. Zat andere keuze daarvoor, beetje raar en egoïstisch van die groep om te eisen dat de enige walled garden dan perse ook open moet worden omdat zij dat willen he? Zij zouden dan ook werkelijk geen enkele keuze verliezen als de walled garden walled bleef zoals die bedoeld was, andersom wordt de keuze van iedereen die wel een walled garden wil volkomen afgenomen. Dus wie neemt wiens keuze af is extreem helder: de repressieve “alles moet open”-groep neemt de keuze af van de club die gewoon de keuze wil hebben voor een no-compromise walled garden. Niet andersom, hoe leuk je dat ook probeert te spinnen. :+
Terracotta @WhatsappHack21 januari 2025 08:18
Je kan perfect in je walled garden blijven, dat is je letterlijk niet afgenomen. Dat jij uitgevers wil verplichten dat zij zich aan jouw keuze houden lijkt me echt wel raar.
Je redenering klinkt alsof Ford wil kunnen bepalen dat hun auto's vanaf de openbare weg enkel een oprit naar de AH mogen oprijden. Als je per se naar de Aldi wil gaan, dan moet je maar een andere auto kopen.

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