Consumentenorganisatie: Apple, Google, Meta en andere techgiganten schenden DMA

De Europese consumentenorganisatie BEUC zegt dat Apple, Google, Amazon, Meta, Microsoft en ByteDance de Digital Markets Act niet naleven. De DMA is bedoeld om eerlijke concurrentie te bevorderen en de dominantie van techgiganten te beperken.

Volgens het Bureau Européen des Unions de Consommateurs hindert Apple het gebruik van alternatieve appwinkels op zijn apparaten en ontmoedigt het bedrijf het gebruik van andere browsers dan Safari. Hoewel Apple appwinkels van derden inmiddels toestaat op zijn platforms, is het installeren ervan volgens het BEUC complex. Daarnaast zijn standaardinstellingen volgens de organisatie lastig te wijzigen en worden consumenten onvoldoende gewezen op goedkopere, alternatieve betaaldiensten.

De consumentenorganisatie zegt over Google dat het zijn eigen diensten voorrang blijft geven in de zoekresultaten van zijn zoekmachine. Het gaat bijvoorbeeld om Google Shopping. Ook vraagt de techgigant gebruikers niet direct om toestemming om gegevens te verzamelen, maar doet het bedrijf dit via cookiebanners van derden. Volgens het BEUC is dit in strijd met de DMA.

Ook Amazon zou zijn eigen producten voorrang geven in de zoekresultaten en promoties in zijn webshop. Volgens de DMA moeten techbedrijven juist een eerlijk speelveld creëren voor concurrenten. Daarnaast maakt het bedrijf het volgens het BEUC lastig om een Prime-abonnement op te zeggen. Ook zou Amazon gedragsbeïnvloedingstechnieken zoals dark patterns inzetten om abonnees te behouden. Het bedrijf kreeg eerder al een miljoenenboete in Polen vanwege het gebruik van deze technieken.

Meta gebruikt volgens het BEUC eveneens 'misleidende interfaces' om gebruikers over te halen om hun gegevens te delen zonder dat ze goed geïnformeerd worden over de keuze die ze maken. De Europese Commissie zei eerder ook dat het moederbedrijf van Facebook en Instagram de DMA-regels overtreedt met zijn pay-or-okaymodel. Ook ByteDance en Microsoft zouden gebruikers onvoldoende inlichten over gegevensdeling. Zo zou laatstgenoemde niet duidelijk om specifieke toestemming vragen voor het delen van gegevens tussen diensten als Windows en andere producten van het bedrijf.

Verder vindt het BEUC dat Meta zich niet aan zijn verplichtingen houdt om diensten als WhatsApp en Messenger interoperabel te maken met andere berichtendiensten. Het bedrijf is volgens de DMA verplicht om zijn berichtendiensten geschikt te maken om te communiceren met berichtendiensten van derden. Meta geeft volgens het BEUC echter onvoldoende informatie over hoe dit zal werken in zijn apps en zou het voor gebruikers te ingewikkeld maken om er daadwerkelijk gebruik van te maken.

Het Bureau Européen des Unions de Consommateurs, oftewel BEUC, is een overkoepelende Europese organisatie die opkomt voor de belangen van consumenten in de Europese Unie. BEUC vertegenwoordigt de nationale consumentenorganisaties uit verschillende landen, waaronder de Nederlandse Consumentenbond.