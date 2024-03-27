Amazon krijgt in Polen miljoenenboete om gebruik van dark patterns

Amazon heeft van een Poolse toezichthouder een boete van bijna 7,4 miljoen euro gekregen, onder meer vanwege het gebruik van dark patterns. Het bedrijf gebruikte bijvoorbeeld timers om klanten te verleiden sneller te kopen. Daarnaast kwam Amazon overeenkomsten niet na.

De Poolse concurrentie- en consumentenrechtentoezichthouder UOKiK zegt dat Amazon met timers aangaf dat als klanten binnen een bepaalde tijd zouden bestellen, ze het product op een bepaalde datum zouden ontvangen. Bij sommige producten zou ook het aantal producten dat nog op voorraad was staan, met daarnaast opnieuw een timer. UOKiK spreekt over dark patterns die daardoor druk op de klant leggen om zo snel mogelijk over te gaan tot een aankoop.

Wat bij het besluit van de toezichthouder meespeelt, is dat Amazon 'voor sommige leveringen' de eigen deadlines niet haalde. Zo bleken producten alsnog niet op voorraad te zijn. Amazon zegt die verwachte leveringsdata en voorraadcijfers als indicatief te zien, maar volgens UOKiK legt het bedrijf dit niet duidelijk genoeg uit aan klanten.

Het Amerikaanse bedrijf krijgt de boete ook omdat het niet duidelijk was over wanneer koopovereenkomsten waren afgesloten en wanneer niet. In de voorwaarden geeft het bedrijf aan dat overeenkomsten niet bindend zijn en dat het bedrijf overeenkomsten daarom kan opzeggen, bijvoorbeeld als een product niet leverbaar blijkt te zijn. Amazon informeerde klanten hier wel over, maar dit was volgens UOKiK niet duidelijk genoeg. Zo stond het in kleine, grijze letters op een witte achtergrond, helemaal onderaan de pagina. Tegelijkertijd kreeg de klant wel leuzen te zien als 'koop nu' of 'maak de aankoop af'. De toezichthouder vond het gedrag daarom misleidend.

De boete is 31,85 miljoen złoty, omgerekend 7,38 miljoen euro. Amazon zegt tegen Reuters het oneens te zijn met de boete en in beroep te gaan.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 27-03-2024 13:13 101

27-03-2024 • 13:13

101

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Reacties (101)

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uiltje 27 maart 2024 13:21
Dat eeuwig doorprocederen door dit soort bedrijven moet aan banden worden gelegd. Op deze manier werken boetes niet en kost het de rechtstaat alleen maar geld. Verdubbeling van de boete als de rechtzaak verloren wordt ofzo.

Momenteel hebben burgers geen rechten omdat het afdwingen hiervan bijna onmogelijk is, en grote bedrijven komen overal mee weg.
Alxndr @uiltje27 maart 2024 13:36
Ze stelt hiermee voor om het fundament van onze rechtsstaat aan de passen, lijkt me niet echt wenselijk.

Ja geld is macht en dit soort bedrijven hebben daar te veel van, maar de oplossing zou toch echt ergens anders vandaan moeten komen.
do_sch @Alxndr27 maart 2024 13:53
de huidige rechtsstaat is ook bedacht... dus we kunnen, als sommige zaken niet lekker werken, prima de rechtsstaat opnieuw bedenken.

Boetes zijn sowieso problematisch: 100,- boete voor de een betekend de huur niet kunnen betalen en een maaltijd minder per dag. Voor de ander is het de fooi bij een avondje uit.
Gwaihir @do_sch27 maart 2024 13:59
Daarom zijn dit soort boetes eigenlijk altijd op economisch voordeel / schade gebaseerd, niet op een vast bedrag per overtreding.

In sommige landen geldt ook voor boetes voor overtredingen als te hard rijden, dat deze naar draagkracht van de overtreder zijn. (Ik meen o.a. Finland.)
Freek Willem @Gwaihir27 maart 2024 14:11
Ook in Zweden (dagsböter)
low-res @Freek Willem27 maart 2024 17:57
Dit is echt fantastisch gelijk doorvoren hier in Nederland!
CivLord @low-res28 maart 2024 08:52
Dan wordt je weer voor communist uitgemaakt, omdat je wilt dat rijke mensen een hogere boete krijgen dan armen.
Wim Cossement @CivLord28 maart 2024 18:05
Boetes voor mensen die ze niet eens merken zijn ook geen boetes, maar gewoon belachelijk lage afkoopsommen voor extra rechten.
Dus dat Scandinavisch systeem vind ik wel goed, mochten ze nu eens met procenten van de omzet of winst werken, dat zou pijn doen en ze eventueel van gedacht kunnen doen veranderen.
CivLord @Wim Cossement29 maart 2024 08:12
Dat ben ik helemaal met je eens. Een boete is een strafmaatregel en moet dus pijn doen.
Maar zodra je voor hogere boetes/ lasten/ belastingen/ etc. bent voor mensen met een hoger inkomen of een groter vermogen, wordt je meteen voor communist uitgemaakt.
Wim Cossement @CivLord29 maart 2024 15:48
Iedereen roept om gelijkheid, behalve wanneer het hun slecht uitkomt en gaat kosten, een beetje zoals bepaalde vormen van te ver doorgeschoten feminisme.

En al die slimmeriken met hun diploma's economie en dergelijk die als CEO en ander tuig de boel in goede banen moeten leiden kijken enkel naar winst en meer winst, ongeacht de andere kost, want niks is gratis, maar dat ziet en interesseert de aandeelhouders geen hol.
Ik vraag mij gewoon af wanneer zij en de mensen aan de top gaan beginnen te beseffen dat een op constante groei gebaseerd economisch model op een eindige planeet met eindige bronnen gewoon onzin is, maar dat is dus de basis van alles. Doch is men telkenmale er een crash is heel erg verwonderd en vraagt me zich af hoe dat toch kon gebeuren... 8)7
MrFax @Gwaihir27 maart 2024 17:29
Is dat dan een vast percentage? Als je 30 euro krijgt voor 4 km/u te hard met 2000 euro inkomen, is dat veel erger dan 90 euro boete met 6000 euro inkomen.

Ik vind dan ook dat de boetes gebaseerd zouden moeten worden boven de draagkrachtvrije voet, met een minimumbedrag voor mensen die daar op of onder zitten. Dan heb je nog steeds afschrik voor lagere inkomens, en zijn de boetes te hoog voor hogere inkomens en schrikt dat dus ook af. De oplossing zit hem ook een beetje in het midden denk ik dan zo.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 19:40]

lenwar
@MrFax27 maart 2024 19:50
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Dagboete
Het klinkt inderdaad wel aardig, maar volgens bovenstaande geeft het op verkeersboetes juist weinig effect. Op zaken als fraude en zo juist weer wel.

En ergens voelt het ook een beetje gek om een hele grote boete te geven voor bijvoorbeeld te hard rijden.
Ik snap het wel hoor, maar het voelt ook een beetje gek om gechargeerd een boete van 175 000 euro uit te delen voor te hard rijden…
https://www.autoblog.nl/n...e-van-175-000-euro-923671

Nou heb ik geen meelij met het figuur in het voorbeeld hoor, maar toch.
MrFax @lenwar27 maart 2024 20:14
Ik vind op vermogen gebaseerd dan wel weer te ver gaan. Stel je hebt 12 miljoen vermogen, maar geen hoog inkomen meer (dat kan bij bijv. pensioen of je hebt ooit de loterij gewoonen) dan mogen ze alles van je afpakken voor simpele snelheidsboetes.

En stel je voor je laten even iemand in je auto rijden. Opeens 175k weg bij geflitst worden. Dat is wel erg overdreven. Zeker als je je bedenkt dat er nog wel eens situaties zijn waar je van 130 naar 100 en weer 130 en weer 100 gaat om de paar minuten (in Frankrijk), en je soms nog wel eens een bordje kan missen bij hele (uren)lange saaie stukken.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 23 juli 2024 19:40]

lenwar
@MrFax27 maart 2024 20:19
Stel dat je 10 000 per maand verdiend, en een hoge hypotheek hebt en dan kinderopvang en dergelijke, en daar vrijwel niets aan overhoudt is dat natuurlijk hetzelfde.

Een hoog inkomen gaat vaak gepaard met hoge uitgaven.

Dus daar zou ik denk van geen onderscheid in maken.
Naarmate je meer boetes krijgt gaat natuurlijk ook je vermogen omlaag 😊

Het is net wat ik zeg. Die hele hoge boetes op zaken als te hard rijden, voelen een beetje gek.
Darkstriker @lenwar27 maart 2024 21:28
Hogere uitgavens zijn een ding maar het is meestal niet zo dat je uitgaven een groter percentage van je inkomen in beslag nemen na mate je meer gaat verdienen. Iemand die op minimumloon leeft moet na een boete van €200 voor een snelheidsovertreding de komende maand flink bezuinigen op andere uitgaven. Het gedacht achter die veel hogere boetes voor iemand die 5x meer verdient is dat het ook echt wel pijn moet doen. Als jij 10k netto per maand overhoudt en een boeten van pakweg €1k niet kan betalen dan zul je moeten bezuinigen. Maar de kans is veel groter dat iemand met 10k inkomen die zuur vindt maar alsnog even aftikt en vervolgens 1k minder in de spaarpot/aandelenportfolio gooit en er dus alsnog weinig last van heeft. Die minima moet vrijwel zeker een deel van zijn vrijetijdsactiviteiten schrappen en als het financieel tegen zit op z'n eten of verwarming bezuinigen. Om dat niveau aan pijn te bereiken bij iemand met 10k inkomen moet de boete nog een flink stukje hoger zijn omdat dat persoon ook zeker vermogen heeft. Vandaar ook dat Zwitserland na vermogen beboet en niet na inkomen.

Maar meestal houden hogere inkomens toch behoorlijk meer geld over aan het einde van de maand. Om een vergelijkbaar deel uit dit vrij besteedbare inkomen te pakken zouden de boetes juist onevenredig aan inkomen en vermogen moeten stijgen.

En je moet het ook een beetje in verhouding plaatsen tot de schade die door verkeersongelukken wordt veroorzaakt. Dan heb je het al gauw over tientallen miljarden per jaar, terwijl de geinde verkeersboetes voor snelheidsovertredigen ruim onder een miljard blijven steken.

Je kunt natuurlijk ook naar andere dimensies kijken. Het gewicht van een auto of de waarde van het voertuig zelf. Een zwaardere auto veroorzaakt (veel) meer schade bij een ongeluk bijvoorbeeld. Het zou dus niet zo gek zijn te stellen dat je strenger op je overtredingen wordt beoordeelt.

Dat wikipedia-artikel hierboven is bovendien vol van losse beweringen zonder enkele onderbouwing.
Er is prima onderzoek te vinden dat het wel degelijk effect heeft (google is your friend). Zo vinden onderzoekers bijvoorbeeld dat het de kans op een herhaalde overtreding in de maanden na de boete substantieel verlaagt en dat inkomenafhankelijke boetes de in beginsel grotere kans op overtredingen door mensen met hogere inkomens grotendeels terug naar het gemiddelde kunnen brengen
TheVivaldi @lenwar27 maart 2024 23:00
Exact. Hoge boetes tot op zekere hoogte, maar belangrijker is de pakkans.
CivLord @lenwar28 maart 2024 08:54
Wanneer je € 10.000 per maand verdient en daar niets aan overhoud, heb je toch serieus foute keuzes gemaakt.
lenwar
@CivLord28 maart 2024 08:59
Dat is een ander verhaal natuurlijk. Je leeft uiteindelijk naar je inkomen toch?

Er was toch ook al geregeld in het nieuws gekomen dat ook huishoudens die 2x modaal verdienen niet meer rondkomen door alle prijsstijgingen. (Nou is 10.000 wel wat anders dan 2x modaal natuurlijk, maar je snapt waar ik naartoe wil)
CivLord @lenwar28 maart 2024 09:58
Klopt. Wanneer je geld genoeg hebt, denk je niet meer zo na of je je iets wel of niet kan veroorloven.
Een paar tientjes in de maand voor een nieuwe telefoon, een tientje voor wéér een streamingsdienst. Naast de zomervakantie en de wintersportvakantie een paar stedentrips tussendoor. Elke week uitgaan en elke paar weken naar een goed restaurant. En dat bovenop een flinke hypotheek en een behaaglijk warm gestookt huis.
Wanneer alles dan beetje bij beetje duurder wordt en je inkomen niet gelijk mee stijgt, kom je in de problemen. Maar in de meeste gevallen is dan 'niet meer rond komen' de keuze niet kunnen maken welke vakanties en streamingsdiensten te laten schieten en iets minder vaak uitgaan of een nieuwe telefoon nemen.
lenwar
@CivLord28 maart 2024 10:20
https://www.gemeente.nu/s...n-aan-bij-de-voedselbank/
Toch komen er nu gezinnen met een 'modaal inkomen' bij de voedselbank terrecht. Daar kom je niet zomaar voor in aanmerking. Dan moet je het echt heel rot hebben.

En uiteraard is modaal ook weer anders dan 2x modaal of 10.000 per maand. Het 'probeem' met deze groep is, is dat zij wel last hebben van alle verhogingen, maar niet in aanmerking kwamen/komen voor alle toelages e.d. vanuit gemeentes en het Rijk.
Voor die groep is het toch echt niet 'gaan we naar Rome of naar Madrid' deze voorjaarsvakantie, om even bij te komen van de wintersport en voor te bereiden voor de safaritrip deze zomer ;)

Ik heb mensen in m'n omgeving die net boven het minimumloon zitten die op het moment door alle toelages (er zijn verbazingwekkend veel potjes beschikbaar) en bijdragen (zorg, huur, enz.) e.d. makkelijker rondkomen dan een huishouden met 2x modaal.

En begrijp me niet verkeerd hè? Dat die toelages e.d. er zijn is gewoon goed. Noodzakelijk zelfs! Iedereen heeft recht om op een normaal niveau to kunnen leven.

Maar goed. We snappen allebei wat we bedoelen ;)
Wim Cossement @lenwar28 maart 2024 18:12
Als je leeft naar inkomen dan is dat een keuze en mag je er gerust op gepakt worden, wat is dat toch steeds met de rijkeren verdedigen, die arme stakkerds...

Ik die steeds het goedkoopste uit de supermarkt moet kopen en mij geen extra's kan veroorloven heb die keuze niet hoor. En het is niet door slechte levenskeuzes te maken dat ik hier geraakt ben maar door mijn kwakkelende gezondheid, ook geen keuze, maar voor te snel te rijden betaal ik evenveel met mijn 18 jaar oud autootje als rijkeluiszoontje met zijn patserbak van 80k...
Alxndr @do_sch27 maart 2024 17:21
Misschien had ik fundament wat meer moeten benadrukken?

Ik dacht dat iedereen bij maatschappijleer wel van de Trias Politica en andere grondbeginselen van de democratische rechtstaat gehoord zou hebben.

Tuurlijk is de rechtstaat dynamisch, maar dan gaat het niet over de grondbeginselen/fundering, maar over de uitvoering/toepassing daarvan.

Trouwens, boetes voor bedrijven zijn meestal/vaak wel op basis van percentages, in tegenstelling tot die voor burgers?
deniz280 @Alxndr27 maart 2024 14:05
"Ja geld is macht en dit soort bedrijven hebben daar te veel van, maar de oplossing zou toch echt ergens anders vandaan moeten komen."

Begrijp je niet dat veel bedrijven juist sluw op deze situatie inspelen? Een boete van 150K bijvoorbeeld, Geen probleem, zolang we er 1 miljoen euro aan overhouden... Dat is de mentaliteit van veel multinationals. Dus nee, het rechtssysteem hoeft niet volledig aangepast te worden, maar er kunnen zeker wetten en beleid worden bedacht voor multinationals, zodat ze niet als malafide spelers functioneren in deze wereld die opzettelijk wetten overtreedt en vervolgens voor een klein prijsje (boete) enorme winsten behalen door dit soort praktijkjes.. zo'n bedrijf leert dan niks van zn acties maar wordt juist beloond..

Jouw manier van redeneren opent juist de deuren voor dit soort bedrijven die er gemakzuchtig mee omgaan. Er zijn regels en die moeten zij duidelijk naleven. Als er een duidelijke trend zichtbaar wordt, moeten er passende maatregelen worden genomen en niet telkens dezelfde soort boete worden opgelegd waar deze bedrijven zich dubbel om kunnen lachen. Ik zou zeggen, bij elke nieuwe boete gewoon 1% erbij en dit laten afhangen van hun totale winsten en inkomsten. Dit moet op internationaal niveau worden geregeld. Let maar eens op hoeveel bedrijven dan anders gaan functioneren wat betreft hun bestuurscultuur.
CivLord @deniz28028 maart 2024 09:02
Een boete kan nog steeds effect hebben, ook al stelt het bedrag op zich niet zo veel voor in vergelijking met de verdiensten.

Na het geven van een boete wordt er wel verwacht dat het gedrag wordt aangepast. Want hetzelfde vergrijp wordt voor een volgende keer een stuk steviger bestraft. Het lijkt alsof dat nu niet gebeurt, omdat het dan ook echt om een overtreding van hetzelfde wetsartikel moet gaan in dezelfde jurisdictie, terwijl de grote bedrijven veel vergelijkbare (maar niet exact dezelfde) fouten begaan of dezelfde fout in verschillende landen begaan.
Wanneer een bedrijf echt hardleers blijkt en steeds dezelfde fout blijft maken, kan er ook strafrechtelijke vervolging volgen, met zelfs vervolging van de verantwoordelijke bestuurders. (Maar zover laten die bedrijven het niet komen.)
Kevinp @Alxndr27 maart 2024 14:14
Zijn punt is wel goed. Er moeten voor een aantal zaken procedures komen zie niet de rechtstaat aantasten, maar wel dit snel kunnen afronden.

Asielzoekers is ook zo'n voorbeeld waar het beter is om het snel af te ronden.
CivLord @Kevinp28 maart 2024 09:39
Een ambtenaar die een bepaald besluit neemt namens een overheidsinstelling kan een fout maken, net als iedereen. Het is een fundament van de rechtstaat dat je een besluit waarvan je vindt/ denkt/ vemoedt dat deze fout is, opnieuw kan laten beoordelen door bij die overheidsinstelling in bezwaar te gaan.
En dan kan het gebeuren dat die tweede ambtenaar die het besluit in bezwaar beoordeelt dezelfde denkfout maakt of interne richtlijnen volgt waarvan je vindt/ denkt/ vemoedt dat die niet kloppen met de letter/ bedoeling van de wet, en je je beroept op een rechter om het besluit te beoordelen. En vervolgens kan je nog in hoger beroep bij het gerechtshof en in cassatie bij de Hoge Raad.

Dat lijkt misschien wat overdreven veel. Helemaal wanneer je bedenkt dat bij het overgrote deel van de zaken die in bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie gaan het oorspronkelijke besluit gehandhaafd wordt. Maar dat is dus niet altijd het geval. En soms ligt de fout in het het halstarrig vasthouden aan het oorspronkelijke besluit en blind zijn voor valide tegenargumenten, maar vaker ligt het aan een verschil in inzicht over wat er exact bedoelt wordt met een bepaald wetsartikel. In dat laatste geval geeft de rechter, het gerechtshof of de Hoge Raad uitleg hoe die wet uitgelegd moet worden in een bepaalde situatie, waarbij ook andere uitspraken, de wetsgeschiedenis en de behandeling van de wet in de 2e en 1e kamer wordt meegenomen.

Dat neemt niet weg dat de hele procedure niet zo snel moegelijk zou moeten verlopen. Maar een tekort aan rechters die op een bepaald wetsgebied deskundig zijn en vertragingstaktieken van advocaten/ adviseurs zorgen er vaak voor dat een procedure die in theorie een paar maanden zouden kunnen duren in de pratijk enkele jaren in beslag nemen.
Kevinp @CivLord28 maart 2024 09:57
Zo snel mogelijk wel, maar zo snel mogelijk kan nog altijd lang duren ;-).
Verwijderd @Alxndr27 maart 2024 14:49
Een oplossing zou kunnen zijn dat er voor rechts- en natuurlijke personen onderscheid gemaakt wordt. Het is een mijnenveld, maar ik ben het wel eens met de stelling dat recht hoofdzakelijk 'gekocht' wordt in deze tijd.

Bij verlies in hoger beroep, verdubbelt of verdrievoudigt de boete. Dan denken bedrijven wel drie keer na voordat ze doorprocederen. Een specialiteit van Trump overigens.
Pietervs @Verwijderd27 maart 2024 18:19
Nee. Want ook bedrijven moeten het recht hebben om bezwaar aan te tekenen zonder dat daar een straf tegenover staat. Ja, er zijn bedrijven die misbruik maken van de huidige situatie, maar nee, dat is geen reden om de rechtsstaat maar af te breken.

Doe dan wat ze in de VS doen: bezwaar aantekenen mag, maar pas nadat de boete volledig betaald is. Als je de rechtszaak wint krijg je je geld terug. En je betaalt rente vanaf de uitspraak tot aan het moment dat er betaald is.
Daarmee maak je het voor velen (inclusief bedrijven) alvast een stuk onaantrekkelijker om niet of te laat te betalen.

disclaimer: deze wet schijnt dan weer niet te gelden voor bepaalde presidentskandidaten… :(
oks @Alxndr27 maart 2024 22:42
Het fundament van onze rechtsstaat is dan precies?
Aldy @Alxndr28 maart 2024 22:20
Hoe vaak gebeurt het niet dat een veroordeelde in beroep gaat en daar een hogere straf krijgt? Dat is het risico van het in beroep gaan. Het voorstel van @uiltje vind ik zo gek nog niet: verdubbeling als de zaak alsnog verloren wordt. Wat Amazon doet is ver beneden peil en de hoogte van de boete vind ik meer dan terecht. In beroep? Verloren? Jammer.
B64 @uiltje27 maart 2024 13:49
Maar stel nou dat het beroep succesvol is, en de hogere rechter oordeelt dat de straf te hoog of zelfs geheel onterecht is. Krijgt het bedrijf het verschil dan ook dubbel teruggestort?
Cergorach
@B6427 maart 2024 13:54
En dan specifiek betaald door de mensen die dergelijk ondoordachte voorstellen maken? ;)
bzzzt @Cergorach27 maart 2024 15:35
En door de mensen die dergelijke wetgevers gekozen hebben?
Aldy @B6428 maart 2024 22:22
Waarom? Ze hebben toch nog niets betaald? En hoe langer ze de zaak kunnen rekken, hoe relatief lager die boete wordt.
sdk1985 @uiltje27 maart 2024 14:04
Economisch gezien levert het ook geld op. Er is letterlijk een hele dienstverlening omheen gebouwd met goed betaalde banen in de vorm van advocatuur.
sjirafje 27 maart 2024 13:25
Ik zie wel vaker op webshops dat er met grote letters claims worden gedaan over voorraad en levertijd en dat in de kleine lettertjes staat dat de claims indicatief zijn. Wat mij betreft valt dit onder misleiding. Kun je claims niet waar maken dan moet je ze ook gewoon niet op je site zetten. Goed dat er hier door de Poolse toezichthouder op wordt gehandhaafd. Al denk ik niet dat de boete van 7,38 miljoen bij Amazon echt pijn zal doen.
deniz280 @sjirafje27 maart 2024 14:06
Onze ACM zou er eens een voorbeeld aan moeten nemen.. die slapen liever bij zaken wat er echt aan toe doet voor de burgers hier.
Toet3r @deniz28027 maart 2024 15:00
Je kan als consument ook melding maken over een bedrijf dat zich niet aan de regels houd.
Als de ACM meer meldingen krijgt over hetzelfde bedrijf dan vergroot je de kans dat ze er iets mee doen.
https://www.consuwijzer.nl
uiltje @Toet3r27 maart 2024 15:47
Als je ook maar 1 letter verkeerd invult dan gooien ze het meteen in de prullenbak. Wat mij betreft is de ACM meer een filter richting bedrijven dan wat anders.
oks @uiltje27 maart 2024 22:43
Grappige observatie :-)
deniz280 @Toet3r27 maart 2024 16:28
Ja, op papier lijkt het allemaal prachtig geregeld, maar tot op de dag van vandaag zijn er nog steeds genoeg bedrijven in Nederland waarbij je je afvraagt waarom de ACM er niets mee doet, ondanks talloze meldingen. Neem bijvoorbeeld het stadsverwarmingsmonopolie en de onterechte prijsverhogingen, waardoor mensen vastzitten zonder enige keuzevrijheid. Dit is al lang bekend bij de ACM, maar ze lijken er niets aan te doen. De ACM is leuk voor de beeldvorming, maar in werkelijkheid werken ze net zoals het Outbreak Management Team (OMT) tijdens de Covid-pandemie: de overheid lapte gewoon hun adviezen aan hun laars en hanteerde hun eigen verhaal, terwijl ze het OMT als dekmantel gebruikten.

Het is hetzelfde verhaal met de ACM, naar mijn idee. Zolang het grote spelers betreft waar de overheid ook belang bij heeft (denk aan belastingen op energie/gas), zal de overheid en de ACM niets ondernemen, totdat de situatie zo ernstig wordt dat ze het bijna niet meer kunnen negeren (zoals bij het Groningen-schandaal en de Toeslagenaffaire). Maar in de tussentijd stellen ze het gewoon jarenlang uit en profiteren ze er vooral zelf van, zoals ze al een aantal jaar doen. En daar zit 'm nu juist de kneep... Het steeds terugkerende patroon dat ik door de jaren heen zie, begint gewoon vermoeiend te worden. Het vertrouwen in zulke organisaties raak je compleet kwijt.
Toet3r @deniz28027 maart 2024 16:55
Ik ben het met je eens dat er veel beter kan bij de ACM. Dit heeft niet uitsluitend maar ook zeker te maken met dat ze op heel veel terreinen toezicht moeten houden, tel daar bij op het structureel tekort aan middelen en mensen, dit geld overigens voor veel toezichthouders en rijksinstellingen.
marktweakt @sjirafje27 maart 2024 14:07
Ja en dat laatste is nou precies het probleem.
Dit soort boetes werken niet als het veelvoudige van de boete met het onrechtmatige gedrag wordt verdiend.

En het hele concept van 'een waakhond' die namens de overheid een boete oplegt en waar de direct benadeelden (lees: consumenten) niets van terugzien is denk ik ook ethisch erg discutabel.

De overheid zou beter wetgeving kunnen maken waardoor het voor consumenten heel gemakkelijk wordt om hun recht te halen bij dit soort bedrijven.
Aldy @sjirafje28 maart 2024 22:23
Ja, en dan ook nog in grijze letters tegen een witte ondergrond. Hoe verzinnen ze het.
kuurtjes 27 maart 2024 15:35
Ik zou liever eens zien dat ze iedereen eens gaan aanspreken over darkpatterns. Je ziet het letterlijk overal.
ThanosReXXX 27 maart 2024 13:23
Nou, persoonlijk heb ik nog nooit een timer op Amazon gezien, dus blijkbaar is dit dan iets specifieks voor de Poolse versie van de site?

Het enige dat ik ooit heb gezien wat lijkt op klanten overhalen om sneller te kopen is dat er bij sommige artikelen vermeld wordt dat er nog maar enkele of soms zelfs nog maar één exemplaar beschikbaar is, maar ik vind dat je er altijd nog zelf verantwoordelijk voor bent, wat betreft daar op ingaan of niet, want al dit soort tactieken kom je bij heel veel webshops tegen, dus ik sta er eerlijk gezegd niet zo van te kijken, maar wel dat een website daarvoor een boete kan krijgen. Rare jongens, die Polen... ;)
robiindonne @ThanosReXXX27 maart 2024 13:24
Ik zie regelmatig een timer die eind van de dag afloopt. De dag daarna begint die aanbiedingsTimer veelal weer opnieuw
laptopleon @robiindonne27 maart 2024 13:50
Afhankelijk van de site / app zie ik ze aan de lopende band. Temu en dergelijke maken het het bontst. Eerlijk gezegd doet het mij weinig meer, want ik weet dat het nergens op gebaseerd is. Er wordt in feite constant tegen je gelogen, daarom neem ik weinig meer serieus op dit gebied.
SgtElPotato @laptopleon27 maart 2024 16:37
Ik shop eigenlijk nooit op dit soort sites en kwam laatst voor het eerst op Temu, dat was een groot feest! Ik heb geen idee waarom maar uiteindelijk zaten er 6 producten in mijn winkelmandje kostte het totaal ongeveer 15 euro en bespaarde ik wel 88 euro. Gelijk besteld natuurlijk.

Achteraf dingen die ik niet echt nodig had maar wel handig zijn, maar ik heb ook direct mijn account weg laten gooien (als dat al gebeurd natuurlijk) en de app verwijdert. Wat een akelige site / app. :+
ThanosReXXX @robiindonne27 maart 2024 13:35
Je bedoelt op de frontpage, als het bijvoorbeeld gaat om seizoens- of feestdagen acties? Ik dacht dat dit ging om pagina's van afzonderlijke artikelen zelf. Die actie timers op hoofdpagina's van websites is ook niets bijzonders, want dat doet ook zo goed als iedere webshop in Nederland.

Als ze daar in Polen wel over vallen, zijn ze wel heel erg streng.
sympa @robiindonne27 maart 2024 17:21
"Bestel het voor 23:56 en ontvang het dinsdag" - zo'n tekst. Ik zag ze ook best vaak. En als dat niet waar blijkt te zijn - het artikel is niet op voorraad, of de gegeven tijd slaat nergens op - dan is het misleiding.
Aanbiedingstimers zijn weer een ander ding, die heb ik bij Amazon (nog) niet gezien.
lenwar
@sympa27 maart 2024 19:55
Die voorraad slaat gewoon nergens op. Daar hoeft geen mensenhand aan te pas te komen.

Ik had zoveel jaar geleden is iets van de bijenkorf besteld. Tijdens de bestelling werd het artikel voor mij gereserveerd. (Ik had de laatste volgens de site.)
Er ging iets mis. Sessie verliep of wat dan ook. Ik wilde het weer proberen. Uitverkocht. Een half uur later was het er weer. Dus blijkbaar was m’n reservering verlopen tijdens het bestelproces.

Als de bijenkorf dit 10 jaar geleden kon, kan Amazon dit ook.
TommyGun @ThanosReXXX27 maart 2024 13:25
Ik vermoed deze timer, staat bij het (elk?) artikel, ook op de NL versie;

Willekeurig artikel: https://www.amazon.nl/rin...cam-plug-in/dp/B0C5QXCP7Z
GRATIS bezorging morgen. Bestel binnen 9 u 50 m
nlvmark @TommyGun27 maart 2024 13:29
Dat gaat over de bezorging, niet over de prijs en zet m.i. weinig druk om het artikel snel te kopen tenzij je het snel in huis wilt.

Niet misleidend maar juist informerend.

Deze boete gaat over de kortingen die zogenaamd eindigen in xx:yy:zz. Die zie ik in de Nederlandse Amazon ook wel staan en die zijn misleidend en in strijd met de reclamecode indien ze niet daadwerkelijk eindigen na die tijd. Of dat zo is weet ik niet.
djwice @nlvmark27 maart 2024 13:42
Soms is (vlak na) na die periode de korting hoger.
Prijzen op Amazon fluctueren zelfs op de zelfde dag. Ze verplichten ook referral/affiliate websites om geen vermelding te maken of de prijs bij Amazon omhoog of omlaag is gegaan. Onder andere het Nederlandse BrickWatch heeft dat door Amazon opgelegd gekregen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 19:40]

Z80 @nlvmark27 maart 2024 13:47
Ook de prijs zit soms in een teller.
Op de .de versie al een paar keer gehad. En dan vaak start deze rond een uur. Of bij een voorwerp dat niet heel veel wordt aangeboden een teller van 15 minuten.
Laat je deze verlopen dan is het voorwerp ineens een stuk duurder.
Tenzij je de cookies weggooit. Dan krijg je weer een de "oude" prijs te zien met de 15 minuten teller.
R4gnax
@Z8027 maart 2024 19:54
Die praktijken met timers zoals jij ze beschrijft zijn in elk geval wel zo illegaal als maar wat.
robiindonne @nlvmark27 maart 2024 14:41
Nee heb Prime dus bezorging van vrijwel alle artikelen is gratis. Het is echt een timer die je vertelt dat de aanbieding afloopt. Na aflopen begint de teller opnieuw.
Wat mij ook opviel is dat een product, dat binnen die periode in je winkelwagen is beland, na aflopen van de teller wel teruggaat naar de originele hogere prijs maar zodra je op het artikel klikt om naar de productpagina te gaan je weer de verlaagde prijs met afteller ziet.

Aliexpress maar dan net iets anders.

Vraag me overigens wel af of echt elke stap in ons leven beschermd moet worden.
knirfie244 @nlvmark27 maart 2024 14:47
Dat gaat over de bezorging, niet over de prijs en zet m.i. weinig druk om het artikel snel te kopen tenzij je het snel in huis wilt.
Misschien moeten sommige mensen hier het artikel eens wat beter lezen, dit staat letterlijk in de eerste alinea:
De Poolse concurrentie- en consumentenrechtentoezichthouder UOKiK zegt dat Amazon met timers aangaf dat als klanten binnen een bepaalde tijd zouden bestellen, ze het product op een bepaalde datum zouden ontvangen.
In het bron artikel wordt zelfs alleen maar gesproken over de timers voor bezorging en misleidende "op voorraad" aantallen. Er wordt geen wordt gerept over timers voor zogenaamde "aanbiedingen"...

[Reactie gewijzigd door knirfie244 op 23 juli 2024 19:40]

nlvmark @knirfie24427 maart 2024 18:16
Je hebt gelijk al zou je er wat mij betreft ook voor kunnen kiezen hier iets vriendelijker op te wijzen.

Wel bijzonder dat ze daar zo op aanslaan, ik vind het wel nuttig en informatief, als ik iets morgen in huis wil hebben dan weet ik nog hoe lang ik kan uitzoeken welk onderdeel van welke winkel ik precies wil kopen. Als ik het niet morgen nodig heb kan ik het met alle plezier negeren. Ik vind het wel ver gaan om het een dark pattern te noemen.
R4gnax
@nlvmark27 maart 2024 20:05
Het punt is dat Amazon "nu besteld; morgen in huis" gebruikt als overtuigend punt om de consument over te halen een bestelling te plaatsen. En dat zij hierin zo ver gaan om zelfs timers in te zetten die tot op de minuut aftellen tot welk moment op de dag die regeling nog geldt.
Maar dat ze vervolgens ook ergens in de kleine lettertjes nauwelijks leesbaar zich indekken met het feit dat die belofte hol is; onderhevig is aan wat er daadwerkelijk nog op voorraad is; etc. En zichzelf pardoes ook het recht toe-eigenen om de overeenkomst te schrappen en niet tegen bijv. een gestelde actieprijs te leveren als de voorraad op blijkt te zijn.

Dit mag niet. Het wordt door de EU in richtlijn 2009/25 inzake oneerlijke handelspraktijken in bijlage 1 opgevoerd als een misleidende handelspraktijk.

Als handelaar mag jij niet producten aanbieden aan consumenten zonder hen duidelijk in kennis te stellen dat deze producten misschien niet leverbaar zullen zijn. ("lokkertjes" - bijlage 1, punt 5.)

Verder is het verboden om producten tegen een bepaalde prijs te tonen en vervolgens te weigeren deze te leveren waar dit gebruikt wordt om een consument aan te zetten dan maar een ander aanbod te selecteren. ("bait and switch" - bijlage 1, punt 6.) Zoals dus waar Amazon een reeds aangegane overeenkomst op eigen initiatief ontbindt als er spontaan 'tijdelijke leveringsproblemen' zijn, zodat jij het product daarna opnieuw aan je mandje toe mag voegen als het weer leverbaar is - tegen de niet-actieprijs uiteraard...

Het gebruik van een actief teruglopende afteller - zelfs al is het voor iets triviaals als 'volgende dag in huis' - neigt daarnaast alsnog gewoon naar bedriegelijk gebruik maken van tijdsdruk om de consument snel te laten beslissen om over te gaan tot aanschaf, wat ook gewoon verboden is. (bijlage 1, punt 7.)

Three strikes and you're out.

Wat Polen hier doet is gewoon volledig terecht.
Verbaast me eigenlijk dat de boete zo laag uitvalt. Meestal is het zo voorschriften voor boeteplafonds vanuit de EU meenemen of er sprake is van meervoudige complexe overtredingen op meerdere punten, en dan daarbij het plafond boven-lineair snel omhoog gaat.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 19:40]

Seal64 @nlvmark27 maart 2024 17:30
Hell, dat doet KPN ook met hun weekenddeals. Maar dat is wel elk weekend een ander ding - meestal gewoon één of ander toestel waar ze een leuke partij van hebben kunnen opkopen, en volgend weekend weer een andere. Dan mag het voor zover ik weet wel, omdat het inderdaad een aanbieding is die maar tijdelijk beschikbaar is - ook al heb je volgend weekend praktisch dezelfde maar met een iets ander toestel.
Secsytime @TommyGun27 maart 2024 13:29
Ik zie geen timer hoor.. zal wel aan mijn adblockers liggen :+
ThanosReXXX @TommyGun27 maart 2024 13:36
Ik zie alleen maar een tijdelijke prijsdalingsnotitie, maar geen aflopende timer, waar het artikel het over lijkt te hebben.
R4gnax
@ThanosReXXX27 maart 2024 20:10
zie o.a. Z80 in 'Amazon krijgt in Polen miljoenenboete om gebruik van dark patterns'

Klaarblijkelijk maakt Amazon in elk geval op hun Duitse site, dus gebruik van personalisatie-tooling om verschillende profielen selectief aanbiedingstimers voor te schotelen voor producten, die zeer snel verlopen en die deze bezoekers na verloop bewust een duurdere prijs laten zien. Totdat je dus de cookies wist en je dus voor Amazon een 'nieuwe bezoeker' bent - dan is de aanbiedingstimer ineens weer terug.

Dat zijn praktijken die vziw totaal niet toegestaan zijn.
Niet waar hier de Poolse boete over gaat; maar hiertegen mogen de Duitse autoriteiten dan ook wel eens op gaan treden...

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 23 juli 2024 19:40]

ThanosReXXX @R4gnax28 maart 2024 09:04
Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik zit normaal gesproken enkel op de Nederlandse site, en soms op de Amerikaanse, Britse of Franse, afhankelijk van wat ik wil kopen en/of waar het nog beschikbaar is en ik ben dat voor zover ik me kan herinneren nog nooit tegen gekomen, behalve de eerder vermeldde notitie dat er nog maar zoveel exemplaren ergens van zijn.

En ik blijf daarnaast wel bij mijn punt dat het ook aan jezelf ligt of je gevoelig bent voor dergelijke lokroepen. Ikzelf heb ook totaal geen last van FOMO dus als ik iets misloop, dan koop ik het later wel, of op een andere site dan Amazon.

Maar mijn kijk erop is eerlijk gezegd wellicht ook een beetje anders omdat ik zelf sales & marketing manager ben, dus ik trap ook niet in al dat soort truukjes omdat ik ze al ken en regelmatig ook zelf gebruik. ;)
Alxndr @TommyGun27 maart 2024 13:41
Lijkt me niet? Dit geeft alleen maar aan voor wanneer je moet bestellen om het morgen in huis te moeten hebben.

Timers die je moeten overtuigen om NU iets te kopen, zullen nooit meer dan een paar minuten zijn, anders hebben ze geen nut, of werken ze zelfs averechts. Als ik zie dat ik nog 9 uur heb, denk ik - ah dat kan ik vanavond wel doen, om het vervolgens te vergeten, ergens anders te kopen of gewoon niet te kopen (omdat ik ff bedenktijd heb gehad en me realiseer dat een videodeurbel gewoon onzin is en bovendien serieuze veiligheidsrisico's met zich mee kan brengen ;) )
freshy98 @ThanosReXXX27 maart 2024 13:27
Timers zie ik ook vaak genoeg. En als ik dan bestel, omdat ik het item wil kopen los van dat het de dag er na binnen is, komt het regelmatig voor dat het alsnog langer duurt voor het binnen is.
Voor mij, ik negeer dat hele timer gebeuren. Ik zie wel wanneer het binnenkomt.
dragon2 @ThanosReXXX27 maart 2024 13:28
Nou ja ik zie ze nu staan, Amazon Duitsland. Bestel binnen 10 uur nogwat en je bestelling wordt morgen geleverd. Maar is dat dan erg? Ik vind dat zelf heel fijn om te weten 🤷
ThanosReXXX @dragon227 maart 2024 13:38
Oh, dat soort timers. Nou, die boeien me al helemaal niet en volgens mij is dat zo'n beetje standaard voor elke webshop. Bol en dergelijke hebben ze ook. Dat ze daar in Polen dan over vallen, zeg...
Puffino @dragon227 maart 2024 13:58
Nee, die gaan over wanneer je besteld moet hebben om het op die tijd bezorgd te krijgen.

Lees hierboven, was al gemeld.
darknessblade 27 maart 2024 13:25
Ik val niet voor die DARK-PATTERNS, zelfs op sites zoals aliexpress heb ik soms MAANDEN tot jaren dingen in mijn cart zitten, die ik pas koop als er een grote SALE is, waarbij de korting minimaal 20-30% is, en dan heb ik vaak ook nog dat ik de items niet meer nodig heb of hoef.
Alxndr @darknessblade27 maart 2024 13:46
Leuk voor jou, maar dark patterns werken gewoon.

Het is heel simpel, als het niets extraas op zou leveren, zouden bedrijven ze niet gebruiken...
Keyb @Alxndr27 maart 2024 14:07
Ik vind het prima dat ze een flinke boete krijgen in Polen. Zouden ze in de hele EU moeten doen. Zo ontzettend irritant die dark patterns. Mij een beetje als een debiel behandelen. De meeste dark patterns werken mij zo ontzettend op de zenuwen dat ik direct vertrek van de site. Booking weiger ik nog te bezoeken.

En ik ben altijd ontzettend verbaasd dat mensen in mijn nabije omgeving die sites bezoeken en dan echt denken FOMO.
Patrick_Wolf @Keyb27 maart 2024 16:57
Er is wel een verschil tussen dark patterns en verleidingstechniek toepassen. Je kunt natuurlijk met sense of urgency gewoon echt aandacht trekken voor een actie die binnenkort afloopt. Als je echter de volgende dag nog steeds diezelfde actie/korting hebt, dan heb je gebruik gemaakt van een dark pattern.

Hetzelfde met lage voorraad. Als het product echt daadwerkelijk bijna uitverkocht is, dan kun je daar mensen op attenderen en die zullen meer geneigd zijn het NU te kopen. Als je echter fictieve voorraad meldingen gaat tonen terwijl je nog honderden op voorraad hebt, dan heb je gebruik gemaakt van een dark pattern.

Dus ik vond Booking ook verschrikkelijk in gebruik, maar volgens mij waren ze daar niet per definitie bezig met dark pattern. Ze gebruikten alleen alle verleidingstechnieken tegelijk.
MIB75 @darknessblade27 maart 2024 13:38
Jij valt niet voor dark patterns? Dat is net zoiets als zeggen dat reclame geen invloed op je hebt. Misschien val jij niet voor dark patterns gerelateerd aan timers, maar gegarandeerd dat er andere zijn waar je wel gevoelig voor bent. Ik ga er tenminste van uit dat je een mens bent...
turbojet80s @darknessblade27 maart 2024 13:32
Staat los van dit artikel, maar als je dingen maanden of jaren lang in je basket laat liggen en ze pas uit China naar NL laat komen als je 20 of 30% korting krijgt dan vraag ik me af of je ze überhaupt nodig hebt? Je reactie komt op mij niet milieuvriendelijk over.
themadone @turbojet80s27 maart 2024 13:46
je reactie op tweakers is ook niet noodzakelijk om te overleven, dus had je geen laptop/desktop/telefoon, internetverbinding en stroom hoeven gebruiken. Niet erg milieuvriendelijk, beetje als die a12 wappies die met een Iphone gaan staan vloggen hoe goed ze wel niet bezig zijn.

Ontopic:

Dark patterns zijn een gegeven, de boete is een fooi voor een bedrijf als amazon natuurlijk, dit helpt niemand ook maar een mm verder. Tijd voor regelgeving die er wel is voor bijvoorbeeld subliminal messaging op TV. Daar kan je dan knappe straffen aanhangen ipv fop boetes.
deniz280 @themadone27 maart 2024 14:14
"Dark patterns zijn een gegeven, de boete is een fooi voor een bedrijf als amazon natuurlijk, dit helpt niemand ook maar een mm verder. Tijd voor regelgeving die er wel is voor bijvoorbeeld subliminal messaging op TV. Daar kan je dan knappe straffen aanhangen ipv fop boetes."

Het meest treurige aan dit soort praktijken is dat het niets nieuws is onder de zon. Deze situatie bestaat al zo lang als ik me kan herinneren. Het is altijd zo geweest dat dit soort bedrijven blijven bestaan, en de laatste jaren lijken er alleen maar meer bij te komen omdat overheden bewust een blinde oog toeknijpen naar deze kwesties, net zoals ze dat doen in de drugswereld. Ik geloof er sterk in dat er genoeg politici zijn die een graantje meepikken van de enorme winsten die in die duistere wereld worden gemaakt.
CivLord @themadone28 maart 2024 09:48
De boete stelt misschien nu weinig voor. Maar de volgende keer dat ze in Polen betropt worden op het gebruik van dezelfde dark patterns zal de boete een stuk hoger zijn. En wanneer ze dan nog steeds hardleers blijken te zijn kan Amazon en zelfs de verantwoordelijke bestuurders strafrechtelijk aangepakt worden. (Het moet dan wel iedere keer exact hetzelfde vergrijp zijn.)
com2,1ghz @turbojet80s27 maart 2024 13:41
Jij denkt dat de meuk die je in Nederland koopt hier uit de grond komt groeien?
turbojet80s @com2,1ghz27 maart 2024 15:00
Nee absoluut niet. Maar ik reageer op iemand die spullen enkele maanden of jaren in een basket laat staan voordat hij / zij bestelt. Wat voor een onzinnigheden bestel je dan?
Pietervs @turbojet80s27 maart 2024 18:29
Hoeven echt geen onzinnigheden te zijn.
Ik gooide tandenborstels in mijn mandje van Amazon, maar voor ik bestelde keek ik toch nog even verder en vond ze bij een andere winkel iets goedkoper. Dus daar besteld. Maar bij Amazon staan ze nog in de wenslijst, omdat ik zo de prijzen makkelijker in de gaten kan houden :)
turbojet80s @Pietervs27 maart 2024 18:30
Kun je die tandenborstels niet bij de action halen op het moment dat het nodig is ;)
Pietervs @turbojet80s27 maart 2024 18:33
Geen Action dichtbij. Daarnaast betwijfel ik of de Action wel tandenborstels heeft voor de Philips Sonicare :)
turbojet80s 27 maart 2024 13:23
Hoe werkt dat met in beroep gaan? Als Amazon dan alsnog schuldig blijkt te zijn, wordt de boete dan verhoogt om de kosten te denken?
Alxndr @turbojet80s27 maart 2024 13:45
Een boete is een straf, niets meer niets minder. Boetes staan los van proceskosten en schadevergoedingen.

Het probleem zijn ook niet zozeer de processkosten (die de verliezer over het algemeen moet betalen, maar niet altijd), maar de kosten voor de advocaat van de winnaar - advocaatkosten moet je (bijna altijd) zelf betalen, ook als je wint.
deniz280 27 maart 2024 14:10
Eigenlijk zou iedereen een bedrijf moeten hebben, want blijkbaar maakt het dan niet zo veel uit als je mensen geld afhandig maakt door louche praktijken. Probeer het als individu en kijk maar hoe snel de politie voor je deur staat, en dan blijft het niet bij een simpele boete als je mensen zo oplicht.

Soms lijkt het alsof mensen die een bedrijf hebben meer wegkomen met dingen, omdat de overheid hen ook als "nuttig" beschouwt vanwege hun economische bijdrage, maar eigenlijk is het in mijn ogen een vorm van corruptie. Je geeft iemand meer voorkeur omdat die geld genereert, in tegenstelling tot iemand die dat niet op die manier doet, en daardoor sta je automatisch al met 0-1 achter. rechtstaat? Scheefstaat noem ik dat.
Muzo 27 maart 2024 14:11
7 Miljoen is wel een schattig bedrag voor Amazon 😂😂
CivLord @Muzo28 maart 2024 09:50
Amazo Polen zal een zelfstandig bedrijfsonderdeel van Amazon zijn, dat zelf zijn broek op moet houden. Ze zullen de boete moeten betalen van de omzet die ze binnen Polen genereren.
Muzo @CivLord29 maart 2024 10:28
Als Amazon Polen dan failliet gaat, komt Amazon dan niet helpen?? Lijkt me sterk dat Amazon uit markt zal gaan in Polen door schulden.
CivLord @Muzo29 maart 2024 11:25
Natuurlijk wordt dan bijgesprongen.
Maar op dit moment moet een manager in Polen wel proberen om het binnen zijn budget en binnen het in Polen gerealiseerde resultaat op zien te lossen, voordat hij bij zijn grote bazen in de VS gaat bedelen om extra geld (of om toestemming om extra te lenen bij Poolse banken).

Op dit moment zal Amazon Polen op een verliesgevende manier marktaandeel proberen te veroveren, gesteund door dure marketingcampagnes. Maar ze zullen geen blanco cheque vanuit de VS hebben meegekregen. Op papier zal het een losse entiteit zijn die, wanneer het echt totaal mis gaat, van Amazon VS afgestoten kan worden, waarbij vooral Poolse banken en investeerders met de oninbare schulden achter zullen blijven.
Gendji 27 maart 2024 15:03
Er gebeuren wel meer vreemde dingen op Amazon.
  • Prijzen die zich ineens verhogen als je dat artikel wat langer bekijkt.
  • De zoekmachine die dingen toont, bovenaan de lijst met resultaten, die je niet aan het zoeken bent of veel duurder zijn. Even verder zoeken blijkt dat hetzelfde artikel veel goedkoper te krijgen is.
  • Verzendkosten die eerst opduiken als je wilt betalen. Bedoel dus niet in wagentje, daar zie je dan nog niks, maar bij -> nu kopen
En zo zijn er wel meer van die "kleine" dingetjes. Verder zoeken en vergelijken, kan je een hoop geld sparen bij Amazon.
Sir_Hendro @Gendji27 maart 2024 15:17
Dat met die stijgende prijzen had ik twee dagen geleden nog meegemaakt. Ik was een paar opladers aan het vergelijken en kort voor het maken van mijn keuze was er eentje ineens 10 euro duurder geworden. Gelukkig wou ik sowieso de andere maar ik vond dat wel vreemd.
Gendji @Sir_Hendro27 maart 2024 16:19
Precies, heb het vaker meegemaakt. Grootste verschil was met een printer, meer dan 100 euro duurder ineens. Paar dagen gewacht en toen ging het ineens weer naar de "oude" prijs.
HKS-Skyline 27 maart 2024 20:06
Dat doen ze hier ook, laatst een processor in mijn winkelmandje gedaan om wat prijzen te vergelijken. Toen stond er ineens "nog 1 beschikbaar, bestel binnen nu en 2 uur". Vervolgens keek ik via een vpn op mijn telefoon zonder te zijn ingelogd, toen stond er gewoon "in stock". Amazon loopt de boel hier net zo hard te naaien, net als de "lentedeals". DDR4 kitje voor 68 euro 2 weken terug, toen ineens 79 euro, en daarna een "lentedeal" voor 69 euro. Belachelijk dat ze ermee wegkomen. Ik heb mijn spullen dan ook uit princiepe niet bij amazon besteld.
R4gnax
@HKS-Skyline27 maart 2024 20:17
DDR4 kitje voor 68 euro 2 weken terug, toen ineens 79 euro, en daarna een "lentedeal" voor 69 euro.
Dat is glashard verboden. Prijsindicatie richtlijn van de EU vereist dat bij aanbiedingen een referentieprijs getoond wordt die de laagste prijs moet zijn waarvoor het product binnen een voorafgaande periode niet korter dan 30 dagen via de handelaar verkrijgbaar is geweest.
HKS-Skyline @R4gnax27 maart 2024 22:36
Yup, was diy kitje, ik zie hier geen amazon prijshistorie, maar amazon was de goedkoopste en je ziet de week voor de lentedeals de prijs ineens stijgen, dat was omdat amazon toen niet meer de goedkoopste was. Het kitje is nu nogsteeds "in de aanbieding" maar nu noemen ze de recommended retail price als de van prijs.

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