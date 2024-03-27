Amazon krijgt in Polen miljoenenboete om gebruik van dark patterns

Amazon heeft van een Poolse toezichthouder een boete van bijna 7,4 miljoen euro gekregen, onder meer vanwege het gebruik van dark patterns. Het bedrijf gebruikte bijvoorbeeld timers om klanten te verleiden sneller te kopen. Daarnaast kwam Amazon overeenkomsten niet na.

De Poolse concurrentie- en consumentenrechtentoezichthouder UOKiK zegt dat Amazon met timers aangaf dat als klanten binnen een bepaalde tijd zouden bestellen, ze het product op een bepaalde datum zouden ontvangen. Bij sommige producten zou ook het aantal producten dat nog op voorraad was staan, met daarnaast opnieuw een timer. UOKiK spreekt over dark patterns die daardoor druk op de klant leggen om zo snel mogelijk over te gaan tot een aankoop.

Wat bij het besluit van de toezichthouder meespeelt, is dat Amazon 'voor sommige leveringen' de eigen deadlines niet haalde. Zo bleken producten alsnog niet op voorraad te zijn. Amazon zegt die verwachte leveringsdata en voorraadcijfers als indicatief te zien, maar volgens UOKiK legt het bedrijf dit niet duidelijk genoeg uit aan klanten.

Het Amerikaanse bedrijf krijgt de boete ook omdat het niet duidelijk was over wanneer koopovereenkomsten waren afgesloten en wanneer niet. In de voorwaarden geeft het bedrijf aan dat overeenkomsten niet bindend zijn en dat het bedrijf overeenkomsten daarom kan opzeggen, bijvoorbeeld als een product niet leverbaar blijkt te zijn. Amazon informeerde klanten hier wel over, maar dit was volgens UOKiK niet duidelijk genoeg. Zo stond het in kleine, grijze letters op een witte achtergrond, helemaal onderaan de pagina. Tegelijkertijd kreeg de klant wel leuzen te zien als 'koop nu' of 'maak de aankoop af'. De toezichthouder vond het gedrag daarom misleidend.

De boete is 31,85 miljoen złoty, omgerekend 7,38 miljoen euro. Amazon zegt tegen Reuters het oneens te zijn met de boete en in beroep te gaan.