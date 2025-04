Europese Commissie bevestigt overeenkomst met Amazon over gebruik derdengegevens

De Europese Commissie bevestigt dat het een overeenkomst heeft gesloten met Amazon. Het bedrijf mag voortaan de gegevens van verkopers niet langer misbruiken voor eigen gewin, en ook bij de 'buy box' en Prime-dienst mogen verkopers geen voorkeursbehandeling meer krijgen.

De Europese Commissie onderzocht sinds 2019 of er sprake was van het oneerlijk achterstellen van concurrerende verkopers op Amazon. Ook zouden verkopers die gebruikmaken van Amazons bezorgdiensten eerder toegang krijgen tot de zogenaamde buy box en Prime-dienst. Eerder werd er door de Financial Times al uitgelekt dat er een overeenkomst zou zijn bereikt tussen de Commissie en het bedrijf. Nu is dat door beide partijen bevestigd.

Amazon mag volgens de bindende toezeggingen geen niet-openbare verkopersgegevens meer gebruiken voor eigen voordeel. Ook mogen eigen producten niet langer voorgetrokken worden bij de buy box, een veld aan de rechterkant van een Amazon-productpagina waarin een specifieke verkoper wordt uitgelicht en kopers hun producten direct in het digitale winkelwagentje kunnen stoppen. Er moet volgens de overeenkomst een tweede veld bij komen waar een alternatief product met een andere prijs of leveroptie komt te staan. Beide aanbiedingen moeten daarbij 'dezelfde koopervaring' bieden, schrijft de EC.

Tot slot mag Amazon niet meer discrimineren bij het verlenen van toegang tot de Prime-dienst. Ook staat het Prime-verkopers vrij hun eigen bezorgdienst te kiezen en hoeven ze dus niet langer enkel voor Amazon te gaan. Ook hierbij mag het bedrijf geen gegevens van derden gebruiken voor zijn eigen logistieke diensten.

De buy box- en Prime-toezeggingen van Amazon gelden voor een duur van zeven jaar, in plaats van vijf zoals werd gemeld in het artikel van de Financial Times. De andere toezeggingen gelden wel nog voor vijf jaar. Of ze daarna komen te vervallen of dat er andere elementen voor in de plaats komen, is onbekend. Als Amazon de toezeggingen overschrijdt, kan de Commissie een boete opleggen van 10 procent van de jaaromzet van de techgigant, of 5 procent van de dagomzet voor elke dag waarop de toezeggingen niet worden nageleefd.