Amazon test in India goedkoper 'Prime Lite'-abonnement

Amazon is in India begonnen met het testen van een goedkoper Prime Lite-abonnement. Het abonnement kost een derde minder dan een regulier Prime-abonnement. In ruil daarvoor zitten er onder meer advertenties in Prime Video.

Het Prime Lite-abonnement kost voor testers 999 roepies per jaar, omgerekend ongeveer 11,30 euro. Dat was de prijs van Prime in India tot vorig jaar, zegt OnlyTech. Intussen is de prijs van Prime opgehoogd naar 1499 roepies per jaar, omgerekend ongeveer 17 euro. Daarmee is Prime Lite ongeveer een derde goedkoper.

Uit screenshots die OnlyTech heeft gepubliceerd, blijkt dat klanten onder meer geen gratis bezorging binnen een dag krijgen, maar alleen binnen twee dagen. Prime Video is beperkt tot twee apparaten en heeft advertenties. Prime Music, Prime Gaming en gratis e-books zitten ook niet in het abonnement. Het is onbekend of Amazon het beperkte Prime-abonnement later in meer landen wil uitbrengen.