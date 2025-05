Amazon Prime Air is begonnen met pakketten afleveren via drones in de VS

Amazon is op kleine schaal begonnen met het bezorgen van bestellingen per drone in de Verenigde Staten. Het Amazon Prime Air-bezorgprogramma is actief in twee plaatsen in de Amerikaanse staten Texas en Californië.

De inwoners van Lockeford en College Station kunnen zich aanmelden voor de dienst, schrijft Ars Technica. Na het plaatsen van een bestelling wordt een bezorgtijd gegeven, waarna de drone op het gezette tijdstip het bestelde pakketje in de tuin van de klant moet komen afleveren.

Amazon Prime Air-drone

De plaatsen zijn voor de pilot door Amazon gekozen vanwege hun inwoneraantal, de luchtruimte en gunstige ligging. Lockeford heeft rond de 3.500 inwoners en ligt ten zuidoosten van de Californische stad Sacramento. Het inwoneraantal van College Station is ruim 120.000 en ligt op omgerekend 161 kilometer afstand van Houston. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de service wordt uitgebreid naar meer steden.

Afgelopen juni kondigde Amazon de pilot aan. Twee maanden later kreeg het bedrijf goedkeuring van de Amerikaanse vliegautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) om drones te gebruiken voor pakketbezorging. Het maximale laadvermogen voor de drones is omgerekend 2,2 kg. Amazon zegt dat 85 procent van zijn zendingen onder dat gewicht vallen, schreef Bloomberg in april.

Amazon gebruikt een zeshoekige MK27-2-bezorgingsdrone met zes propellers. Op dit moment is het bedrijf vooral gericht op een veilige doorvoer. De drones vliegen zelfstandig en gebruiken algoritmes om obstakels zoals hoogspanningsleidingen en schoorstenen te vermijden, terwijl Amazon-medewerkers de leveringen in de gaten houden.