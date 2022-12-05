Onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in winkel te liggen

De onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in de schappen te liggen in een Amerikaanse winkel. De Chinese dronefabrikant zou de goedkopere versie van de Mini 3 Pro deze week willen presenteren.

De Fly More-combo van de Mini 3 kost bij een Amerikaanse retailer 860 dollar, zo blijkt uit foto's van een klant. Die Fly More-combo bevat onder meer reserverpropellors, een controller, drie accu's en meer accessoires. De drone is los niet te koop in de winkel, waardoor de prijs van de losse drone nog niet duidelijk is.

Ten opzichte van de Mini 3 Pro ontbreken er op de Mini 3 diverse functies volgens de verpakking. Zo heeft hij geen sensors aan de voorkant om objecten te ontwijken, ontbreekt Advanced Pilot Assistent System 4.0, is OcuSync 3.0 er niet, is de range 10 kilometer in plaats van 12 kilometer en moeten gebruikers het doen zonder focustracking. Wel is de werktijd van de accu met 38 minuten iets langer.

De Mini 3 lijkt net als de Pro volgens Konrad Iturbe een 1/1,3"-sensor te krijgen voor de camera. Die heeft een oppervlakte van rond de 69 vierkante millimeter. Hij filmt in 4k met hdr en kan bovendien ook verticale video's opnemen voor platforms als YouTube Shorts, Instagram Reels en TikTok. De drone weegt 249 gram.

Terugkijken: videoreview DJI Mini 3 Pro