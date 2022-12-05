Onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in winkel te liggen

De onaangekondigde DJI Mini 3-drone lijkt al in de schappen te liggen in een Amerikaanse winkel. De Chinese dronefabrikant zou de goedkopere versie van de Mini 3 Pro deze week willen presenteren.

De Fly More-combo van de Mini 3 kost bij een Amerikaanse retailer 860 dollar, zo blijkt uit foto's van een klant. Die Fly More-combo bevat onder meer reserverpropellors, een controller, drie accu's en meer accessoires. De drone is los niet te koop in de winkel, waardoor de prijs van de losse drone nog niet duidelijk is.

Ten opzichte van de Mini 3 Pro ontbreken er op de Mini 3 diverse functies volgens de verpakking. Zo heeft hij geen sensors aan de voorkant om objecten te ontwijken, ontbreekt Advanced Pilot Assistent System 4.0, is OcuSync 3.0 er niet, is de range 10 kilometer in plaats van 12 kilometer en moeten gebruikers het doen zonder focustracking. Wel is de werktijd van de accu met 38 minuten iets langer.

De Mini 3 lijkt net als de Pro volgens Konrad Iturbe een 1/1,3"-sensor te krijgen voor de camera. Die heeft een oppervlakte van rond de 69 vierkante millimeter. Hij filmt in 4k met hdr en kan bovendien ook verticale video's opnemen voor platforms als YouTube Shorts, Instagram Reels en TikTok. De drone weegt 249 gram.

DJI Mini 3 Bron: Konrad IturbeDJI Mini 3 Bron: Konrad IturbeDJI Mini 3 Bron: Konrad IturbeDJI Mini 3. Bron: Shane Scordamaglia

Terugkijken: videoreview DJI Mini 3 Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 09:37 49

05-12-2022 • 09:37

49

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Reacties (49)

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Flappiewappie 5 december 2022 09:43
Wanneer maakt DJI het niet mogelijk om gewoon camera + moederbord modulair te upgraden. De camera unit is zo wat gewoon een module dus waarom niet.

Super tevreden met mijn mini 2, en ik denk ook vele met de eerste mini - echter kwaliteit beelden kan wel nog ietsje beter.

[Reactie gewijzigd door Flappiewappie op 24 juli 2024 15:12]

EnigmaNL @Flappiewappie5 december 2022 09:51
Met een firmware upgrade krijgt een camera niet ineens betere specificaties zoals een grotere sensor met hogere resolutie. Groeiende camerasensors zijn helaas nog niet uitgevonden.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 24 juli 2024 15:12]

Binnetie @EnigmaNL5 december 2022 10:00
Daar zit wat in, maar processing doet ook wel iets. Dat zie je ook in smartphones, dat bepaalde modellen dezelfde module hebben maar het ene merk beter presteert door de processing. Dat is ook de reden dat men GCam installeert. Dus softwarematig kan men zeker nog wel verbeteringen doorvoeren.
Flappiewappie @Binnetie5 december 2022 10:03
Prima, maar als je gewoon RAW kan filmen doe je op een drone toch alles in post-processing (app of op PC/Laptop).
Binnetie @Flappiewappie5 december 2022 10:34
Kan, maar veel mensen doen dat niet. Het is point en shoot.
Flappiewappie @Binnetie5 december 2022 10:44
Oprecht, de mensen die -rechtstreeks- de footage uit hun drone ergens uploaden zijn op 1 hand te tellen. Je doet alles via de DJI app; je kunt post processing veel makkelijker daar laten plaatsvinden.
2bb @Flappiewappie6 december 2022 09:08
Ik ben zelf geen 'drone fotograaf' maar vraag me oprecht af waar "daar laten plaatsvinden' is...
Is dat in de cloud, op een DJI domain?

Als je beelden op een DJI domain gezet worden, vraag ik mezelf af wie er toegang tot je beelden hebben; net als TikTok zal dan ongetwijfeld ook de Chinese overheid een dikke vinger in de pap alsmede toegang hebben.
Noem mij rustig achterdochtig of paranoïde, maar dat zou je toch aan het nadenken moeten zetten als je ergens mooie beelden van maakt.
Zoop @Flappiewappie6 december 2022 09:13
Op 1 hand? Ik denk dat je praktisch alle amateur fotograven kan tellen hoor. En als je wel een serieuze fotograaf bent, dan ga je toch niet met die DJI app zitten klooien voor je foto's?
Mathijs @Flappiewappie6 december 2022 13:30
Bij mij komt er geen DJI app aan te pas hoor. Ik denk dat die hand snel vol is.
DennisUniOn @EnigmaNL5 december 2022 09:55
Ik denk dat hij ook doelt op het kunnen vervangen van de fysieke camera unit en/of moederbord. Niet enkel een firmware update.
Flappiewappie @DennisUniOn5 december 2022 10:05
Klopt, even aangepast in mijn post.
sieuwe @Flappiewappie5 december 2022 09:48
Ik had toch graag ook nog die obustakelontwijking willen toevoegen aan mijn Mini 2.
Maar om nu enkel daarvoor over te schakelen op de Mini 3 Pro die een stuk duurder is, daarvoor gebruik ik hem dan ook weer te weinig.
Flappiewappie @sieuwe5 december 2022 10:04
Eens, al kun je ook redeneren dat wanneer je obstakel ontwijking écht nodig had gehad, je sowieso een goeie aanleiding hebt om te upgraden ;-)
Razwer @Flappiewappie5 december 2022 12:00
Met een hobby drone is "echt nodig" natuurlijk zeer relatief. Zonder die sensoren neem je (of sprekend voor mijzelf, ik) simpelweg minder risico met als resultaat beeldmateriaal wat net niet is wat ik zou willen.
Of met die risicos nemen het beeldmateriaal wel zou zijn wat ik wilde en of dat een groot verschil maakt is slecht meetbaar. Voor mij zou het vooral een groter stuk vertrouwensgevoel geven. En dan is de vraag hoeveel je wilt betalen voor zo'n gevoel.
Montfrooij @sieuwe5 december 2022 16:27
Grappig, die functie mis ik zelf (juist) niet.
Ik moet m’n mini2 toch in het zicht houden en voor echt spannende situaties helpt het niks.
Genoeg ‘crashes’ bekend op het dji forum waar een tak of draad niet opgemerkt werd en als je zelf verantwoordelijk bent, let je (als het goed is) meer op.
Van mij mogen ze die detectie er helemaal af halen.
(Ik zette hem op mijn MP altijd uit)
Waar ik dan wel benieuwd naar ben, is of deze mini 3 D-Cinelike heeft.

Zoveel mensen, zoveel wensen….
Retrospect @Flappiewappie5 december 2022 10:00
Eigenlijk zou daar gewoon wetgeving voor moeten komen. Helaas willen veel fabrikanten niet modulair werken maar het zou een stuk beter zijn voor het milieu lijkt mij.
Flappiewappie @Retrospect5 december 2022 10:06
Zeker, al die oude minis verdwijnen in -perfecte- staat op een zolder/kast.
feuniks @Retrospect5 december 2022 11:05
In hoeverre is modulair ook modulair. Natuurlijk is het voor een fabrikant economisch beter om een hele nieuwe te verkopen, maar als je modulair gaat werken, tot hoever kun of wil je dan gaan? Als fabrikant weet je nu welke onderdelen er in een bepaald model zitten. Ga je het mogelijk maken dat er andere modules in gezet worden, dan moet je daar zowel bij het bouwen als bij het onderhouden rekening mee houden. Leuk dat er een nieuwe camera in kan, maar betekent dat dan wellicht dat de processor of het geheugen van de drone niet toereikend is? En als ik in model 1 de camera van model 2 kan zetten, dan kan ik die van model 3, 4 en 5 wellicht ook plaatsen. En andersom. De camera van model 3 is kapot, maar ik heb nog een model 1 camera liggen. Je gaat een n op n relatie krijgen, waarbij je ineens zoveel mogelijkheden hebt dat een fabrikant niet alles kan testen. En bij wie gaat de gebruiker klagen als iets niet blijkt te werken?
Luchtbakker @Flappiewappie5 december 2022 10:10
Wanneer maakt DJI het niet mogelijk om gewoon camera + moederbord modulair te upgraden. De camera unit is zo wat gewoon een module dus waarom niet.

Super tevreden met mijn mini 2, en ik denk ook vele met de eerste mini - echter kwaliteit beelden kan wel nog ietsje beter.
Zal denk ik mede door de balans komen van de Drone zelf. Die is nu afgesteld op het huidige design. Als je dat gaat aanpassen heb je er effect van.
Flappiewappie @Luchtbakker5 december 2022 10:24
Je snapt dat de software van de drone er alles aan doet om dat ding in de lucht te houden, en dat je dat niet zelf hoeft te doen?

Probeer hem eens uit de lucht te pakken, of een duwtje te geven, of wind.....of... die drie gram links of rechts erbij compenseert hij vermoedelijk zonder enkel probleem.
rvt1 @Flappiewappie5 december 2022 12:07
Ik mag aannemen dat deze niet te veel uit beland mag zijn? Anders werken een of een pair motoren relatief harder of minder dan de andere set. Dit zal de performance zeker niet ten goede komen
zzzzz @Flappiewappie5 december 2022 09:58
Die mening deel ik ook wel ja. Wij hebben een Mini 2 en zijn daar enorm tevreden mee, maar de upgrade naar 48MP zou geen overbodige luxe zijn.
Flappiewappie @zzzzz5 december 2022 10:06
Vooral sensor grote.
Tadango
@Flappiewappie5 december 2022 09:56
Omdat alles heel specifiek ontworpen is. Ze kunnen dat niet universeel / upgradable maken zonder het slechter te maken.
Flappiewappie @Tadango5 december 2022 10:05
Bron? Op een paar kleine aanpassingen na gebruiken ze nu al meerdere jaren dezelfde behuizing.
duvekot @Flappiewappie5 december 2022 11:41
Klinkt alsof je iets wil wat lijkt op Fairphone ... Een FairDrone

(Wat een prima initiatief zou zijn ..)
Helium-3 @Flappiewappie5 december 2022 15:17
Waarom doet *fabrikant* niet aan *idee-dat-goedkoper-is-voor-consumenten-en-beter-voor-het-milieu-en-minder-winst-maakt* ? Tja ....
skullsplitter @Flappiewappie5 december 2022 15:29
Je moet iets als alleen het duurste van de drone steeds echt verandert... Capitalisme moet blijven draaien he ;)
DNN!S @Flappiewappie5 december 2022 18:03
Zoiets als dit? nieuws: DJI brengt O3 Air Unit uit met range van 10km
Largamelion 5 december 2022 09:50
Een gestripte 3 dus die functioneel meer weg heeft van een Mini 2 met een nieuwe sensor en gimbal die ook verticaal kan filmen.

Grootste gemis bij m'n Mini 2 blijft Active Track. Laatst als ik keek had men op iPhone wel al een app die dit mogelijk maakte, maar daar was nog geen Android versie van. Als ik even Google zie ik wel dat er nu een app genaamd Litchi is die dit mogelijk moet maken. Zal ik maar even induiken dan ...
_Eend_
@Largamelion5 december 2022 09:58
De tracking van Litchi werkt, maar echt soepel gaat het in mijn (beperkte) ervaring niet. Je kunt er prima een wandelaar mee volgen, maar een fietser is al lastig. En eigenlijk wil je dat ook niet op een drone zonder obstacle avoidance, tenzij je in een groot open veld staat.
Largamelion @_Eend_5 december 2022 10:02
Als het betrouwbaar genoeg werkt kan dit zeker van pas komen in open omgevingen. Zolang de drone zijn hoogte goed houdt zie ik geen risico's. Uiteraard moet je het niet in de buurt van bomen/gebouwen/etc ... gaan gebruike, dat lijkt me vanzelfsprekend.
Blindfold @_Eend_5 december 2022 15:35
Ik gebruik voornamelijk de.GPS tracking op mezelf met Litchi en die werkt geniaal. Kan zelfs via Litchi leash app op je telefoon zonder je remote mee te nemen (al heb ik dat nog niet aangedurfd). Optisch tracken is idd hit or miss.
scorpio @_Eend_6 december 2022 12:46
Klopt,
K zag voorbijkomen dat Maven binnenkort met een android versie uit gaat komen.
Schijnt betere tracking te hebben.
blaauwtje @Largamelion5 december 2022 14:49
Heb de 2 en 3 gehad en de 3 heeft een stuk betere camera(sensor) en kleurweergave dan de 2. Verder heeft de 3 een hogere videobitrate, iets langere vliegtijd, O3 en sterkere motoren. De prijsstijging is aanzienlijk, maar je krijgt er zeker een aantal goede features voor terug.
moonlander 5 december 2022 10:30
Foto 3 heeft geen scherm in de controller en op de verpakking wel?
Xfade @moonlander5 december 2022 13:47
Er zijn 2 verschillende Fly More Combo setjes. Zie de tweet van die Konrad.

[Reactie gewijzigd door Xfade op 24 juli 2024 15:12]

LongTimeAgo 5 december 2022 10:44
Huh, dus het is qua technologie een Mini 2, maar dan met de nieuwe afstandbediening en behuizing?!
Oh en natuurlijk een enorme price 'bump'.
Beetje jammer weer.
blaauwtje @LongTimeAgo5 december 2022 14:44
nee o.a. ook een betere camera(sensor) en kleurweergave. Heb ze zelf beiden gehad en de M3P is zeker wel een stap vooruit. Nog geen Air 2S of Mavic 3, maar dat kan ook niet qua gewicht.

[Reactie gewijzigd door blaauwtje op 24 juli 2024 15:12]

LongTimeAgo @blaauwtje5 december 2022 15:38
Nee dit is de non-Pro versie, hier van zijn de details online nog onvindbaar.
De Pro versie is inderdaad een mooie stap omhoog tegenover de prijs. Maar deze non-Pro? Dat vind ik nogal tegenvallen imo.
blaauwtje @LongTimeAgo5 december 2022 16:50
Details zijn prima vindbaar hoor.
https://www.dronewatch.nl...ngen-en-specs-dji-mini-3/

Cameramodule lijkt hetzelfde te worden. Mja zeker weten we pas na de release..

[Reactie gewijzigd door blaauwtje op 24 juli 2024 15:12]

LongTimeAgo @blaauwtje5 december 2022 17:02
Ja ben benieuwd.
Maar als die al 858 dollar is... Dan betekend dat al tussen de 850-900 euro.
Dat is 300-400 euro meer dan de Mini 2 fly more bundle voor een afstandbediening met scherm (mogelijk? Want op sommige plaatjes is er een afstandbediening zonder scherm te zien) en een mogelijk betere camera sensor. Maar zeker weten doen we het allemaal nog niet.

Vind ik persoonlijk wel wat prijzig.
Vagax 5 december 2022 10:19
Nog een aardig dun lijntje tussen de Mini 3 en Mini 3 Pro (die veel uitgebreider is), alleen krijg je bij deze verpakking zo te zien wel de RC (controller) ipv de RC-N1 controller maar het is dan ook de Fly More pack.

De Mini 3 Pro kost overigens 829 euro zonder DJI RC en 999 euro met.

[Reactie gewijzigd door Vagax op 24 juli 2024 15:12]

LucW2 5 december 2022 11:16
Ik heb nog steeds de Mavic Mini (met combo) die was destijds een mooie prijs deal bij zijn introductie, daarna is het allemaal fors duurder geworden. Ik volg de opvolgers, voor mij is het niet vanzelfsprekend dat een opvolger de oude vervangt, het zijn toch beste prijsverschillen.
Ik heb mijn Mini-1 aangepast met wat zinvolle aftersail accesoires en goede ervaringen mee opgedaan.
- versteviging beugeltjes voor de armen, daarmee is hij stijver geworden en minder last van wind vibraties en krijg ook minder snel waarschuwingen voor te harde wind.(kan zijn dat ze uitverkocht zijn)
- beugels voor de pootjes (draagt ook bij aan verstijving), zijn twee beugels, de één voor de linker zijde, verbind rechts voor met rechts achter en links het zelfde, staat daardoor wat hoger ivm dikker gras (in buitenland heb niet overal strakke gazonnetjes).
- Zonnekap, minder last snel van licht strepen als je tegen de zon in vliegt.
Dan ben je geen 249 gram meer ... destijds de A1/A3 via Luxemburg (gratis) gehaald, om die (de nooit voorkomende controle) te tackelen.
Ik gebruik de Mavic Mini voor mijn tripreizen in Kroatië, film ook met tube helm-actioncams, alles te zien op mijn YouTube kanaal.
thepeet 6 december 2022 10:06
Heb de Mini 2 Combo gekocht tijdens Black Friday voor een zeer scherpe prijs..
Zeer mooie kleine compacte drone die zeer scherpe 4K beelden maakt, stabiel en betrouwbaar is.
Heb ook zogenaamde Chinese 4K Drones, maar die halen het echt niet met deze beeldkwaliteit.
Bovendien zijn ze een stuk zwaarder en mag je er niet mee vliegen zonder certificaat.
De Mini 2 is schoon aan de haak 238 gram, al staat er op de behuizing zelf 249 gram op.
Hier kun je dus gewoon in heel Europa mee vliegen zonder certificaat!
Prima voor vakanties en andere leuke projecten!
Over twee jaar wellicht deze Mini 3 als de prijs een stuk is gezakt ;)
flaskk 5 december 2022 09:56
Wat een geld, daar kocht men vroeger de p3 pro voor.
JK @flaskk5 december 2022 12:05
Maar zo'n Phantom was dan ook weer een stuk groter. Daar ging een beste koffer omheen.
Dit soort spul is zoveel kleiner dat het met gemak in een rugtas past en dan hou je nog veel ruimte over. Minder ruimte is toch ook wel prettig en makkelijk mee te nemen op verre reizen. Los nog van het feit dat je langer op een accu kan vliegen.

Ik had zelf een P3S, daarna een Spark, nu een Mini 2. Deze 3 ga ik niet kopen, tevreden met de 2, maar ik vlieg er momenteel niet zoveel mee en bovendien mag je niet overal vliegen en juist de mooiste shots maak je in verboden gebieden of momenten. Maar als ik zo op Instagram etc. kijk hebben veel mensen daar schijt aan en krijgen alleen maar lof voor de mooie foto's.
Kimbo72 5 december 2022 18:53
Gewoon een mini 2 dus.
mutley69 6 december 2022 23:22
Hoeveel is de bomlast? Dan kan ik er een paar van naar de Oekraïne sturen om me te wreken op Poetler voor de hogere gasprijzen. Dat verdient die man wel, als dank u.

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