Google lijkt installatie updates op Android sneller te willen maken

Google lijkt de installatie van updates op Android met Seamless Updates sneller te willen maken met twee technieken. De installatie van updates op de achtergrond duurt nu bij veel gebruikers lang en Google claimt dat het sneller kan.

Het gaat daarbij om een methode voor het schrijven naar de opslag in batch en om compressie van het snapshot, meldt Mishaal Rahman. Hij baseert zich op meerdere commits in de code van Android die wijzen op de wijzigingen.

De ene optimalisatie is dat compressie op twee threads kan in plaats van een, wat standaard is. Dat haalt ongeveer een kwart van de installatietijd af bij een volledige OTA-upgrade van het besturingssysteem. De winst bij een beveiligingsupdate is iets minder. Het schrijven naar de opslag in batches heeft ongeveer hetzelfde effect.

Google claimt dat de installatietijd van een OS-upgrade op een Pixel 6 Pro omlaag gaat van 23 minuten naar 13 minuten, terwijl een beveiligingsupdate in plaats van 22 minuten 16 minuten in beslag neemt. Het is onbekend onder welke omstandigheden dat is getest: bij veel gebruikers nemen upgrades in de praktijk veel langer in beslag dan dat.