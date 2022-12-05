Google lijkt installatie updates op Android sneller te willen maken

Google lijkt de installatie van updates op Android met Seamless Updates sneller te willen maken met twee technieken. De installatie van updates op de achtergrond duurt nu bij veel gebruikers lang en Google claimt dat het sneller kan.

Het gaat daarbij om een methode voor het schrijven naar de opslag in batch en om compressie van het snapshot, meldt Mishaal Rahman. Hij baseert zich op meerdere commits in de code van Android die wijzen op de wijzigingen.

De ene optimalisatie is dat compressie op twee threads kan in plaats van een, wat standaard is. Dat haalt ongeveer een kwart van de installatietijd af bij een volledige OTA-upgrade van het besturingssysteem. De winst bij een beveiligingsupdate is iets minder. Het schrijven naar de opslag in batches heeft ongeveer hetzelfde effect.

Google claimt dat de installatietijd van een OS-upgrade op een Pixel 6 Pro omlaag gaat van 23 minuten naar 13 minuten, terwijl een beveiligingsupdate in plaats van 22 minuten 16 minuten in beslag neemt. Het is onbekend onder welke omstandigheden dat is getest: bij veel gebruikers nemen upgrades in de praktijk veel langer in beslag dan dat.

Pixel 6 Pro

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 05-12-2022 08:26 64

05-12-2022 • 08:26

64

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Fly-guy 5 december 2022 11:56
Dit is echt een voorbeeld van een digitaal first world probleem. Tenzij de update een extreem kritisch probleem oplost en je deze dus zo snel mogelijk wil hebben, is alle aandacht schromelijk overdreven.

Ja, het proces is niet snel, het gedeelte "optimaliseren" kan uren duren bij sommige telefoons. Maar dat gebeurt geheel op de achtergrond, de telefoon is nog gewoon bruikbaar, je merkt er niets van tot je de melding krijgt opnieuw op te starten
Daarna ben je klaar. Downtime nog geen minuut.

Ik snap dat we tegenwoordig alles zo snel mogelijk moeten hebben, hebben, hebben, maar dit gaat wel erg ver.
Mocht je tijdens het updaten last hebben van anxiety, kun je altijd nog het proces starten voordat je gaat slapen, staat er de volgende ochtend de melding opnieuw op te starten en voordat je er eerste been uit bed is, heb je de update op je telefoon.

Overigens is het nooit slecht om als developer te kijken of iets sneller kan, maar een groot gedeelte van de ophef is echt overbodig.
lenwar
@Fly-guy5 december 2022 13:07
Als je het terug brengt naar de basis, zeker weten een eerstewereldprobleem. Het is primair een stukje comfort natuurlijk. Aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon een stukje wat bij deze tijd hoort.
We hebben ondertussen het gevoel dat alles snel en direct moet zijn. Alles wat daar niet aan voldoet voelt ‘minder’. We verwachten tegenwoordig dat er een volgendedagbezorging hebben op alles. Als dat er niet is, valt het toch een beetje tegen.
Heel veel supermarkten zijn tegenwoordig 7 dagen per week open, van vroeg tot laat (niet overal natuurlijk, maar op veel plaatsen wel)

Enz enz enz.

Dan past een snel updatemechanisme wel in die lijn vind ik. Eigenlijk vind ik het allemaal nog vrij lang duren om eerlijk te zijn. Veelal is een (mobiel) besturingssysteem volledig gescheiden van de rest van de telefoon.
Eigenlijk zou het een soort container moeten zijn met externe data/configuratiebestanden.
Dan is het updaten echt alleen nog maar updaten en rebooten.
lasharor 5 december 2022 08:37
Ik denk dat een groot verschil met IOS wel is dat de updates grotendeels op de achtergrond gebeuren omdat Android werkt met verschillende partities. Daarmee halen ze al een groot deel van de ergernis met betrekking tot updates weg.

Bij IOS duren de updates vrij lang vergeleken met Android. Daarnaast kan je niets doen tijdens dat updaten. Terwijl die tijd van "niets kunnen doen" bij Android een stuk korter is. Echter heb je bij Android weer te maken met een telefoon die een tijd lang druk bezig is met de update waardoor hij net wat langzamer aanvoelt dan normaal.
Jerra @lasharor5 december 2022 09:01
in het artikel wordt wel onderscheid gemaakt tussen type updates, ik moet eerlijk zeggen dat per major iOS versie een update van meer dan 20 minuten maar twee, misschien drie, keer voorkomt. terwijl de minor en patch updates echt minutenwerk zijn.
(Apple noemt nooit echt of een update nou een beveiligingsupdate is of een feature update, maar aan de versie nummering kun je wel redelijk afleiden of het een kleine of grote wijziging betreft)

Mogelijk dat het in de tijd dat je zelf nog iOS gebruikte dit veel langer duurde, maar tegenwoordig is het zeer rap.
Horatius @Jerra5 december 2022 09:23
Is je telefoon tijdens die 20 minuten onbruikbaar? Want dat is bij de Pixels niet zo, die installeren alles gewoon in de achtergrond (5 a 30 minuten) en dan kan je herstarten wanneer je wilt. Dat herstarten duurt dan meestal minuut langer of iets.
ikweethetbeter @Horatius5 december 2022 09:34
Bij iOS heb je eerst het aanvragen van de update, dan het downloaden, en vervolgens het voorbereiden. Dat voorbereiden is niets anders dan het klaarzetten van een nieuwe iOS versie op een aparte partitie. Gedurende die tijd kun je gewoon met je iPhone blijven werken.

Daarna heb je de installatiefase. Daarin wordt de iOS boot partitie bijgewerkt (dat is het enige moment dat er iets in de boot partitie kan worden geschreven, dat is gewoonlijk een read only partitie) waarna de iPhone weer wordt opgestart.

Deze laatste stap duurt max 10 minuten, maar meestal korter.

Off topic:
Op één of andere manier duren tvOS updates overigens altijd 10 minuten bij mij, of het nu een update is van tvOS x naar tvOS x+1, of van x.y.z naar x.y.z+1. Dat is inclusief aanvragen, downloaden en voorbereiden. Wel lekker voorspelbaar!
Saven @ikweethetbeter5 december 2022 11:25
Die laatste stap kan evengoed een halfuur duren. Vaker meegemaakt op een 12 pro en 13 pro. Niet overdrijven dus met hoe snel het gaat :). iOS updates stel ik om die traagheid veel te vaak uit. Idem voor macOS updates die nog trager zijn, maar das een ander verhaal :P
ikweethetbeter @Saven5 december 2022 11:40
Die laatste stap kan evengoed een halfuur duren. Vaker meegemaakt op een 12 pro en 13 pro. Niet overdrijven dus met hoe snel het gaat :). iOS updates stel ik om die traagheid veel te vaak uit. Idem voor macOS updates die nog trager zijn, maar das een ander verhaal :P
Het totale proces kan best lang duren, vooral op dagen dat de iOS updates uitkomen, en bij grote updates. Maar ik kan me niet herinneren dat mijn telefoon langer dan 10 minuten offline was door een iOS update. Laatste update (16.1.2) heb ik zelfs op mijn werk gedaan, en duurde ongeveer 2 herstarts, nog geen 5 minuten.

Maar ik heb dan ook een telefoon met voldoende vrije opslagruimte, waarschijnlijk duurt het langer als je telefoon bijna vol is en alle beschikbare bits bij elkaar geharkt moeten worden.

Dus ik had waarschijnlijk een disclaimer toe moeten voegen: zorg ervoor dat je telefoon niet ramvol zit.
Microwilly @ikweethetbeter5 december 2022 14:09
Ik heb ook nog nooit langer mee gemaakt als 10 min. Gister nog een Iphone 11 geüpdate van 15.?? naar 16.1.2 Minder dan 10 min. ( Dit is wel alleen de tijd dat de telefoon niet te gebruiken is. )
ikweethetbeter @Microwilly5 december 2022 15:41
Precies, dat is ook wat ik bedoel. Tijdens de download en voorbereiding is je telefoon nog gewoon te gebruiken.
trisje @Horatius6 december 2022 18:04
Zojuist een upgrade gedaan naar android 13 van af android 12 op mijn oneplus 9 pro. eerst downloaden 4,6 GB. dan zegt ie dat ie aan het uitpakken is. ongeveer 5-7 min. (kan de telefoon gewoon gebruiken). volgende stap was bijwerken dat duurde dacht ik iets van 8 min. (had niet de indruk dat ik de telefoon niet kon gebruiken.) om alles uiteindelijk te gaan gebruiken een restart 3- 4 min. was de telefoon weer online. Dus ik vind het allemaal niet zo heel groot probleem op android phone uit het top segment. kan me voor stellen dat dat wat minder snel gaat op een samsung a22 of oneplus nord of zoiets.
Microwilly @trisje6 december 2022 23:14
´Google claimt dat de installatietijd van een OS-upgrade op een Pixel 6 Pro omlaag gaat van 23 minuten naar 13 minuten´

Staat in het artikel dat het gaat om een Pixel 6 pro. 2.5 keer zo duur als een samsung a22.
trisje @Microwilly9 december 2022 11:32
Ik zeg alleen wat me eigen ervaring was, en daarbij geef ik aan dat het op een andere mindere telefoon langzamer kan zijn met twee voorbeelden van goedkopere telefoons en ik deed dat in antwoord op iemand anders. dus ik zeg niets over dat het allemaal niet klopt toch ?
Wolfos @lasharor5 december 2022 13:04
Apple's updates zijn niet het ideaal. Op een Mac zit je steevast 30 minuten te wachten tot het ding een keer opstart, waardoor ik updates altijd erg lang uit moet stellen (want je kan de computer niet gebruiken).

Dan kan je beter naar Windows kijken, waar dat alles normaal gesproken enkele seconden duurt en bij grote updates misschien een minuut.
TRS-3 @Wolfos5 december 2022 13:17
Elk systeem heeft zo z'n voor en nadelen. Ik herinner me ook dat een Windows laptop die ik niet zo vaak gebruikte op de meest ongelegen momenten (denk video call over hypotheek) onverklaarbaar en onbruikbaar traag bleek te zijn. Achteraf bleek dat het downloaden van een nieuwe editie te zijn, tegelijk met ongevraagd updaten van Office en een run van de virusscanner. Op die momenten is het prettiger als ik zelf inspraak heb over wanneer ik de machine een half uur kan missen...
GertMenkel
@Wolfos5 december 2022 13:21
Ik ben erg verbaasd over hoe traag Apple's updates zijn om de een of andere manier. Microsoft heeft hier een verschrikkelijke reputatie voor en is nog steeds sloom in vergelijking met bijvoorbeeld Linux-distro's als het op kleine updates aankomt, maar om de een of andere reden had ik toch verwacht dat Apple hier een stuk beter in zou zijn. Dit was pijnlijk duidelijk toen ik mijn Hackintosh nog draaide voor de leuk, OS-updates waren op mijn hardware (SATA-SSD met een 7700k) echt opvallend langzaam vergeleken met de Ubuntu en Windows die er naast draaiden. Wellicht dat hun eigen snellere SSD's hier beter zijn zijn, maar zelfs dan krijg ik het idee dat er erg veel performance blijft liggen.

Hetzelfde met iOS, dat loopt gelijk met Android of duurt dubbel zo lang, terwijl Android in veel gevallen letterlijk iedere app zit te hercompilen na de eerste restart en dat bij Apple niet nodig zou moeten zijn. Ik heb een vriend zijn iPhone zien updaten (minor versie) en dat duurde bijna een half uur, exclusief de "aanvraag"-fase die komisch lang duurde.

Misschien dat het weinig prioriteit heeft en dat ze liever wat langer een leeg schermpje laten zien dan dat hun apparaten voor de reboot een paar minuten trager reageren, maar ik vind het toch raar. Ik vermoed dat Microsoft vanwege zijn slechte reputatie heel veel werk in updates heeft gestoken waar Apple amper bekritiseerd wordt op dit soort dingen door hun klanten, maar zelfs dan vind ik het geheel buitensporig lang duren.
ikweethetbeter @Wolfos5 december 2022 15:55
Apple's updates zijn niet het ideaal. Op een Mac zit je steevast 30 minuten te wachten tot het ding een keer opstart, waardoor ik updates altijd erg lang uit moet stellen (want je kan de computer niet gebruiken).

Dan kan je beter naar Windows kijken, waar dat alles normaal gesproken enkele seconden duurt en bij grote updates misschien een minuut.
Windows en macOS updates zijn totaal niet te vergelijken.

Windows staat op C:, en die schijf wordt ook gebruikt voor al je apps en data. De systeemschijf staat altijd open om naar te schrijven.

MacOS staat op een read only partitie. Alleen het systeem update proces kan deze partitie muteren, in de single user mode, zonder dat jij of een ander proces daar invloed op kan hebben. Eenmaal up to date wordt het weer een read only partitie.
mobstaa 5 december 2022 08:35
Beetje kip en ei verhaal, als je geen of amper updates krijgt, hoeft het ook niet zo snel te zijn ;)
watercoolertje
@mobstaa5 december 2022 09:11
Je maakt er vooral een kip ei verhaal van, in de praktijk speelt dat helemaal niet, elke maand een update en elk jaar een upgrade.

Wel blij dat ik een Samsung heb waar ik die momenten gewoon zelf kan kiezen en dat dat geel sneller gaat dan die tijden op een Google-telefoon (al gebeurd het dan op de achtergrond).

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 17:25]

rko4u @watercoolertje5 december 2022 09:51
Op android zijn er misschien updates beschikbaar, maar zolang de producenten deze niet naar de telefoons doorgeven, heb je niets.

[Reactie gewijzigd door rko4u op 22 juli 2024 17:25]

_Pussycat_ @rko4u5 december 2022 11:38
Samsung heeft ze dus gewoon mooi elke maand door, jarenlang. Het is echt stukken beter dan vroeger geworden allemaal.
erikieperikie @mobstaa5 december 2022 09:06
Dat is al vrij lang niet meer zo. Google heeft al jaren lang hard aan die weg getimmerd en gaat hiermee door. Als je een beetje een modern Androidtoestel hebt, dan heb je netjes elke maand een beveiligingsupdate, en soms zelfs OS features, en een aantal jaar lang major OS updates.

Maar je punt klopt wel: doordat Google dit mogelijk maakt, zullen OS ontwikkelaars later pas de versnelling kunnen inzetten. Maar dat je amper updates krijgt klopt gewoon niet. Onderzoek vooral wat de fabrikant van jouw toestel belooft. Er zijn zat grote en kleine spelers die netjes meerdere updates per jaar produceren. Als een fabrikant lui is, dan is dat een ander probleem dat Google niet helemaal gaat oplossen met slimme technologie.
GertMenkel
@erikieperikie5 december 2022 13:27
Ligt enorm aan het merk, mijn telefoon heeft de drie jaar securut-updates nog niet eens gehaald. Is dan wel een Xiaomi Mi-telefoon zonder letters achter het nummertje.

Samsung en zelfs Nokia zijn hier best goed in. Google natuurlijk helemaal, en modellen met Android One (of hoe het nu ook heet) is ook helemaal in orde. Bij andere merken moet je de kleine lettertjes lezen en hopen dat ze je niet gewoon voor staan te liegen.

Ze hebben eerder aangegeven tot halverwege dit jaar nog security-updates te geven maar daar zijn ze begin dit jaar op teruggekomen. Wel hebben ze toen veel langere ondersteuning voor nieuwere telefoons aangekondigd, ik geloof wel voor een jaar of vier, maar dat zal ook wel een leugen zijn.

Erg jammer allemaal. Voor mij geen Xiaomi meer tenzij ik van tevoren weet dat er custom ROMs op zijn die wekelijks worden bijgewerkt. Met de huidige telefoon gaat dat helaas niet (USB-poort kapot dus als het flashen mislukt is de telefoon dood).
rko4u @erikieperikie5 december 2022 09:49
Wat bedoel je met een beetje modern? Ik heb een toestel uit 2019, Dat noem ik een beetje modern, die heeft geloof ik een beveiligingsupdate of 5 in totaal gehad (en meestal 4 tot 6 maanden te laat) en die krijgt inmiddels helaas al helemaal geen updates meer.

Misschien heeft u het het over een specifiek merk, of misschien bedoelt u nieuw?
Tweakwondo @mobstaa5 december 2022 08:39
Google spreekt hier dan over een pixel 6 pro, dus dat zit voorlopig wel goed
Jazco2nd @mobstaa5 december 2022 11:00
Je bent geminned, maar je punt is ijzersterk. Feit blijft dat de meeste toestellen in gebruik helemaal geen OS update krijgen of misschien nog maar 1 of 2. Om dan moeite, tijd, geld te steken om dit ietsje sneller te maken.. prioriteiten bij Google lijken niet op orde.
GertMenkel
@Jazco2nd5 december 2022 13:31
De meeste toestellen krijgen gewoon updates, alleen de supergoedkope merken doen nog minder dan twee upgrades. Zelf mijn Xiaomi heeft op zijn minst twee Android-upgrades gehad, ondanks het jammerlijke tekort aan security-updates.

De meeste mensen kopen Samsung en daar is het updatebeleid gewoon in orde.

Voor 150 euro hoef je van Gigaset en Alcatel niet zoveel te verwachten. Je betaalt dan ook wel zes tot acht keer minder dan de nieuwste iPhone als je zo'n toestel koopt en het verschil in hardwareprijs is echt niet zo groot als premiummerken doen lijken.
Jazco2nd @GertMenkel5 december 2022 17:03
Krijgen alle Samsungs werkelijk security updates en OS updates? 4-6 jaar?
Xiaomi en BKK merken verkopen samen meer toestellen dan Samsung. Geen idee hoe het voor hun is.

Dan nog, investeren in dit sneller maken terwijl het duidelijk niet een big deal is en er andere zaken belangrijker zijn, zoals updates sneller uit brengen door fabrikanten en gewoon gegarandeerd maandelijks of kwartaallijks security updates zolang de telefoon door veel mensen wordt gebruikt (kan Google eenvoudig meten), lijkt me eerder prio dan dit..
oef! @Jazco2nd5 december 2022 19:01
De opmerking is in ieder geval irrelevant in de context van het artikel en kan ook opgevat worden als goedkope stemmingmakerij. Als voormalig Samsung koper waren updates al jaren geen issue meer.

En qua prioriteiten van Google - die os updates komen er wel, het is aan de fabrikanten en de netwerkproviders om ervoor te zorgen dat ze verwerkt worden en bij de klant terecht komen.
Kliko 5 december 2022 08:53
Vooral het "optimaliseren van de apps" nadat de telefoon opnieuw moet opstarten duurt ERG lang. Nu heb ik redelijk wat apps erop staan, maar lang niet zoveel als dat ik soms om mij heen zie.

Begrijp niet waarom dat zo lang zou moeten duren. Je zou zeggen dat hier wel iets geoptimaliseerd kan worden.

Aan de andere kant is het eens per kwartaal ofzo? Als je rond die tijd ergens een geschikt moment pakt valt er wel mee te leven.
GertMenkel
@Kliko5 december 2022 13:38
Het optimaliseren van apps is een proces dat app voor app alle code door de compiler heen haalt op basis van de originele APK-bron. Dit proces schaalt lineair met de hoeveelheid apps en de codegrootte van die apps
Het is ook erg afhankelijk van de snelheid van de SoC in je telefoon terwijl normale updates voor I/O-gelimiteerd zijn.

Op iOS is alle code native; dat heeft als nadeel dat er vaker updates van de ontwikkelaar nodig zijn om de oude code te laten werken op een nieuwe versie maar heeft als voordeel dat zoiets niet hoeft te worden gedaan voor die apps. Op Android kan dit niet echt omdat de hardware en instructieset nogal per model verschilt.

In theorie kan natuurlijk iedere app voor ieder model worden geprecompileerd door Google of de fabrikant en kan de cache worden gedownloaded, maar dat zou updates gigabytes groter kunnen maken. Ik denk dat de huidige aanpak een hele goede afweging is.

Het is wel wat jammer dat Google vooral midrange-chips in hun dure toestellen doet tegenwoordig, waardoor Google-telefoons langer over zo'n update doen dan de concurrentie.
Fly-guy @Kliko5 december 2022 11:50
Hoezo mee te leven? Het optimaliseren gebeurt op de achtergrond, je hoeft er niets van te merken, je kan gewoon doorgaan met wat je aan het doen was.

Zet het anders aan voordat je gaat slapen, krijgt je de volgende ochtend de melding om opnieuw op te starten en klaar ben je.
GertMenkel
@Fly-guy5 december 2022 13:42
Nee, het optimaliseren van apps gebeurt pas na de reboot van de update. Dit om de aot-compilercaches te vernieuwen met het nieuwe OS, dat kan niet vooraf.

Sommige fabrikanten laten niet zien dat ze dit doen (laten gewoon hun update-logo'tje staan). De duur hiervan is ook enorm afhankelijk van hoe snel je telefoon is en hoeveel apps je hebt geïnstalleerd. Nieuwe telefoons zijn met tien seconden klaar, oudere volle toestellen staan soms vijf minuten te draaien, daar is dit het langzaamste gedeelte van het proces.

Dit is overigens alleen nodig bij een update van het OS, componentupdates voor dingen als het Bluetoothsysteem die via Google Play binnenkomen hebben vaak geen hercompilatiestap omdat apps niet direct met de gewijzigde software kunnen praten.
Kliko @GertMenkel5 december 2022 15:04
Dit. Maar ik moet zeggen dat mijn toestel (Pixel 5) er best lang over doet. En als ik het mij goed herinner heb ik ongeveer 50 apps op mijn toestel staan. Volgens mij is dat niet bijzonder veel... Maar bij mij is hij ook wel 10-15 minuten bezig. Mijn vader klaagt er ook over bij zijn Pixel 5. Dus het is in ieder geval geen N=1 meer. :)
GertMenkel
@Kliko5 december 2022 15:22
10-15 minuten vind ik erg lang. Misschien dat de budgetchip die Google in hun Pixels stopt de situatie hier erg benadeelt; zo'n chip is goed voor de accuduur en snel zat voor normaal gebruik maar bij zoiets (decomprimeren van de APK + recompilen van bytecode) het verschil tussen budget en premium dan toch het verschil maakt.

Mijn Galaxy Tab S7 FE doet er dan met zijn budgetchip (778G) maar een minuutje of twee over, maar het kan zijn dat Samsung dat stiekem in het algemene update-proces verstopt. Over het algemeen lijkt de offline-tijd daarop maar een minuutje of vijf te zijn inclusief download, maar ik heb het ook niet echt getimed.
zordaz @Kliko5 december 2022 14:12
Mijn laatste twee-drie Android smartphones kregen en krijgen maandelijks een Android/systeemupdate. Het 'optimaliseren van de apps' duurt inderdaad altijd relatief lang, maar hinderlijk vind ik het niet. Volgens mij heeft een update hier nooit meer dan een minuut of 10 geduurd, maar zal de volgende keer eens extra opleeten. Wat mij betreft is er in ieder geval geen reden voor Google om hier veel tijd en energie in te steken.
Tyrian 5 december 2022 09:52
Mijn Sony Xperia XZ1 Compact (Android 9) heeft minder dan een jaar na aankoop OS updates gehad. En nu is hij al drie jaar achter. Van mij mag Google er eerst aan werken om de Android OS updates direct, zonder tussenkomst van de telefoonfabrikant, naar Android apparaten te gaan installeren. Net als Microsoft het al sinds jaar en dag met Windows Update doet.
GertMenkel
@Tyrian5 december 2022 13:47
Dit kan: je kunt een toestel lopen met Android One, dan krijg je je updates via Google geleverd.

Je kunt in theorie ook een simpele base image pakken en die flashen op de meeste Treble-compatible hardware, als de fabrikant aan Google's standaarden voldoet zou zo'n image wel moeten booten en bellen. Of je camera's het ook doen en of die van bruikbare kwaliteit zijn is weer een tweede vraag, en ook speciale hardware (extra knoppen etc.) kan mogelijk een probleem zijn.

Dat je geen updates hebt gehad is een direct gevolg van de keuzes van de fabrikant. De enige manier om dit te voorkomen zonder Android One uit te kiezen is door te kijken wat de fabrikant belooft op het moment dat je je telefoon koopt en dat mee te nemen in je beslissing. Sony heeft hier helaas geen al te beste reputatie voor op dat gebied.
paulhekje @GertMenkel6 december 2022 07:30
niet helemaal waar: ik heb een android one telefoon die dankzij #$#% Motorola geen updates meer krijgt.
De fabrikant distribueert de update en houdt dat in mijn geval tegen.
pietje63 5 december 2022 08:34
Zie ik het goed dat een beveiligingsupdate straks meer tijd kost dan een OS update? Waarom dan niet alles als OS update presenteren?
beantherio @pietje635 december 2022 09:28
Ik vermoed dat de keuze meer is dan enkel een naam of categorie.
lenwar
@pietje635 december 2022 11:51
Bandbreedte/data besparen?
In Nederland (en België?) is bandbreedte/data in de praktijk niet zo'n probleem. Wij hebben landelijk goede infrastructuren. Er zijn echter veel landen (de VS bijvoorbeeld) die qua infrastructuur (op veel/alle vlakken) compleet brak is op veel plaatsen.

Een OS-upgrade is veelal een complete image vervangen, waar een beveiligingspatch 'slechts' een paar systeembestanden zal aanpassen. Echter zal dat in de praktijk lang duren omdat er waarschijnlijk wel een nieuw image op je telefoon gegeneerd moeten worden. (dus image uitpakken, bestanden bijwerken, image inpakken en verifieren enz, enz, enz)
i-chat @pietje635 december 2022 12:26
het lijkt er eerder op dat de winst bij OS updatesgroter wordt,

dus 10 ipv 20 (50%) tov 2 ipv 3 (30%)
Binnetie 5 december 2022 08:48
De laatste update van de Pixel 7 Pro duurde ook erg lang. In het topic op GoT waren ook veel reacties hier over. Maar ach je kunt in tussentijd je telefoon gewoon gebruiken en bij het opnieuw opstarten ga je even een kopje koffie drinken en is het ook weer opgelost.
VortexSB @Binnetie5 december 2022 10:24
Ik kon mijn telefoon dus niet gebruiken. Ik dacht even Reddit te browsen, maar na 30 seconden kreeg ik al de melding dat de update gepauzeerd werd omdat de telefoon in gebruik was. Het principe lijkt mij heel handig, maar in de praktijk heb ik dus alsnog mijn telefoon bijna een half uur moeten laten liggen.
Fly-guy @VortexSB5 december 2022 11:46
In het scherm dat de melding geeft over pauzeren, kun je ook aanklikken dat hij gewoon door moet gaan.
Daarna kun je gewoon doorgaan met wat je aan het doen was, terwijl op de achtergrond de update verder gaat.
SunnieNL @Binnetie5 december 2022 11:18
Gebruikt Google dan niet hun eigen 2 partitie methode op de Pixel?
Ik had op mijn Nokia's nauwelijks problemen met updaten. Gebeurd allemaal op de achtergrond en dan krijg je alleen een melding 'opnieuw opstarten om update te verwerken' en dat is echt binnen een minuut gedaan. Zelfs bij major OS upgrades.

Op mijn samsung s21 erger ik mij dood dat je dan na de reboot eerst nog moet wachten tot het android robotje verdwenen is. Maar daar had ik met de vorige major update (week of 3 geleden) ook niet dat die 20 minuten nodig had. Dat was in 10 minuten ook wel gedaan.

[Reactie gewijzigd door SunnieNL op 22 juli 2024 17:25]

Fly-guy @SunnieNL5 december 2022 11:48
Bij de pixel is het precies hetzelfde. Echter we hebben nu te maken met gebruikers die bij elke update zelf gaan kijken of deze beschikbaar is.
Zodra dat zo is, gaat voor hun de tijd lopen dat de update bezig is.
Hadden ze een dagje gewacht, had de telefoon vanzelf een keer de update binnengehaald en was 1x opnieuw opstarten inderdaad genoeg geweest.
vktheo 5 december 2022 08:50
Inderdaad duren de updates erg lang! Zelfs op mijn Pixel 7 Pro (eerste update begin november) duurt het in mijn beleving nog ongeveer net zo lang als bij mijn eerdere Pixel 4a5G.

[Reactie gewijzigd door vktheo op 22 juli 2024 17:25]

Electr0n 5 december 2022 09:00
Dit was of is voor mij ook een groot ergenis inderdaad.
Net een nieuwe Pixel telefoon, maar voordat je alle updates hebt was je wel even bezig.
Maar waarom moet het op deze manier? Waarom niet gewoon downloaden + toestemming geven en dan een reboot into installation. Is toch veel sneller en gemakkelijker?
dam0r 5 december 2022 10:09
Apple, lees je mee? Overigens zou het al enorm helpen als automatisch updaten écht automatisch gebeurt. Naar mijn gevoel moet ik nog wat vaak venstertjes door, etc. Als dat verholpen is maakt het me weinig uit of een update nu 5m duurt of 15m…

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