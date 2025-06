Android krijgt mogelijk ingebouwde functie om telefoon als webcam te gebruiken

Google voegt mogelijk een functie toe aan Android-apparaten waarmee ze als USB-webcam gebruikt kunnen worden. Momenteel is dat al mogelijk met apps van derde partijen, maar Android-code wijst erop dat deze functie standaard in het besturingssysteem wordt ingebouwd.

In de code staan verwijzingen naar een dienst genaamd 'DeviceAsWebcam' waarmee 'een Android-apparaat kan dienen als een webcam', zo ontdekte telecomjournalist Mishaal Rahman. Deze functie maakt gebruik van de uvc-webcamstandaard, hetgeen betekent dat de kans groot is dat veel Android-apparaten deze optie standaard zullen ondersteunen. Het zou dus niet alleen om Googles eigen smartphones gaan.

Motorola bevat al een soortgelijke functionaliteit, schrijft Rahman. Wanneer in de USB-instellingen van de Motorola Edge 20 de USB-modus 'webcam' ingesteld wordt en gebruikers het apparaat vervolgens op een computer aansluiten, wordt de telefoon op de computer automatisch geregistreerd als uvc-camera, zonder dat er een aparte app voor benodigd is. Aangezien Android 14 dit jaar uitgebracht wordt, verwacht Rahman dat deze functie hier standaard in ingebakken zit.

Apple bracht vorig jaar de Continuity Cam-functie uit voor iPhones en Mac-apparaten, waarmee het mogelijk werd om Apples smartphone te gebruiken als webcam voor Macbooks. Deze functionaliteit werkt zowel bedraad als draadloos.