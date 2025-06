Google lijkt te werken aan NTFS-ondersteuning in Android

Google lijkt te werken aan de ondersteuning van NTFS in Android. Dat blijkt volgens Esper-auteur Mishaal Rahman uit een project om NTFS-drives te kunnen mounten op Android, waarvoor Google een eerste stap heeft gezet.

Die eerste stap is de ondersteuning van NTFS in SELinux policy, zegt Rahman. De commit is te vinden op Googlesource en is van vrijdag. In de opmerkingen staat wel dat er nog een werkende NTFS-ondersteuning in Android moet komen om NTFS-drives te kunnen mounten.

Als de ondersteuning er komt, dan kan Google vanaf versie 14 NTFS ondersteunen. De meeste Android-telefoons krijgen bij Android-upgrades geen upgrades van de kernel, waardoor het onwaarschijnlijk is dat veel telefoons die nu op Android 13 draaien de mogelijkheid krijgen om partities om te zetten naar NTFS. Windows werkt al jaren met NTFS, New Technology File System. Microsoft ontwikkelde het voor zijn Windows NT-besturingssystemen.

Het is niet het enige bestandsformaat waarmee Google bezig is voor Android. Het bedrijf wilde erofs-ondersteuning gaan verplichten, maar deed dat toch niet. Erofs, Enhanced Read-Only File System, is voor read-only partities en bespaart ruimte op de opslag.