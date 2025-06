Gerucht: Apple wil dat gebruikers niet langer 'hé' hoeven te roepen voor Siri

Apple werkt eraan om de uitspraak om Siri te activeren op zijn apparaten te wijzigen van 'hé Siri' naar alleen 'Siri'. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg. Dat zou het gebruik van de digitale assistent makkelijker moeten maken.

Apple iPhone 4S screenshot - Siri

De wijziging komt volgend jaar of het jaar erna, schrijft Bloomberg. Doordat gebruikers alleen 'Siri' kunnen roepen, zou de drempel om de assistent te gebruiken iets lager moeten worden, zeker bij vervolgvragen. Apple is de functie momenteel aan het testen met medewerkers, zo zegt het persbureau. De informatie komt uit de nieuwsbrief van Apple-volger Mark Gurman.

Het probleem is dat er veel algoritmes aangepast moeten worden om de wijziging mogelijk te maken. Hoe langer het commando is om Siri te starten, hoe minder groot de kans is dat gebruikers de assistent per ongeluk roepen. Nu al gebeurt het gebruikers geregeld dat Siri zichzelf activeert als mensen het woord 'serieus' gebruiken. Apple legde jaren geleden al eens uit hoe de herkenning van 'hé Siri' werkt.

Andere digitale assistenten hebben afgelopen jaren het commando al eens aangepast. Zo gebruikt Amazon alleen nog het woord 'Alexa' om Alexa te starten en is bij Google 'hé Google' of 'ok Google' beide genoeg om Assistant uit slaapstand te halen. Siri is Apples digitale assistent sinds 2011.