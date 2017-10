Apple legt werking neurale netwerken voor 'Hé Siri'-commando uit

Apple heeft een artikel gepubliceerd waarin het de werking uitlegt van het 'H Siri'-commando, dat iOS-gebruikers kunnen inzetten om de digitale assistent te activeren zonder een knop te hoeven aanraken. Daaruit blijkt onder meer dat iOS-toestellen twee aparte checks gebruiken.

In eerste instantie checkt de coprocessor op de soc, die Apple namen geeft als M8, M9 en M10, met een klein neuraal netwerk hoe groot de kans is dat de microfoon het commando 'Hé Siri' heeft opgevangen, zo staat in de paper in Apples eigen online uitgave over machine learning. Dat neurale netwerk heeft lagen met 32 units. Als de waarschijnlijkheid laag is dat de telefoon 'Hé Siri' heeft opgevangen, dan gebeurt er niets. Heeft de gebruiker mogelijk 'Hé Siri' geroepen en de telefoon weet het niet zeker, dan luistert de software een paar seconden extra aandachtig.

Als de microfoon waarschijnlijk wel 'Hé Siri' heeft opgevangen, dan maakt de coprocessor cpu-kernen wakker om de audio door een groter neuraal netwerk met 192 units per laag te halen. Als daar ook uitkomt dat de gebruiker 'Hé Siri' heeft geroepen, dan gaat de audio door naar de server, waar het systeem voor spraakherkenning bekijkt of de gebruiker niet per ongeluk iets als 'Hé serieus' heeft gezegd. Als dat zo is, stuurt de server een seintje naar de telefoon dat de cpu-kernen weer uit mogen.

Met dat systeem van uitgebreide checks wil Apple ervoor zorgen dat de telefoon niet per ongeluk Siri activeert zonder dat het nodig is, iets dat bij gebruikers voor ergernis zou zorgen. Op de Apple Watch werkt het systeem beperkter, omdat het horloge minder processorkracht heeft. Op de Watch mag Siri 5 procent van de processorkracht van de cpu-kernen gebruiken als het scherm aangaat, op het moment dat de gebruiker een polsbeweging maakt. Als het horloge geen beweging detecteert, luistert de software ook niet naar audio.

Het is voor het eerst dat Apple de werking van het commando zo uitgebreid uitlegt. Het artikel verscheen op het blog dat Apple deze zomer begon over machine learning. Het kunnen publiceren van onderzoek en erover presenteren op conferenties is belangrijk voor veel wetenschappers, omdat het aanzien geeft in de wetenschappelijke wereld. Apple is een bedrijf dat traditioneel veel van het eigen onderzoek geheim houdt om te proberen een voorsprong te krijgen op concurrenten en nieuwe functies voor het publiek een verrassing te houden.