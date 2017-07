Apple begint blog voor bespreken onderzoeksresultaten machine learning

Apple is begonnen met een blog waarop wetenschappers van het bedrijf artikelen publiceren over hun onderzoek op het gebied van machine learning. De stap lijkt erop te wijzen dat Apple zijn onderzoekers meer gelegenheid wil geven over hun onderzoek te publiceren.

Het blog staat op een subdomein van de Apple-site en bevat een artikel over een onderzoek waarvan eerder een paper op ArXiv verscheen en gaat over het verbeteren van een realistische weergave van menselijke eigenschappen in synthetische beelden. Apple heeft het blog voorzien van afbeeldingen en gifjes om de materie uit te leggen.

Het kunnen publiceren van onderzoek en erover presenteren op conferenties is belangrijk voor veel wetenschappers, omdat het aanzien geeft in de wetenschappelijke wereld. Apple is een bedrijf dat traditioneel veel van het eigen onderzoek geheim houdt om te proberen een voorsprong te krijgen op concurrenten en nieuwe functies voor het publiek een verrassing te houden. Het is onbekend hoe vaak Apple onderzoeken op het blog gaat publiceren.

Het Amerikaanse bedrijf gebruikt machine learning onder meer voor digitale assistent Siri, het verlengen van de accuduur van smartphones en vermoedelijk voor nog geheime projecten, zoals software voor zelfrijdende auto's.