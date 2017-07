Avast neemt softwareontwikkelaar achter CCleaner over

Beveiligingsbedrijf Avast neemt Piriform over, het bedrijf achter het programma CCleaner. Er is niet bekend of er voor gebruikers van producten van een van beide bedrijven iets zal veranderen. CCleaner heeft 130 miljoen gebruikers.

Avast noemt het kantoor in Londen als reden voor de overname, omdat het daarmee zijn aanwezigheid in de Britse hoofdstad uitbreidt. Avast heeft met Cleanup en AVG TuneUp al twee programma's die een vergelijkbare taak uitvoeren als CCleaner in het assortiment zitten. Avast kocht concurrent AVG vorig jaar voor 1,2 miljard euro, waarmee het ook TuneUp in handen kreeg.

Het is onbekend wat Avast betaalt voor de overname van de CCleaner-maker. Piriform claimt 130 miljoen gebruikers te hebben, waarvan vijftien miljoen van zijn Android-app. De medewerkers van Piriform gaan allemaal over naar Avast en komen te werken in de Consumer Business-unit van het bedrijf.