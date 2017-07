LastPass kondigt familieabonnement aan met gedeelde wachtwoorden

Wachtwoordendienst LastPass komt later deze zomer met een Families-abonnement. Daarmee kunnen diverse gezinsleden voor een vast bedrag wachtwoorden opslaan bij de dienst. Bovendien is het mogelijk om wachtwoorden te delen.

De gezamenlijke mappen zijn op meerdere manieren in te delen, waardoor de accounthouder met bijvoorbeeld een andere volwassene in het gezin bankgegevens deelt en met de kinderen ook het wachtwoord voor bijvoorbeeld filmdiensten, schrijft LastPass.

Bovendien kunnen familieleden noodtoegang krijgen in geval een accounthouder iets overkomt. Die functie is ook beschikbaar zonder familieabonnement en zit sinds versie 4 in LastPass. Het nieuwe abonnement komt later deze zomer beschikbaar en gebruikers kunnen zich via een pagina op de site van de dienst aanmelden voor vroege toegang.

Hoeveel de dienst gaat kosten, is onbekend. Gebruikers van LastPass Premium kunnen zes maanden zonder meerprijs gebruik maken van een Families-abonnement. Premium kost 1 dollar per maand. Een van de concurrenten van LastPass, 1Password, heeft sinds enige tijd een Families-abonnement voor 4,99 dollar per maand.