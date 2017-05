Door Sander van Voorst, vrijdag 19 mei 2017 20:37, 15 reacties • Feedback

Wachtwoordmanager LastPass heeft een back-upfunctie aangekondigd voor zijn tweetrapsauthenticatie-app. Daarmee moet het makkelijker gemaakt worden om gekoppelde accounts te herstellen, bijvoorbeeld na de aanschaf van een nieuwe telefoon.

LastPass schrijft dat het risico van een verloren toestel er niet voor moet zorgen dat gebruikers geen tweetrapsauthenticatie gebruiken. Daarom slaat de dienst nu de authenticatietokens op in de LastPass-account van gebruikers. Omdat de gegevens daardoor op dat servers van het bedrijf staan, zouden deze eenvoudig hersteld moeten kunnen worden.

In de instellingen van de app kunnen gebruikers de back-upfunctie inschakelen. Dit is een opt-in en staat daarom niet standaard aan. Het terugzetten van de authenticatiegegevens gebeurt door op een nieuw of gereset toestel in te loggen in de Authenticator-app. Vervolgens worden de gegevens op het toestel teruggeplaatst.

De app voor tweetrapsauthenticatie werd vorig jaar geïntroduceerd door het LogMeIn-dochterbedrijf. Destijds claimde LastPass dat de app op dezelfde manier via totp werkt als de Google Authenticator. Hieraan zijn verschillende diensten te koppelen die tweetrapsauthenticatie ondersteunen. Bij het inloggen bij een dergelijke dienst wordt er naast het wachtwoord naar een verificatiecode gevraagd, die door de app wordt gegenereerd. Daarvoor moet wel eerst een koppeling hebben plaatsgevonden.