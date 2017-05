Door Bauke Schievink, zaterdag 20 mei 2017 08:09, 0 reacties • Feedback

Twitter heeft te kennen gegeven dat van Vine-gebruikers mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres is blootgesteld. Een fout in de software heeft ervoor gezorgd dat de gegevens kort voor derden inzichtelijk waren.

Eigenaren van een Vine-account zijn via e-mail gewaarschuwd voor het mogelijke blootstellen van hun telefoonnummer en e-mailadres. Er is ook een post verschenen op Medium waarin de situatie wordt uitgelegd. Er wordt echter niet uit duidelijk welke kwetsbaarheid ervoor heeft gezorgd dat de gebruikersinformatie inzichtelijk was voor derden.

Volgens Vine-eigenaar Twitter zijn de gebruikersgegevens slecht korte tijd inzichtelijk geweest; nog geen 24 uur. Daarbij zouden eveneens niet alle gebruikers zijn getroffen, al zijn er geen aantallen bekendgemaakt. Ook zegt Twitter geen indicatie te hebben dat de telefoonnummers en e-mailadressen actief worden misbruikt.

Vine was een applicatie waarmee korte video's van zes seconden konden worden gemaakt. De applicatie werd na de release snel populair, waarna een overname door Twitter volgde. Kort daarna daalde de populariteit echter alweer, waardoor Twitter vorig jaar een einde maakte aan de ondersteuning. Vine is nu nog beschikbaar als een online videoarchief.