LastPass verdubbelt prijs van Premium-aanbod

Wachtwoordmanager LastPass heeft de jaarprijs voor zijn Premium-aanbod verhoogd van 12 naar 24 dollar. Nieuwe abonnees hebben daarnaast niet meer de beschikking over een gedeelde map. Het nieuwe Familie-aanbod heeft dat wel.

LastPass maakt zijn nieuwe aanbod van drie diensten op zijn site bekend. Premium-gebruikers krijgen voor 24 dollar per jaar alle functies die het gratis abo ook biedt, aangevuld met andere diensten. Daaronder bevindt zich bijvoorbeeld 'One-to-many sharing', maar de shared folder-functie is geschrapt.

LastPass verduidelijkt dat bestaande Premium-abonnees wel hun gedeelde map behouden. Ongelimiteerd delen via mappen is onderdeel van het Familie-abonnement, dat 48 dollar per jaar kost en zes gebruikers omvat.

De aanbieder schrapt enkele eigenschappen van het gratis abonnement. Zo is delen hier beperkt tot een enkel item met een enkele andere gebruiker. Daarnaast is toegang bij noodgevallen geen onderdeel meer van het aanbod. Bestaande gebruikers die al een contact hebben ingesteld, behouden de functionaliteit.

Gebruikers van de wachtwoordbeheerder klagen op het forum van LastPass over de prijsverhoging.