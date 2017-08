'Spotify werkt aan app voor Xbox One'

Spotify is bezig met de ontwikkeling van een app voor de Xbox One. Dat blijkt uit een schermafbeelding waaruit op te maken valt dat Xbox-communitytopman Larry Hryb de app test. Spotify zou de app 'binnenkort' beschikbaar willen maken.

Een afbeelding van een scherm toonde dat Larry Hryb bij zijn Major Nelson-account de app 'Spotify Music - for Xbox' draaide. De Spaanse site MondoXbox publiceerde de afbeelding deze week. Volgens The Verge gaat het niet om een nepafbeelding.

De site heeft van meerdere bronnen vernomen dat Spotify inderdaad op korte termijn met een Xbox-app komt. Die release zou dan volgen op de Windows 10-app van de muziekdienst, die eind juni in de Windows Store verscheen. Het ging bij die app niet om software op basis van het Universal Windows Platform, die ook op de Xbox One kan draaien. Spotify is al meer dan twee jaar beschikbaar op de PlayStation 3 en 4, ter vervanging van Sony's voormalige Music Unlimited-dienst.