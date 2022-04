Hacker bouwt JavaScript-versie van Prince of Persia voor gebruik in browser

Natuurlijk draait Doom op zowat ieder apparaat, maar er is een nieuwe concurrent voor de game-die-overal-op-past. Een hacker heeft een browserversie van de originele Prince of Persia gemaakt. Die blijkt ook op smartwatches te werken.

Prince of Persia, de platformer die in 1989 uitkwam voor de Apple II, mag inmiddels met recht een klassieker worden genoemd. Voor wie te jong is om zich de game nog goed te herinneren heeft ontwikkelaar Oliver Klemenz PrinceJS gemaakt. Dat is een browserversie van de game, die helemaal is omgezet naar JavaScript zodat deze kan draaien in vrijwel iedere browser op zowel desktop als op mobiele apparaten.

De ontwikkelaar zegt op Twitter dat de game zelfs werkt op zijn Apple Watch. De wearable heeft geen eigen browser, maar kan wel links openen vanuit een e-mail of iMessage. De webpagina wordt vervolgens gerenderd op het horloge en dat werkt volgens Klemenz prima met de game. Een gebruiker kan zichzelf daarom een link naar PrinceJS.com mailen en op het horloge openen. De controls werken volgens hem via touch, al zijn ze niet vloeiend. De resolutie van de game is maximaal 280x192, dezelfde als waarop de originele Prince of Persia draaide. Ook draait Prince of Persia op andere smartwatches. Nu is het wachten tot de game ook op Ikea-lampen en kassa's kan draaien.