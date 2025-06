Bethesda voegt Base Ganymede-levelpack toe aan klassieke Doom

Bethesda heeft een nieuw levelpakket toegevoegd aan de originele Doom. De add-on heet Base Ganymede en is het werk van modmaker Khorus. Hij bevat 27 levels verdeeld over drie episodes die net als het origineel gaan van legerbases naar de hel.

Base Ganymede werd door modmaker Khorus in delen uitgebracht in 2009, 2010 en 2012. Doom-fansite Doomworld bekroonde de mod in dat laatste jaar met een Cacoward, een prijs voor de beste Doom-content van dat jaar. De fansite: "Base Ganymede is een megawad die overloopt met persoonlijkheid en charmes. De maps laten het Khorus-ontwerp perfect zien, omdat ze van gemiddelde grootte zijn met interessante lay-outs en plaatsing van monsters, maar ze zijn ook erg experimenteel, omdat ze van de speler eisen dat hij op ongebruikelijke manieren nadenkt over gevechten."

Deze add-on is nu te downloaden binnen in Bethesda's moderne Doom-port, via het daartoe bestemde menu. Andere add-ons die daar te vinden zijn, zijn Sigil, van John Romero zelf, en andere mods als Arrival en No End In Sight. Deze moderne Doom-port is beschikbaar voor Windows, PS4, Xbox One, Switch, iOS en Android.