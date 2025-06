Tweakers Podcast #269 - Heldere tv's, gratis tv's en Zelda-ervaringen

Deze week praten Wout Funnekotter, Jurian Ubachs, Arnoud Wokke en Eric van Ballegoie over passkeys, Zelda: Tears of the Kingdom, Elon Musks bedenkingen bij OpenAI, de gratis Telly-tv, tabletgebruik en de nieuwe high-end oled-tv's.

0:00 Intro

0:19 Opening

1:10 .post

16:09 Jur gaat naar bed met Zelda

27:23 Musk vindt iets van OpenAI

34:25 Een gratis tv is wel/geen goede deal

43:07 Wouts wittebroodsweken met een tablet

50:16 Wat nieuwe high-end oled-tv's laten zien

1:12:54 Sneakpeek

Hier kun je als je abonnee bent vragen stellen voor de Q&A op de Abodag op 10 juni