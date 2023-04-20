Tweakers Podcast #265 - Netflix-delers, pc-bouwers en tv-heruitgaves

Verkeersongelukken vind ik interessant deel, het is altijd namelijk 'de ander' de schuld geven. Maar wat als het gewoon allemaal een groter probleem is geworden, elke groep heeft hetzelfde aandeel in dit resultaat.
Ik ben er simpel in, absolute heropvoeding. Opzouten met 'pakkans' of 'maar dat moet toch kunnen' onzin, zwart/wit regels neerleggen, 100% naleven en klaar. Vinger uitsteken, op verkeer letten (voorrang krijg je, neem je niet), geen afleiding (oorkleppen, telefoon, zal mij boeien wat), en van mij part zelfs kentekens op fietsen met eigenaar erbij. Fietser door rood? Flitser, 2 dagen later 45 euro. E-bike met 35km/h over fietspad? Fliter, 2 dagen later 90 euro en verplichte herkeuring. Wil het zelfs zover gooien dat er gewoon een fietsbewijs gaat komen.
De mooiste vind ik nog die voorrangswegen met zijstraten, elke auto, elke motor, iedereen weet 'voorrang geven'.
https://verkeersregels.vvn.nl/situatie/voorrangsweg-0
Maar fietsers? Blind uit de zijstraat hoppa op de fietsbaan. Begrip haaietanden lijkt te zijn omgevormd tot 'geld niet voor fietsers en bromfietsen'.
Ik rij wekelijks op een weg waar het ook elke week weer raak is, dan weer fietser/fietser, dan weer auto/fietser, of soms zelfs auto/auto, die weg is in de afgelopen 20 jaar nooit drukker of gevaarlijker geworden, mensen maken gewoon 'eigen regels' binnen het verkeer wat hun dan uitkomt.