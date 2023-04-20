Tweakers Podcast #265 - Netflix-delers, pc-bouwers en tv-heruitgaves

Deze week praten Arnoud Wokke, Eric van Ballegoie, Reinoud Dik en Tomas Hochstenbach over smartphones op de fiets, de prijzen van geheugen en opslag, de tv-markt, Netflix en delen van accounts en het bouwen van een pc.

0:00 Intro

0:19 Opening

0:52 .post

13:05 Belletje op de fiets?

21:57 Nieuwe tv's zijn oude tv's

33:00 Ddr4 of ssd kost bijna niets meer

42:42 Netflix en accounts delen

51:17 Pc's bouwen en de markt voor componenten

1:12:08 Sneakpeek