Tweakers Podcast #265 - Netflix-delers, pc-bouwers en tv-heruitgaves

Deze week praten Arnoud Wokke, Eric van Ballegoie, Reinoud Dik en Tomas Hochstenbach over smartphones op de fiets, de prijzen van geheugen en opslag, de tv-markt, Netflix en delen van accounts en het bouwen van een pc.

0:00 Intro
0:19 Opening
0:52 .post
13:05 Belletje op de fiets?
21:57 Nieuwe tv's zijn oude tv's
33:00 Ddr4 of ssd kost bijna niets meer
42:42 Netflix en accounts delen
51:17 Pc's bouwen en de markt voor componenten
1:12:08 Sneakpeek

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-04-2023 06:00 26

20-04-2023 • 06:00

26

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Reacties (26)

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djwice
20 april 2023 09:06
@Trygve Wat mij opvalt aan de e-bikes om mij heen is het verschil in hoe ze zijn afgesteld.

Vergelijk je een Stella met een Batavus Quip e-Go, dan is de afstelling van hoe de motor reageert totaal anders.

De Quip versterkt als het waren je eigen kracht, de Stella en andere e-bikes lijken meer als een extra snelheid te werken.
Veel ouderen (en scholieren) hebben juist een e-bike van het "extra snelheid" type, dat geeft veel minder controle over je fiets. Aanzienlijk minder dan een normale fiets. Dat geeft al een risico opzich, maar ook dat maakt extra onzeker en kan zorgen voor schrikreacties van de berijder, wat de kans op (onbedoelde) balansfouten vergroot.

Als de accu (gewicht) dan ook nog hoog geplaatst wordt, wordt de onbedoelde balansfout versterkt (groter moment (arm) t.o.v. middelpunt), als er dan ook voorwiel aandrijving is, is er helemaal geen houden meer aan; je wordt simpelweg omgetrokken.

Ik hoop dat er snel richtlijnen komen en terugroepacties om e-bikes verplicht allemaal zo te laten reageren als de quip, dat zal naar mijn overtuiging het aantal slachtoffers van e-bike ongelukken flink laten afnemen.

[Reactie gewijzigd door djwice op 24 juli 2024 12:56]

djwice
20 april 2023 09:57
@Tomas Hochstenbach /@Trygve Als ik mijn huidige videokaart, de 2070S, vergelijk met de 4070 is bijna alles veel twee keer groter of sneller, behalve de geheugen bandbreedte https://tweakers.net/pricewatch/compare/1422932;1924736/

Hoe merk je dat in de praktijk, waarom was die 256-bits een voordeel bij de 2070S en waarom is 192-bits genoeg voor de 4070? Ik gebruik met name Blender als render engine.

[Reactie gewijzigd door djwice op 24 juli 2024 12:56]

Trygve Redacteur @djwice20 april 2023 10:47
Goeie vraag! De specificaties van de RTX 2070 Super en RTX 4070 verschillen inderdaad redelijk van elkaar, en de manier waarop deze onderdelen op elkaar zijn afgestemd, verschilt ook.

De RTX 4070 kan met een geheugenbus van 192-bit wegkomen terwijl de RTX 2070 Super dat waarschijnlijk flink zou hebben beperkt. Dat komt omdat de AD104-gpu op de RTX 4070 een flinke hoeveelheid L2-cache (36MB) beschikbaar heeft, waarvan de RTX 2070 Super met zijn TU104-chip maar 4MB heeft. Dit cachegeheugen werkt als een buffer tussen de gpu en het vram, waardoor de geheugenbus minder snel een beperkende factor wordt.

Daarnaast heeft de RTX 4070 vram in de vorm van GDDR6X, terwijl de RTX 2070 Super normaal GDDR6 heeft. De effectieve geheugensnelheid van de RTX 4070 is 21Gbit/s, van de RTX 2070 Super is dat 14Gbit/s. Over de smallere geheugenbus van de RTX 4070 kan data dus wel sneller gaan, en onder de streep is de geheugenbandbreedte van de RTX 4070 dan 504GB/s, bij de RTX 2070 Super is dat 448GB/s.

Dan blijft wellicht nog de vraag over hoe de RTX 4070 met slechts 12,5 procent meer geheugenbandbreedte ruim twee keer zoveel cuda-cores aan het werk kan houden, de RTX 4070 heeft er namelijk 5888 cores en de RTX 2070 Super 'maar' 2560 cores. Dit is een wat gemene instinker omdat Nvidia sinds de RTX 30-serie met het herontwerp van zijn shading multiprocessor het aantal cuda-cores dubbel is gaan tellen. Sinds die generatie kan de integer-unit op de sm ook floating point-berekeningen uitvoeren. In de praktijk betekent dit echter zeker geen verdubbeling van rekenkracht, en dus is er, mede dankzij slimmer gebruik van cache, ook geen noodzaak om veel meer geheugenbandbreedte toe te voegen.
djwice
@Trygve20 april 2023 14:13
Ah, dus eigenlijk heeft de 4070 niet 2x maar slechts (5888/(2*2560)-1)*100%/2= 7,5% meer cores dan de 2070S (gemeten in de oude standaard) en daardoor is die 12,5% meer geheugenbandbreedte niet een bottleneck.

[Reactie gewijzigd door djwice op 24 juli 2024 12:56]

P_Tingen
20 april 2023 08:19
Sjonge jong, @WoutF is er een keer niet en hoppa, we nemen het er weer van 😜
Mijn woon-werk rit was net niet lang genoeg om hem op 120% speed te luisteren, dus de sneak preview heb ik nog tegoed....
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @P_Tingen20 april 2023 11:00
Hahaha you're welcome. Wout had een keer gevraagd of het erg was als het langer zou duren en toen zeiden veel mensen 'ja nee leuk juist'.

Eigenlijk hebben we post toegevoegd zonder iets weg te halen en sindsdien zijn afleveringen denk ik iets langer
guidogast 20 april 2023 08:46
Als Netflix account sharing in Nederland gaat doorvoeren, dan zeg ik mijn account op. Ik betaal nu 16 euro per maand en gebruik het niet bijzonder veel, maar deel het wel met 3 mensen. Dan ga ik maar vodhoppen (volgens .geek: Tweakers Podcast #206 - Tweakers-tafels, vod-hoppers en EU-satellieten)
k995 @guidogast20 april 2023 09:38
Ach zolang 1 van jullie 4 er toch 1 afneemt blijft dat gelijk voor netflix, daar zetten ze op in.
Ram-G-maN @guidogast20 april 2023 13:39
Ik deel ook mijn Netflix account met vrienden en dat heeft allemaal mee te maken dat wij allemaal in 4K met eventueel Dolby Atmos of Bolby Vision willen kijken. Zo lang deze feature alleen in het duurste abonnement zit verstopt zullen we ook nooit stoppen met account sharen. We gebruiken op dit moment een VPN met een exitnode bij een maatje die als enige glasvezel heeft met een hoge upload. Ik ben heel benieuwd hoelang dit blijft werken.
Toin 20 april 2023 09:40
In de praktijk zullen de meeste consumenten pas een nieuw tv-toestel kopen zodra de oude kapot gaat of als men een maatje groter wil. Het is een vervangingsmarkt, zonder echt nieuwe ontwikkelingen alleen interessant als je op zoek ben naar een nieuwe.
youridv1 @Toin20 april 2023 10:09
Klopt ja. Ik zag dit laatst op het forum nog voorbij komen. Uit bijna alle andere elektronica segmenten ben je gewend dat je na 10 jaar enorm erop vooruit gaat als je weer eens voor een redelijke prijs wat nieuws koopt. Als je nu voor 600 euro een TV koopt, ga je er technologisch bijna niet op vooruit tov 10 jaar terug. Ja, smart features zijn verder door ontwikkeld, maar dat los je op met een chromecast met google tv of een shield
djwice
@youridv120 april 2023 10:16
Ik heb m'n TV gewoon vervangen door een monitor met Google TV stick. De Smart software van je TV verouderen relatief snel, dus had ik geen reden voor de extra's van een TV t.o.v. een monitor. Hele gezin blij dat de 10 jaar oude TV werd vervangen door een kleiner scherm - bezels waren echt dik bij oude TV, vandaar is nieuwe kleiner in omvang, niet in scherm oppervlak - met 4x zo veel detail (Full HD -> 4K)

[Reactie gewijzigd door djwice op 24 juli 2024 12:56]

djwice
20 april 2023 09:10
@Trygve Voor op de fiets gebruik ik de product: Shokz Openrun deze laat je oor vrij zodat je het overige verkeer hoort, heeft een knop opzij van je hoofd waarmee je kunt opnemen en ophangen (als je voice assistent dat niet voor je doet).

Door de botgeleiding hoeft hij ook niet harder als er meer verkeer is, het geluid wordt simpelweg niet overstemd, maar komt helder binnen. Een spoort magie.

Bij muziek afspelen kun je die knop gebruiken om een volgend nummer te kiezen of het huidige of vorige nog een keer af te spelen (afhankelijk hoe vaak je tikt achter elkaar). Zo hoef je niet op je scherm te kijken.

[Reactie gewijzigd door djwice op 24 juli 2024 12:56]

Eric van Ballegoie Reviewcoördinator @djwice20 april 2023 15:01
Dat is precies de headset waar ik het over had, en die ik zelf dus ook gebruik. Ideaal tijdens het (hard)lopen en fietsen omdat je gewoon alles hoort wat er om je heen gebeurt (tenzij je heel hard muziek afspeelt)!
djwice
@Eric van Ballegoie20 april 2023 15:17
Mijn dochter mag hem zelfs op school tijdens de les gebruiken. Klasgenootjes mogen maar 1 oortje in omdat ze anders niet goed genoeg de leeraar horen en die mag niet te hard, want het andere oortje mag anderen niet storen. Dus mijn Shokz is nu vaak gekaapt door mijn dochter voor stereo muziek van Spotify tijdens de les.
Patriot 20 april 2023 13:30
@arnoudwokke je werd al een beetje gecorrigeerd, maar het gesprek voeren is echt wel het gevaarlijke deel van het bellen in het verkeer: https://www.sciencedirect...abs/pii/S0022437509000292 en https://nsc-org-storage.a...straction-white-paper.pdf

Dus ja, hands-free bellen is the lesser of two evils, maar dat het uiteindelijk gaat om het vasthouden van de telefoon is voornamelijk om de wet uitvoerbaar te maken. Als een politieagent ook moet gaan bewijzen dat er daadwerkelijk een gesprek gevoerd is, dan kun 'ie daar natuurlijk niks mee.

Waar het op neerkomt is dit: Je moet je aandacht bij het verkeer houden. Een telefoongesprek voeren leidt af, of je dat nou met of zonder een toestel in je handen doet daar weinig aan af. Tegelijkertijd: Je handen gebruiken voor iets anders tijdens het deelnemen aan het verkeer is onhandig, zelfs als je niet bent afgeleid is het moeilijk om te reageren op onverwachte situaties als je niet beide handen vrij hebt.
SinergyX 20 april 2023 13:56
Verkeersongelukken vind ik interessant deel, het is altijd namelijk 'de ander' de schuld geven. Maar wat als het gewoon allemaal een groter probleem is geworden, elke groep heeft hetzelfde aandeel in dit resultaat.

Ik ben er simpel in, absolute heropvoeding. Opzouten met 'pakkans' of 'maar dat moet toch kunnen' onzin, zwart/wit regels neerleggen, 100% naleven en klaar. Vinger uitsteken, op verkeer letten (voorrang krijg je, neem je niet), geen afleiding (oorkleppen, telefoon, zal mij boeien wat), en van mij part zelfs kentekens op fietsen met eigenaar erbij. Fietser door rood? Flitser, 2 dagen later 45 euro. E-bike met 35km/h over fietspad? Fliter, 2 dagen later 90 euro en verplichte herkeuring. Wil het zelfs zover gooien dat er gewoon een fietsbewijs gaat komen.

De mooiste vind ik nog die voorrangswegen met zijstraten, elke auto, elke motor, iedereen weet 'voorrang geven'.
https://verkeersregels.vvn.nl/situatie/voorrangsweg-0
Maar fietsers? Blind uit de zijstraat hoppa op de fietsbaan. Begrip haaietanden lijkt te zijn omgevormd tot 'geld niet voor fietsers en bromfietsen'.

Ik rij wekelijks op een weg waar het ook elke week weer raak is, dan weer fietser/fietser, dan weer auto/fietser, of soms zelfs auto/auto, die weg is in de afgelopen 20 jaar nooit drukker of gevaarlijker geworden, mensen maken gewoon 'eigen regels' binnen het verkeer wat hun dan uitkomt.
millerman_sf 20 april 2023 15:01
@arnoudwokke "Opslag is ook duur" bij het gesprek over geheugenprijzen werd door je gesprekspartners niet opgemerkt. Ik moest hardop grinniken.

T.a.v. het fietsen: ik wielren zonder muziek of podcast. Juist een moment om mijn hoofd even leeg te maken, in plaats van weer verder te vullen. Dus ik heb alle aandacht bij het fietsen. Mijn ervaring is ook echt dat ouderen hun ebikes veelal niet goed onder controle hebben. Niet alleen de snelheid, maar ook welke positie ze op de weg innemen. Op smallere paadjes bijvoorbeeld lijkt men niet te snappen dat je stuur niet per se op het pad hoeft te zijn, maar alleen de band. Bellen hoort men amper, totdat je er vlak achter zit, men schrikt, over de linkerschouder omkijkt om vervolgens daardoor ook naar links te zwaaien over het fietspad.

[Reactie gewijzigd door millerman_sf op 24 juli 2024 12:56]

Toin 20 april 2023 15:39
@Eric van Ballegoie Ik kreeg vanmiddag een e-mail met de volgende inhoud:
'Samsung staat op het punt gloednieuwe OLDED TVs reeksen te lanceren en heeft JOU gekozen om als een van de eerste consumenten te ontdekken wat zij te bieden hebben met een exclusieve pre-order fase speciaal voor onze community.'

OLDED zou dat OLED moeten zijn of is dat weer Samsung marketing naam zoals Qled?
V-Hyper @Toin21 april 2023 06:57
Klinkt als een fishing mail...
Toin @V-Hyper24 april 2023 16:37
Maar is het niet, want het komt van een site waar ik wel eens producten voor test.
Eric van Ballegoie Reviewcoördinator @Toin25 april 2023 09:42
OLDED is geen term die Samsung zelf gebruikt. Dit klinkt zoal V-Hyper al aangeeft wellicht als phising....
Toin @Eric van Ballegoie25 april 2023 10:02
Meer info gekregen het gaat om het testen van een Samsung OLED S95C TV. Waarschijnlijk was OLDED een typefout.

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