Tweakers Podcast #268 - Van papier lezen, TikTok tracken en Google I/O bespreken

Deze week praten Wout Funnekotter, Arnoud Wokke en Friso Weijers over wat socs voor smartwatches moeten kunnen, TikTok die een journalist bespioneerde, het lezen van tijdschriften op papier en alles rond Google I/O

0:00 Intro

0:19 Opening

1:10 .post

11:31 Liever een snellere of een zuinigere smartwatch?

18:42 TikTok bespioneerde een journalist via haar kat

27:49 Papier hier

33:47 Google I/O

1:11:11 Stuur je vragen in voor Abodag

1:12:58 Sneakpeek

Hier kun je als je abonnee bent vragen stellen voor de Q&A op de Abodag op 10 juni