Power Unlimited verkoopt volledige digitale archief van 30 jaar oud op USB-stick

Videogametijdschrift Power Unlimited brengt in september een USB-stick uit met daarop digitale versies van alle tot nu toe verschenen tijdschriften. Het tijdschrift doet dit vanwege zijn dertigjarige jubileum. De USB-stick kost 39,95 euro.

Power Unlimited laat op zijn website weten dat dit het enige moment zal zijn waarop het digitale archief beschikbaar komt. Het tijdschrift zegt dat de voorraad beperkt is, maar zegt niet hoeveel USB-sticks er gemaakt worden. Naast de USB-stick van 39,95 euro, is de stick ook te koop met een jubileumnummer waarin teruggekeken wordt naar de geschiedenis van het tijdschrift. Dit kost 11,95 euro zonder USB-stick of 47,50 euro met stick.

De USB-stick zal omstreeks 27 september bezorgd worden, de datum waarop alle abonnees het magazine ontvangen. Power Unlimited schrijft sinds 1993 over alles wat met games te maken heeft en is in die tijd uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van gamesbladen. Het blad verschijnt tien keer per jaar.