Gamingmagazine Game Informer stopt na 33 jaar

Game Informer, het langstlopende Amerikaanse gamingmagazine, stopt na 33 jaar. Moederbedrijf GameStop heeft vrijdag het hele team ontslagen, inclusief het team achter de site, de podcastredactie en de videoredactie.

Het magazine werd per direct gesloten, net als de site. Daarop is een bericht te zien waarin staat dat Game Informer is opgeheven.

Verschillende oud-medewerkers van Game Informer zeggen dat het nieuws onverwacht kwam. Vrijdag riep de vice president van de hr-afdeling bij GameStop alle medewerkers bij elkaar om de ontslagen aan te kondigen. Minstens één medewerker was op zakenreis namens Game Informer toen de ontslaggolf bekend werd gemaakt, schrijft Kotaku. Volgens content director Kyle Hilliard was de nieuwste uitgave van het magazine zelfs voor 70 procent af.

Voormalig videoredacteur Ben Hanson zegt 'woest' te zijn over de ontslagen. "Het was een ongelooflijke run van 33 jaar en dan pompt GameStop deze neppe/lege afscheidsboodschap eruit. Ik durf te wedden dat het door AI is geschreven."

Game Informer begon in 1991 en publiceerde artikelen, columns en reviews over games. In 2000 werd het tijdschrift samen met zijn voormalige eigenaar FuncoLand, een gamingketen, gekocht door GameStop. Doordat de verkoop van fysieke games al jaren afneemt, ging de winst van GameStop ook achteruit. De afgelopen jaren zijn er daarom meerdere ontslagrondes geweest bij Game Informer. Daarnaast wordt GameStop-ceo Ryan Cohen door een ander bedrijf beschuldigd van handel met voorkennis en wordt er van hem 47 miljoen dollar geëist, schrijft Bloomberg.