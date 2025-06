Gamemagazine Game Informer keert terug met volledige redactie

Het Amerikaanse gamemagazine Game Informer keert ruim een halfjaar na de stopzetting terug, inclusief de volledige redactie. In augustus ontsloeg GameStop het team van Game Informer. De rechten zijn nu overgenomen door Gunzilla Games, dat het team weer in dienst heeft genomen.

Hoofdredacteur Matt Miller schrijft dat het volledige team van het gamemagazine is teruggekeerd. Gunzilla Games heeft de rechten van Game Informer gekocht. Volgens Miller blijft de redactie onafhankelijk opereren, zonder enige invloed van Gunzilla of andere partijen.

De website van Game Informer is weer in de lucht, inclusief oudere artikelen zoals nieuwsberichten en reviews. Miller zegt dat er 'tientallen' nieuwe reviews klaarstaan van games die de afgelopen maanden verschenen, tijdens de 'pauze' van het magazine. Ook publiceerde Game Informer een 'verlate' toplijst met games uit 2024.

Daarnaast zijn er plannen om het printmagazine nieuw leven in te blazen, inclusief enkele nieuwe lidmaatschap- en abonnementsvoordelen, met een grotere focus op video's, streaming en diepgaandere reportages. De redactie wil het magazine naar eigen zeggen 'groter en beter maken dan voorheen'.

GameStop trok in augustus 2024 de stekker uit Game Informer, waarna het Amerikaanse gamemagazine na 33 jaar ophield te bestaan. De eerste uitgave van het blad verscheen in 1991. De website is in 1996 van start gegaan. Gunzilla Games is een Europese gameontwikkelaar achter onder meer de battleroyalegame Off The Grid, die zich momenteel in early access bevindt. Het bedrijf bracht ook het GUNZ-blockchainplatform uit waar spelers hun in-game items kunnen omzetten in verhandelbare nft's.