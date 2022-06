Dutch Power Cows maken zich op voor stampede Universe@Home

De Dutch Power Cows starten op 1 maart hun jaarlijkse stampede. Dit jaar zetten ze hun gebundelde rekenkracht een maand lang in voor Universe@Home, om astronomen te helpen bij verschillende wetenschappelijke vraagstukken, zoals de waarneming van zwaartekrachtgolven.

De 21e stampede van DPC start dinsdag 1 maart om 00.00 uur en eindigt weer op 1 april om 00.00 uur. In die maand proberen de 'krachtkoeien' een zo hoog mogelijke notering te krijgen bij Universe@Home. Dit project gebruikt de gedistribueerde rekenkracht van de deelnemers voor astronomisch onderzoek.

De initiatiefnemers van Universe@Home omschrijven drie onderzoeksrichtingen waar ze zich op richten. Zo helpen ze bij rekenwerk voor onderzoek naar ultralumineuze röntgenbronnen. Er is nog veel onduidelijk wat deze bronnen betreft. In veel sterrenstelsels worden er maar enkele van die bronnen waargenomen en in sommige stelsels een heleboel.

Universe@Home maakt ook modellen voor zwaartekrachtgolven. Dergelijke fluctuaties in de kromming van de ruimtetijd zijn in 2015 voor het eerst waargenomen en sindsdien nog twee keer. Simulaties helpen een schatting te geven van mogelijke waarnemingen.

Het derde onderzoeksveld betreft supernova-explosies van type Ia. De Universe@Home-code kan de complexe evolutie van dubbelsterren uitvoeren en zo inzicht geven in de processen die tot die soort explosies leiden.

De drijvende kracht achter het project is Krzysztof Belczyński van het Astronomisch Observatorium van de Universiteit van Warschau. Hij is de eerste auteur en coördinator van de ontwikkeling van StarTrack, de populatiesynthesecode die wordt gebruikt voor Universe@Home. StarTrack is gebruikt in tientallen projecten en op basis van de resultaten ervan zijn honderden onderzoekspublicaties verschenen.

Wie zijn ongebruikte rekenkracht wil inzetten voor de stampede van de Dutch Power Cows, moet de Boinc-client installeren, Universe@Home toevoegen als project en een account aanmaken op de site van Universe@Home. Vervolgens kan bij het account Dutch Power Cows worden gezocht en geselecteerd als team. Gebruikers dienen toestemming te geven voor het exporteren van de statistieken, zodat die in het topic op Gathering of Tweakers zichtbaar worden. Meer informatie over het gekozen project staat in het topic [stampede 21] Universe@Home.