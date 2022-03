Dutch Power Cows zijn Stampede op World Community Grid begonnen

De Dutch Power Cows zijn gestart met hun jaarlijkse stampede, waarbij de gebruikers hun ongebruikte rekenkracht een maand lang inzetten voor een specifiek project voor gedistribueerde computing. Dit keer is dat het World Community Grid.

Het is de twintigste keer dat de Dutch Power Cows een stampede houden. Hierbij laten de gebruikers massaal hun clients voor distributed computing een maand lang meerekenen aan een enkel project, om zoveel mogelijk punten te vergaren en hoog in de ranglijsten te komen. Op 1 maart om 00.00 uur begon het team met de focus op World Community Grid en 1 april om 00.00 uur eindigt deze. Geïnteresseerden kunnen zich aansluiten bij het initiatief om mee te helpen bij de ranking van Dutch Power Cows en ongebruikte rekenkracht in te zetten voor de wetenschap.

Het World Community Grid maakt gebruik van de Boinc-client voor distributed computing. Deelnemers kunnen na installatie en registratie lid worden van Dutch Power Cows via de teampagina of via een registratieformulier. Als ze hun client laten meerekenen, tellen de punten mee voor het DPC-team.

WCG is een platform dat meerdere onderzoeken steunt met rekenkracht en daarbij via de Boinc-client standaard de cpu van deelnemers gebruikt. Op dit moment zijn er zes verschillende onderzoeken actief:

OpenPandemics - COVID-19, Mapping Cancer Markers, Smash Childhood Cancer, Microbiome Immunity Project, Help stop TB (Tubercoluse) en het Africa Rainfall Project. Deelnemers kunnen zelf kiezen aan welk WCG-deelproject te willen bijdragen. Meer informatie staat in het Stampede 20-topic op Gathering of Tweakers.