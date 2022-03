TU Delft meet luchtweerstand van schaatsers met lasers en heliumbellen

TU Delft heeft een meetsysteem ontwikkeld om de luchtweerstand van topschaatsers te meten. De zogenaamde Ring of Fire gebruikt lasers en heliumbellen om de luchtstromen rond bewegende schaatsers zichtbaar te maken.

In samenwerking met NOC*NSF, de KNSB en Innovatielab Thialf is het systeem van TU Delft ingezet op een schaatsbaan in Heerenveen en zijn er tests uitgevoerd met Nederlandse topschaatsers. Volgens de onderzoekers is het voor het eerst dat de luchtstromen rond de rijdende schaatsers op deze manier in beeld wordt gebracht en zijn er zo nieuwe inzichten over de luchtweerstand te verkrijgen.

Red Bull heeft vorig jaar ook metingen van de luchtweerstand van bewegende schaatsers uitgevoerd. Dat werd echter op een andere manier gedaan, met een tunnel gevuld met rook. Eerder werden er enkel metingen gedaan in windtunnels, waarbij de schaatsers stilstaan.

Het Ring of Fire-systeem werkt met een kleine tunnel op de schaatsbaan, die afgesloten kan worden met twee gordijnen. De tunnel wordt vervolgens gevuld met heliumbellen, die worden verlicht door lasers en als de schaatsers daar doorheen komen, worden er met hogesnelheidscamera's beelden gemaakt.

De onderzoekers en schaatsers hopen met de details over de luchtweerstand nieuwe methoden te kunnen vinden om die luchtweerstand tegen te gaan, om zo tijd te kunnen winnen. Sander van Ginkel, embedded scientist van de KNSB, zegt daarover: "Zo kunnen we een onderbouwde afweging maken gebaseerd op cijfers in plaats van op gevoel. We kunnen bijvoorbeeld kijken naar het verschil tussen met de arm los of met de arm op de rug schaatsen."

Foto's: TU Delft