Het Nederlandse bedrijf E-magy zegt een nieuwe generatie accutechnologie productierijp te hebben op basis van silicium, die een 40 procent hogere energiedichtheid biedt dan de huidige lithium-ionaccu’s. Het bedrijf hint op een grootschalige siliciumproductie in Nederland.

Het recept van E-magy is een op silicium gebaseerde technologie om de prestaties van lithium-ionaccu's te verbeteren. Het gebruik van silicium in de anode zou leiden tot een 40 procent hogere energiedichtheid. Dit maakt het mogelijk om per accucel meer energie op te slaan of kleinere accucellen te gebruiken en bij een gelijkblijvende capaciteit leidt dat tot een verlaging van het gewicht met 40 procent.