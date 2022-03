Google komt met Android Enterprise Essentials voor mkb-bedrijven

Google gaat Android Enterprise Essentials aanbieden aan middelgrote en kleine ondernemingen. Via het programma kunnen bedrijven bijvoorbeeld encryptie en een lockscreen verplichten op de zakelijke telefoons van werknemers.

Android Enterprise Essentials is een uitgeklede vorm van de mobility managment-opties die Google al aanbiedt via partners. De Essentials-variant is bedoeld voor relatief kleine bedrijven en biedt opties als het verplichten van een lockscreen of encryptie, het inschakelen van malwarebeveiliging via Play Protect en het uitschakelen van de mogelijkheid om apps te installeren die buiten de Play Store om zijn gedownload. Ook kan alle data van een telefoon gewist worden als deze gestolen is.

Google stelt dat ook grotere bedrijven Android Enterprise Essentials kunnen gebruiken, om een eerste ervaring op te doen met het beheer van Android-apparaten. Google gaat de dienst aanbieden via externe verkopers en eerst komt Essentials in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten beschikbaar. Begin volgend jaar zou het wereldwijd verkrijgbaar moeten zijn.

Tot nu toe werkte Google samen met andere bedrijven voor het zakelijk beheren van Android-telefoons. Er zijn meer dan honderd Android Enterprise-partners die geavanceerde mobility management-diensten aanbieden, waaronder Microsoft en BlackBerry.