Samsung sluit aan bij Android Enterprise Recommended

Samsung sluit zich aan bij het Android Enterprise Recommended-programma. Daarmee kunnen systeembeheerders telefoons in een enterprise-omgeving beheren. Tegelijkertijd maakt Google zero-touch enrollment beschikbaar voor alle Android-toestellen.

Samsung is de tot nu toe grootste partij die zich heeft aangesloten bij het Android Enterprise Recommended-programma. Google begon daar in 2018 mee. Android Enterprise Recommended is een programma waarmee beheerders verschillende toestellen van een fabrikant gestandaardiseerd kunnen instellen op een netwerk. Ook zijn telefoons in het programma verzekerd van tijdige beveiligingsupdates. Om mee te doen moet een fabrikant aan bepaalde eisen voldoen op zowel hardware- als softwaregebied. Samsung schrijft dat een aantal Galaxy-telefoons en -tablets aan die eisen voldoen en nu binnen het programma vallen. Het gaat om de Galaxy S20, de Note20, de Tab S7 en S7+, en de XCover Pro. Die moeten wel op Android 11 draaien.

Google maakt tegelijkertijd bekend dat het zero-touch enrollment voor alle Android-toestellen beschikbaar maakt die Android 9.0 of hoger draaien. Met zero-touch is het mogelijk een grote groep apparaten in een keer aan te melden op een netwerk. Systeembeheerders kunnen zero-touch ook gebruiken om toestellen aan te melden in enterprise mobility management-software. Beheerders die Samsung-toestellen uitrollen via zero-touch krijgen de mogelijkheid om daarbij ook te kiezen voor Samsungs eigen Knox Mobile Enrollment. De wijziging komt via een update in Play Services beschikbaar.