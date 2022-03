Samsung presenteert stevige Xcover 5-smartphone met 5,3"-scherm

Samsung heeft de stevige smartphone Xcover 5 gepresenteerd. De telefoon heeft een 5,3"-scherm met 18,5:9-verhouding en daarmee is het een van de kleinste schermen op een smartphone van de afgelopen jaren.

Samsung brengt de Xcover 5 in Nederland alleen uit als Enterprise Editie, zegt de fabrikant. Daarmee krijgt de telefoon vijf jaar lang beveiligingsupdates, tegenover drie jaar van de reguliere smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

De 5,3"-lcd heeft een resolutie van 1480x720 pixels. Het scherm is 12,1x5,9cm groot en heeft een oppervlakte van 71 vierkante centimeter. Hoewel het scherm klein is, is de behuizing door de forse bezels wel redelijk groot: 14,7x7,1cm, bij een dikte van 9,2mm. De telefoon heeft een ip68-certificering voor water- en stofbestendigheid.

De accu heeft een capaciteit van 3000mAh en kan worden opgeladen met 15W. De soc is een Exynos 850 van Samsung zelf. Dat is een soc met een 4G-modem en vier processorkernen die tot 2GHz gaan. Er zit 4GB werkgeheugen bij van onbekend type en 64GB opslag, eveneens van onbekend type. De telefoon komt per direct uit in Nederland voor de zakelijke markt voor 289 euro.