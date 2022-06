Samsung kondigt Xcover 6 Pro-smartphone met verwisselbare accu aan

Samsung heeft de Galaxy Xcover 6 Pro aangekondigd. De stevige smartphone heeft een verwisselbare 4050mAh-accu. De telefoon komt in de komende maand uit in bepaalde landen in Europa en Samsung zegt nog niet hoe duur hij wordt.

De telefoon is volgens Samsung vooral bedoeld voor de zakelijke markt en meet 16,9x8cm, aan de grote kant voor een hedendaagse smartphone. Het toestel is 9,9mm dik en weegt 235g. De behuizing is groter dan die van toestellen voor consumenten, om de telefoon minder breekbaar te maken, zegt de fabrikant.

In die behuizing zit de verwisselbare 4050mAh-accu. Daarmee is het een van de weinige moderne smartphones met die functie. De accu is op te laden met de USB-C-poort en via pogo pins op de telefoon. Ook dat is een functie die op weinig telefoons terug te vinden is. Dankzij die pinnen kan de telefoon laden op daarvoor bedoelde docks. Hoe snel dat laden gaat, vermeldt de fabrikant niet.

Het scherm is een lcd met een diagonaal van 6,6" en een resolutie van 2400x1080 pixels. De verversingssnelheid is 120Hz. Het scherm is onder water niet bruikbaar, maar reageert wel op aanrakingen met dunne handschoenen dankzij een opgevoerde aanraakgevoeligheid. De behuizing heeft een IP68-certificering.

De processor is een niet nader genoemde octacoreprocessor die op 6nm gemaakt is. Het gaat vermoedelijk om een Qualcomm- of MediaTek-soc, want Samsung heeft geen Exynos-socs die het laat maken op 6nm. De telefoon ondersteunt 5G. Er komen varianten met fysieke simkaarten en e-sims, maar hoe dat eruitziet, verschilt per land. Samsung maakt niets bekend over de prijzen. Dat gebeurt vermoedelijk over twee weken, als de fabrikant een evenement houdt om ook de Tab Active 4 te laten zien.