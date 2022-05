Samsung brengt publieke bèta Android 11 voor Galaxy S20-telefoons 'snel' uit

Samsung brengt de publieke bèta van Android 11 en One UI 3.0 binnenkort uit voor zijn Galaxy S20-telefoons. De bedoeling is dat na de test de fabrikant de stabiele versie van de upgrade uit zal brengen en dat zou binnen een paar maanden moeten gebeuren.

Momenteel loopt er een gesloten bètaprogramma, maar binnenkort kan iedereen die dat wil zich aanmelden om de upgrade te testen, meldt Samsung. De melding is geplaatst in thuisland Zuid-Korea en het is onbekend of gebruikers in de Benelux ook de mogelijkheid krijgen om de nieuwe upgrade te testen.

In de upgrade zit Android 11 en One UI 3.0. Daarmee komen onder meer Android 11-functies beschikbaar zoals smarthome-controls in het menu waarin opties staan om te rebooten of de telefoon uit te schakelen. Ook zit er vernieuwde gebarenbesturing in de firmware.

Samsung heeft al enkele jaren een bètaprogramma voor zijn Android-upgrades. Vervolgens brengt de fabrikant veelal rond het einde van het jaar een stabiele versie van de upgrade uit voor alle gebruikers. De upgrade naar Android 11 is de eerste van drie voor de telefoon. Samsung heeft voor veel van zijn modellen drie upgrades beloofd. De S20-serie kwam dit voorjaar uit.

