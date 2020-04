'Samsung stopt Android 10-upgrade Galaxy A70 vanwege hardwareprobleem'

Samsung zou gestopt zijn met het verspreiden van de Android 10-upgrade voor zijn Galaxy A70-smartphone vanwege een hardwareprobleem. Daardoor denkt de software dat de telefoon leeg is en weigert op te starten, claimt SamMobile. Het wisselen van de pcb biedt een oplossing.

Samsung heeft twee verschillende versies van de printplaat die stroomtoevoer regelt in de A70 gezet, meldt SamMobile. De nieuwe firmware zou echter volgens bronnen van de site niet de benodigde code hebben voor de communicatie tussen het moederbord en de printplaat die het opladen regelt. Daardoor denkt het moederbord dat de telefoon leeg is en dus niet starten.

Een oplossing is de A70 naar een servicecentrum brengen om de printplaat te vervangen voor een nieuwere versie die wel werkt, hoewel dat door de lockdown in veel landen geen haalbare oplossing lijkt voor veel mensen. De kans is groot dat Samsung de code alsnog toevoegt en dan de upgrade hervat. De meeste van de problemen lijken op te treden in Nederland, aldus de Samsung-fansite. De A70 kwam vorig jaar in het voorjaar uit. Samsung heeft nog niet gereageerd.